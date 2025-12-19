Όλα τα σημεία με αγροτικά μπλόκα μετά την απόφαση κλιμάκωσης – Τι έπεται το Σαββατοκύριακο

Δεδομένου ότι στη χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στις Σέρρες δεν βγήκε «λευκός καπνός» για μια συνάντηση με την κυβέρνηση, αλλά αντίθετα αποφασίστηκε κλιμάκωση μπροστά στις γιορτές, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα τους και τα ενισχύουν συνεχώς, ξετυλίγοντας από σήμερα και νέες μορφές δράσης.Σήμερα το μεσημέρι, θα ξεκινήσουν οι συμβολικοί αποκλεισμοί σε παρακαμπτήριες οδούς. Διευκρινίζεται, ότι όσοι κατευθύνονταν έως τις 14:00 στη Λάρισα, μπορούσαν να περάσουν, για να πάνε στη δίκη των Τεμπών.Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε το Σαββατοκύριακο, για κάποιες ώρες να ανοίξουν διόδια, ώστε να περνάει δωρεάν ο κόσμος. Από την Τρίτη, που αρκετοί θα ξεκινήσουν να φεύγουν προς τα χωριά για τις διακοπές τους, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αποφάσισαν να ελευθερώσουν τους δρόμους, διευκρινίζοντας όμως, ότι θα παραμένουν δεξιά και αριστερά από το οδόστρωμα.Οι παρακαμπτήριοι δρόμοι που θα κλείσουν, όσο και τα διόδια που θα επιχειρήσουν να ανοίξουν, δεν έχουν γίνει ακόμη πλήρως γνωστά-πέρα από ορισμένες περιπτώσεις- και θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις και τη δυναμική του κάθε μπλόκου. Σήμερα το μεσημέρι άλλωστε, είναι προγραμματισμένες μια σειρά από συνελεύσεις σε μεγάλα μπλόκα, π.χ στη Νίκαια, προκειμένου να μεταφερθεί η συζήτηση και οι αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης και να αποφασισθούν τα επόμενα βήματα.‘Ηδη οι αγρότες προχώρησαν στον πρώτο αποκλεισμό παράδρομου στο τμήμα Αθήνας – Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να υπάρχει συμφόρηση στην παράκαμψη της Ριτσώνας. Ειδικότερα, οι αγρότες από το μπλόκο στον Μπράλο απέκλεισαν τον παρακαμπτήριο δρόμο στο 175 χλμ που οδηγεί από τη Λαμία προς Θήβα και Λιβαδειά.Τα σημεία με τα ισχυρότερα μπλόκα-Στη Θεσσαλία παραμένουν τα μπλόκα σε Νίκαια Λάρισας, Καρδίτσα και Τρίκαλα πάνω στην ΠΑΘΕ, στον Ε-65 και στα διόδια του Λόγγου αντίστοιχα– Σε αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 12 το μεσημέρι και έως τις 23 Δεκεμβρίου, προχωρούν οι παραγωγοί στο μπλόκο των Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, ενώ το αντίθετο ρεύμα παραμένει κλειστό για 19η ημέρα. Για σήμερα, οι παραγωγοί στο σημείο έχουν αποφασίσει να επιτρέπεται η διέλευση σε δικηγόρους και μάρτυρες που συμμετέχουν στη δίκη των Τεμπών.-Σε συμβολικό αποκλεισμό διάρκειας μίας ώρας, από τη μία το μεσημέρι, προχωρούν και σήμερα οι παραγωγοί στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Με απόφαση γενικής συνέλευσης, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν το Σαββατοκύριακο, κατά τις ώρες από τις 12 το μεσημέρι και για τρεις ώρες, να μεταβούν στα διόδια Ωραιοκάστρου στην εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα σηκώσουν προσωρινά τις μπάρες και θα διανέμουν στους διερχόμενους τοπικά προϊόντα, όπως καρύδια και μέλι.-Σε αποκλεισμό δύο ωρών θα προχωρήσουν και σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 17.00, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.-Τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια»-Στο μεταξύ, συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

-Συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.-Σε δίωρο αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν σήμερα οι παραγωγοί από τις 14.00 για όλα τα φορτηγά, ενώ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα κλείσουν και τους παρακαμπτήριους δρόμους. Παράλληλα, αποφάσισαν τα πλευρικά διόδια να παραμείνουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια, ώστε οι οδηγοί να διέρχονται ελεύθερα χωρίς καταβολή διοδίων.-Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι προχωρούν σε τρίωρο αποκλεισμό στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού ‘Αξονα Χ. Στη σημερινή κινητοποίηση θα συμμετάσχουν και ιδιοκτήτες ταξί με τα οχήματά τους.-Οι παραγωγοί προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτήριων οδών στον κόμβο της Κουλούρας, διάρκειας μιας ώρας, μέχρι και τη 1:30 το μεσημέρι, διανέμοντας βαζάκια με κομπόστα ροδάκινου. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς δυσχεραίνει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ιδίως λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου παραμένει επ’ αόριστον κλειστό το ρεύμα της Εγνατίας Οδού προς την πόλη. Οι παραγωγοί στον κόμβο του Νησελίου διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης.-Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.Σε κινητοποιήσεις συνεχίζουν να βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, μπλόκο έστησαν αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια». Σύμφωνα με απόφαση γενικών τους συνελεύσεων, θα μεταβούν σήμερα σε κοινή πορεία στο τελωνείο της Σκύδρας και θα προχωρήσουν στον συμβολικό αποκλεισμό του για δύο ώρες από τις 17.00.Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις καθημερινά.-Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό. Για σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο που βρίσκεται στον κόμβο της Μουσθένης προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό του σημείου από τις 4 το απόγευμα και για τουλάχιστον μία ώρα. Στο μεταξύ, ανοιχτό αφήνουν το ενδεχόμενο οι παραγωγοί του μπλόκου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων να μεταφερθούν σε άλλο κομβικό σημείο.-Σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.-Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.–Σταθερά στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στην Αταλάντη, καθώς και στα δύο μπλόκα της Βοιωτίας, στο Κάστρο και στη Θήβα.-Αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων παραμένουν στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια-Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει το μπλόκο του Αγγελόκαστρου στην Ιόνια Οδό-Παραμένει το μπλόκο του κόμβου της Βόνιτσας με τη Λευκάδα-Μπλόκο έχει στηθεί και στη γέφυρα της Ναυπάκτου με τη Δωρίδα.-Στην Ηλεία, συγκεντρώνονται καθημερινά στα μπλόκα στην είσοδο της ΝΕΟ με την Πάτρα στον Πύργο και στην παλαιά Εθνική οδό Πατρών – Πύργου στα Λεχαινά.Στην Αχαΐα, παραμένει το μπλόκο της Εγλυκάδας.