Η καλή (μας) πλευρά με την Belharra και η ανάποδη με τα μπλόκα, Μιλένα η «faux Ζωίτσα» της Εξεταστικής, το διπλό deal στις Ασφάλειες, τα 15.000 ακίνητα
Η καλή (μας) πλευρά με την Belharra και η ανάποδη με τα μπλόκα, Μιλένα η «faux Ζωίτσα» της Εξεταστικής, το διπλό deal στις Ασφάλειες, τα 15.000 ακίνητα
Ό,τι και να πεις, από τη χθεσινή ημέρα ξεχωρίζει η παραλαβή και η ονοματοδοσία της πρώτης φρεγάτας Belharra στα ναυπηγεία Λοριάν της Γαλλίας
Ευτυχής υπουργός ο Δένδιας, ευτυχής εξίσου ο «ανάδοχος» εφοπλιστής Πάνος Λασκαρίδης και μία ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, αφού η φρεγάτα αυτή, μαζί με τουλάχιστον τις άλλες τρεις που θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό, αλλάζει επίπεδο στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Το ίδιο χαρούμενος και ο Μητσοτάκης που διαπραγματεύτηκε επίμονα με τον Μακρόν και χθες φυσικά δεν μπορούσε να παραβρεθεί λόγω Συνόδου Κορυφής. Ξαναλέω, η εικόνα της κυβέρνησης Μητσοτάκη να παραλαμβάνει σύγχρονα αμυντικά συστήματα, να υπογράφονται μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με τους Αμερικανούς (Κάθετος Διάδρομος) και να παίρνει τη θέση προέδρου του Eurogroup Ελληνας υπουργός (Πιερρ) έρχεται σε σύγκριση (μοιραία) με εκείνη των πολιτικών του αντιπάλων. Οπου πολιτικοί του αντίπαλοι ανοιχτά πλέον είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της παράταξής του, ο Καραμανλής και ο Σαμαράς που… νυχθημερόν κλαίγονται για τις εθνικές αποτυχίες της χώρας! Και αναφέρομαι πρώτα σ’ αυτούς γιατί τα υπόλοιπα κόμματα, πώς να το κάνουμε, στην αντιπολίτευση είναι, μπορούν σχεδόν να λένε ο,τι θέλουν.
To «στράβωμα» του Κ.Μ και οι δίαυλοι με τα μπλόκα
-Μαθαίνω ότι με την επιστροφή του Κ.Μ από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή σήμερα θα γίνει μια σοβαρή συζήτηση στο Μ.Μ για τη στάση τους απέναντι στα μπλόκα. Ο πρωθυπουργός μαθαίνω ότι έχει αρχίσει να «στραβώνει», καθώς δύο φορές οι εκπρόσωποι των αγροτών έχουν αρνηθεί την πρόταση για διάλογο και τώρα η κυβέρνηση πρέπει να δει τι θα κάνει, καθώς ξεκινούν πλήρεις αποκλεισμοί δρόμων, προοδευτικά. Πάντως, η διαχείριση της υπόθεσης αναδεικνύει ορισμένα προβλήματα και για το εσωτερικό του Μ.Μ, όπως τους προβληματικούς διαύλους επικοινωνίας με τα μπλόκα. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί η αισιοδοξία (στα όρια της αφέλειας) κυβερνητικών στελεχών ότι θα μπορούσε να γίνει ραντεβού σήμερα, όταν εδώ και δύο μέρες οι αγρότες ανέβηκαν και πάλι "στα κάγκελα"; Προφανώς και τα μπλόκα μεταξύ τους έχουν τον ασυνεννόητο, αλλά και στο Μ.Μ υπήρξαν λάθος εκτιμήσεις. Πάντως, όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα ο κόσμος, οι έμποροι, οι ξενοδόχοι θ’ αρχίσουν και αυτοί να πιέζουν.
Εξεταστική, η “Faux Ζωίτσα”
-Τώρα δεν ξέρω πια αν είναι διασκεδαστικό ή πλέον έγινε απωθητικό το θέμα της Ζωίτσας… ντυμένης ιεροξεταστή (γιατί οι εισαγγελείς, ακόμα και τις σκληρές ερωτήσεις τις κάνουν ευγενικά) να λοιδορεί τους μάρτυρες και τις οικογένειές τους. Νομίζω ότι κάπου έχει αρχίσει να γίνεται από γραφικό σε εξοργιστικό, αλλά είπα, η Κωνσταντοπούλου έχει το κοινό της, τον εξυπηρετεί καλά τον ρόλο του τιμωρού και πάμε παρακάτω. Αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον είναι η Ζωή imitation ή η «Faux Ζωίτσα» που δεν είναι άλλη από τη Μιλένα Αποστολάκη. Την έβλεπα προχθές που… ανέκρινε με ύφος εξίσου «Κωνσταντοπουλικό» τον Σκέρτσο, αν ο υπουργός ήξερε όταν πήγανε το 2023 σε προεκλογική περιοδεία στην Κρήτη στο σπίτι του αδελφού «Φραπέ»... ποιος ήταν ο «Φραπές». Ποιος ρωτάει, η Μιλένα, που ο αρχηγός της Νίκος έχει κουμπάρο τον λογιστή της «κρητικής μαφίας», που ως προχθές ανακρινόταν από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Στο μεταξύ, η μόνη βελόνα που κουνιέται με τις φασαρίες και τις υστερίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εκείνη της original Ζωίτσας και όχι βεβαίως του ΠΑΣΟΚ που κόλλησε (για πάντα;) στο 14%. Αντε να δούμε…
Η συζήτηση για τους πεσόντες
-Φεύγω λίγο από την επικαιρότητα και πάω σε ένα θέμα ιστορικής σημασίας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Τέκνων Συγγενών Πεσόντων κατά το Έπος 1940-41 Γιώργος Σούρλας έστειλε την Τετάρτη ευχαριστήριο επιστολή στον ΠτΔ Κώστα Τασούλα. Η αιτία είναι ότι ο κ. Τασούλας έθεσε στην υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας Ελίζα Σπιροπάλι, η οποία τον επισκέφτηκε πρόσφατα στο Προεδρικό Μέγαρο, το θέμα της επέκτασης του Κοιμητηρίου της Κλεισούρας. Γιατί είναι αυτό σημαντικό; Να μια μικρή ιστορία: Τα οστά των Ελλήνων πεσόντων κατά το έπος 1940-41 στην Αλβανία τοποθετούνται σήμερα σε κοντέινερ λόγω πληρότητας των στρατιωτικών κοιμητηρίων στη γειτονική χώρα. Το 2019 η αλβανική κυβέρνηση παραχώρησε 10 στρέμματα για την επέκταση του στρατιωτικού κοιμητηρίου της Κλεισούρας προκειμένου να ενταφιαστούν εκεί τα οστά, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Ο κ. Τασούλας έθεσε το θέμα και η κυρία Σπιροπάλι δεσμεύτηκε ότι θα επιληφθεί.
Τριμερής στην Ιερουσαλήμ
-Να σας πω και μια διπλωματική είδηση που μου ήρθε χθες. Τη Δευτέρα ο Κ.Μ έχει προγραμματίσει να πάει σε Παλαιστίνη και Ισραήλ. Πρώτα στη Ραμάλα, όπου θα δει τον Αμπάς και θα φάνε μεσημεριανό. Ακολουθεί η μετάβαση στην Ιερουσαλήμ και η συνάντηση με τον Νετανιάχου, ενώ θα συνεδριάσει και η τριμερής με Μητσοτάκη-Νετανιάχου-Χριστοδουλίδη. Συνεπώς, η επιβεβαίωση του κοινού μετώπου και ο συντονισμός βημάτων σε μια δύσκολη περιοχή. Αμέσως μετά τις κοινές δηλώσεις, οι ηγέτες έχουν προγραμματισμένο dinner.
Nέο (διπλό) deal στον ασφαλιστικό κλάδο
-Να ξεκινήσω τα νέα της αγοράς λέγοντας πως υπάρχουν πληροφορίες για ένα σημαντικό deal στον ασφαλιστικό κλάδο. Ενα deal που τα έχει όλα, εξαγορά, συγχώνευση και άλλα. Αφορά δυο εταιρείες και επειδή φαντάζομαι πού πάει ο νους, μη βιάζεστε γιατί το deal έρχεται από την Alpha Bank.
Αντίστροφη μέτρηση για Π. Νομικό-Τρ. Ηπείρου. Για πανελλήνια άδεια όλες οι συνεταιριστικές
To «στράβωμα» του Κ.Μ και οι δίαυλοι με τα μπλόκα
-Μαθαίνω ότι με την επιστροφή του Κ.Μ από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή σήμερα θα γίνει μια σοβαρή συζήτηση στο Μ.Μ για τη στάση τους απέναντι στα μπλόκα. Ο πρωθυπουργός μαθαίνω ότι έχει αρχίσει να «στραβώνει», καθώς δύο φορές οι εκπρόσωποι των αγροτών έχουν αρνηθεί την πρόταση για διάλογο και τώρα η κυβέρνηση πρέπει να δει τι θα κάνει, καθώς ξεκινούν πλήρεις αποκλεισμοί δρόμων, προοδευτικά. Πάντως, η διαχείριση της υπόθεσης αναδεικνύει ορισμένα προβλήματα και για το εσωτερικό του Μ.Μ, όπως τους προβληματικούς διαύλους επικοινωνίας με τα μπλόκα. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί η αισιοδοξία (στα όρια της αφέλειας) κυβερνητικών στελεχών ότι θα μπορούσε να γίνει ραντεβού σήμερα, όταν εδώ και δύο μέρες οι αγρότες ανέβηκαν και πάλι "στα κάγκελα"; Προφανώς και τα μπλόκα μεταξύ τους έχουν τον ασυνεννόητο, αλλά και στο Μ.Μ υπήρξαν λάθος εκτιμήσεις. Πάντως, όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα ο κόσμος, οι έμποροι, οι ξενοδόχοι θ’ αρχίσουν και αυτοί να πιέζουν.
Εξεταστική, η “Faux Ζωίτσα”
-Τώρα δεν ξέρω πια αν είναι διασκεδαστικό ή πλέον έγινε απωθητικό το θέμα της Ζωίτσας… ντυμένης ιεροξεταστή (γιατί οι εισαγγελείς, ακόμα και τις σκληρές ερωτήσεις τις κάνουν ευγενικά) να λοιδορεί τους μάρτυρες και τις οικογένειές τους. Νομίζω ότι κάπου έχει αρχίσει να γίνεται από γραφικό σε εξοργιστικό, αλλά είπα, η Κωνσταντοπούλου έχει το κοινό της, τον εξυπηρετεί καλά τον ρόλο του τιμωρού και πάμε παρακάτω. Αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον είναι η Ζωή imitation ή η «Faux Ζωίτσα» που δεν είναι άλλη από τη Μιλένα Αποστολάκη. Την έβλεπα προχθές που… ανέκρινε με ύφος εξίσου «Κωνσταντοπουλικό» τον Σκέρτσο, αν ο υπουργός ήξερε όταν πήγανε το 2023 σε προεκλογική περιοδεία στην Κρήτη στο σπίτι του αδελφού «Φραπέ»... ποιος ήταν ο «Φραπές». Ποιος ρωτάει, η Μιλένα, που ο αρχηγός της Νίκος έχει κουμπάρο τον λογιστή της «κρητικής μαφίας», που ως προχθές ανακρινόταν από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Στο μεταξύ, η μόνη βελόνα που κουνιέται με τις φασαρίες και τις υστερίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εκείνη της original Ζωίτσας και όχι βεβαίως του ΠΑΣΟΚ που κόλλησε (για πάντα;) στο 14%. Αντε να δούμε…
Η συζήτηση για τους πεσόντες
-Φεύγω λίγο από την επικαιρότητα και πάω σε ένα θέμα ιστορικής σημασίας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Τέκνων Συγγενών Πεσόντων κατά το Έπος 1940-41 Γιώργος Σούρλας έστειλε την Τετάρτη ευχαριστήριο επιστολή στον ΠτΔ Κώστα Τασούλα. Η αιτία είναι ότι ο κ. Τασούλας έθεσε στην υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας Ελίζα Σπιροπάλι, η οποία τον επισκέφτηκε πρόσφατα στο Προεδρικό Μέγαρο, το θέμα της επέκτασης του Κοιμητηρίου της Κλεισούρας. Γιατί είναι αυτό σημαντικό; Να μια μικρή ιστορία: Τα οστά των Ελλήνων πεσόντων κατά το έπος 1940-41 στην Αλβανία τοποθετούνται σήμερα σε κοντέινερ λόγω πληρότητας των στρατιωτικών κοιμητηρίων στη γειτονική χώρα. Το 2019 η αλβανική κυβέρνηση παραχώρησε 10 στρέμματα για την επέκταση του στρατιωτικού κοιμητηρίου της Κλεισούρας προκειμένου να ενταφιαστούν εκεί τα οστά, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Ο κ. Τασούλας έθεσε το θέμα και η κυρία Σπιροπάλι δεσμεύτηκε ότι θα επιληφθεί.
Τριμερής στην Ιερουσαλήμ
-Να σας πω και μια διπλωματική είδηση που μου ήρθε χθες. Τη Δευτέρα ο Κ.Μ έχει προγραμματίσει να πάει σε Παλαιστίνη και Ισραήλ. Πρώτα στη Ραμάλα, όπου θα δει τον Αμπάς και θα φάνε μεσημεριανό. Ακολουθεί η μετάβαση στην Ιερουσαλήμ και η συνάντηση με τον Νετανιάχου, ενώ θα συνεδριάσει και η τριμερής με Μητσοτάκη-Νετανιάχου-Χριστοδουλίδη. Συνεπώς, η επιβεβαίωση του κοινού μετώπου και ο συντονισμός βημάτων σε μια δύσκολη περιοχή. Αμέσως μετά τις κοινές δηλώσεις, οι ηγέτες έχουν προγραμματισμένο dinner.
Nέο (διπλό) deal στον ασφαλιστικό κλάδο
-Να ξεκινήσω τα νέα της αγοράς λέγοντας πως υπάρχουν πληροφορίες για ένα σημαντικό deal στον ασφαλιστικό κλάδο. Ενα deal που τα έχει όλα, εξαγορά, συγχώνευση και άλλα. Αφορά δυο εταιρείες και επειδή φαντάζομαι πού πάει ο νους, μη βιάζεστε γιατί το deal έρχεται από την Alpha Bank.
Αντίστροφη μέτρηση για Π. Νομικό-Τρ. Ηπείρου. Για πανελλήνια άδεια όλες οι συνεταιριστικές
-Τελική ευθεία και για τον Πέτρο Νομικό που έχει συμφωνήσει να επενδύσει 30 εκατ. ευρώ μέσω της εταιρείας Capstone Capital, στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου αποκτώντας το 51%, με στόχο τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία και την απόκτηση πανελλαδικής άδειας. Το εγχείρημα έχει συναντήσει ούριο άνεμο από την εποπτεία, καθώς ο Διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας ενθαρρύνει όλες τις συνεταιριστικές τράπεζες να αποκτήσουν πανελλήνια άδεια, κυρίως για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, αλλά και για τη γενικότερη ενδυνάμωση και εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος. Η συμφωνία Νομικού-Τράπεζας Ηπείρου έχει ολοκληρωθεί και από τον Απρίλιο 2025 είναι σε εξέλιξη η εγκριτική διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ) ενέκρινε το σχέδιο του Π. Νομικού και απομένει η έγκριση από τον SSM και η γραπτή διαδικασία του Governing Council της ΕΚΤ. Πηγές που έχουν σχετική γνώση αναφέρουν πως ουσιαστικά έχει τελειώσει η διαδικασία. Η Τρ. Ηπείρου κάνει το επόμενο βήμα και, σύμφωνα με την εκτίμηση σοβαρών πηγών, θα ακολουθήσουν όλες οι συνεταιριστικές τράπεζες.
Εθνική Tράπεζα-Alpha Trust: Κρατάει χρόνια η κολόνια
-Σέρνει (για μια ακόμη φορά) στην αγορά το σενάριο για Εθνική Tράπεζα και Alpha Trust αλλά δεν νομίζω ότι πρόκειται για κάτι παραπάνω από φημολογίες. Για να καταλάβετε πόσα χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια, το 2007 επί διοικήσεως Αράπογλου στην ΕΤΕ, ο Ανθιμος Θωμόπουλος είχε προσεγγίσει τον Φαίδωνα Ταμβακάκη με πρόταση εξαγοράς της Alpha Trust έναντι 90 εκατ. ευρώ. Δεν στάθηκε δυνατόν να γίνει συμφωνία επειδή ο Φ. Ταμαβακάκης ζητούσε 110 εκατ. και δεν δεχόταν να κατεβάσει τον πήχη. Τώρα, δηλαδή το 2025, οι πληροφορίες θέλουν την Εθνική να έβαλε στο τραπέζι 60 εκατ. και όπως καταλαβαίνετε δεν υπήρξε πρόοδος.
Η μετοχή της Εurobank
-Η στήλη ασχολήθηκε με τις διακυμάνσεις που είχε στις τελευταίες συνεδριάσεις η μετοχή της Eurobank και κατέληξε πως... ήταν άνθρακες ο θησαυρός. Με την επιστροφή της μετοχής στο ταμπλό, η μετοχή της Eurobank έκανε για ακατανόητους λόγους ένα +4,5%. Την επομένη ημέρα έπεσε 4%. Συνέπεσε με μια ενδοομιλική μεταφορά πακέτου της Fairfax, τα αντανακλαστικά της αγοράς ήταν οξυμένα λόγω των διακυμάνσεων που είχαν προηγηθεί στη μετοχή και έτσι την επομένη συνέχισε με πτώση 3%. Χθες η μετοχή ενισχύθηκε 3%. Πάμε παρακάτω...
Τι θα γίνει τελικά με τα ΕΛΤΑ
-Η επόμενη ημέρα για τα ΕΛΤΑ, μετά το... χάος των προηγούμενων μηνών για τα καταστήματα που θα κλείσουν, αποκαλύφθηκε χθες στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το πλήρες σχέδιο μετασχηματισμού του οργανισμού βασίζεται σε τρεις άξονες, τη χρηματοοικονομική εξυγίανση, τη διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας με ενίσχυση της φυσικής παρουσίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όπως ήταν αναμενόμενο έγιναν πολλές ερωτήσεις για το φυσικό δίκτυο και με βάση όσα έγιναν γνωστά προβλέπεται μετασχηματισμός 158 καταστημάτων που θα προσαρμοστούν α λα καρτ, δηλαδή με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής. Για 113 καταστήματα, ο μετασχηματισμός θα προχωρήσει μόνο αφού βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ και αφού υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, ενώ για 28 σημεία υπάρχει ήδη σε κοντινά σημεία κατάστημα ΕΛΤΑ Courier και θα εξεταστεί να αναλάβουν εκείνα τη λειτουργία τους. Επίσης 17 καταστήματα δεν θα μετασχηματιστούν, καθώς καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών. Συνολικά το σχέδιο προβλέπει ένα «υβριδικό» δίκτυο που θα περιλαμβάνει ιδιόκτητα καταστήματα, συνεργαζόμενα πρακτορεία, σημεία παραλαβής–παράδοσης, έξυπνες θυρίδες και κατ’ οίκον εξυπηρέτηση από 1.600 ταχυδρόμους και διανομείς των ΕΛΤΑ. Τέλος, με βάση το σχέδιο του Υπερταμείου, ο μετασχηματισμός περιλαμβάνει και την ανάπτυξη shop-in-shop καταστημάτων, με παρουσία των ΕΛΤΑ μέσα σε σούπερ μάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία Τύπου και άλλα σημεία λιανικής, μοντέλο που ήδη εφαρμόζεται σε 500 σημεία στη χώρα.
Amazon, Temu και Shein συνεργάζονται με τα ΕΛΤΑ
-Επιπλέον μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026, δηλαδή σ’ έναν χρόνο από σήμερα, δεσμεύθηκε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ Μάριος Τέμπος ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα έχουν «γυρίσει» από τους διαδοχικούς ζημιογόνους ισολογισμούς σε πλήρη εξυγίανση και οριακή κερδοφορία. Ενδεικτική της νέας κατάστασης που επικρατεί πλέον στα ΕΛΤΑ είναι η εμπιστοσύνη μεγάλων διεθνών λιανεμπόρων όπως η αμερικανική Amazon WS και οι κινεζικές Temu και το Shein που επέλεξαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για συνεργάτη τους. Τα ΕΛΤΑ παραδίδουν 250 εκατ. δέματα τον χρόνο σε μια αγορά που διεθνώς είναι πλήρως απελευθερωμένη (και δεν επιδέχεται κρατικές ενισχύσεις), με την αλληλογραφία να έχει μειωθεί έως και 90% τα τελευταία χρόνια και τον ανταγωνισμό στα δέματα/ταχυμεταφορές να έχει μετατοπισθεί από τα σταθερά καταστήματα στην κατ’ οίκον παράδοση. Σήμερα πάντως, παρά τις οιμωγές και τις κραυγές ορισμένων, τα ΕΛΤΑ παραδίδουν το 92% των συντάξεων και το 90% της αλληλογραφίας κατ’ οίκον. Ο νέος επικεφαλής των ΕΛΤΑ επέμενε μονότονα να διαβεβαιώνει ότι «δεν υπάρχει λουκέτο καταστημάτων», αλλά «σημαντική αύξηση των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης των πολιτών» με τη βοήθεια των ταχυδρόμων και της νέας τεχνολογίας.
Πώς μπορούν αμέσως να «απελευθερωθούν» 15.000 οικιστικά ακίνητα
-Ιδιαίτερα επίκαιρη καθίσταται η τεκμηριωμένη πρόταση του επικεφαλής της doValue Θεόδ. Καλαντώνη που έχει κατατεθεί αρμοδίως και αποσκοπεί στην άμεση απελευθέρωση χιλιάδων οικιστικών ακινήτων που σήμερα παραμένουν παγιδευμένα, εκτός αγοράς, λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε ο Θ. Καλαντώνης, οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων (servicers) κατέχουν σήμερα 11.300 ακίνητα (63% οικιστικά), ενώ οι τράπεζες διαθέτουν επιπλέον 12.000 ακίνητα (65% οικιστικά). Το άθροισμα ξεπερνά τα 15.000 οικιστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα που θα μπορούσαν να καλύψουν σημαντικό μέρος της ανεπάρκειας προσφοράς. Πολλά από αυτά τα ακίνητα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν όχι λόγω έλλειψης θέλησης μεταβίβασης, αλλά εξαιτίας πολεοδομικών παραβάσεων. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τέτοιες παραβάσεις νομιμοποιούνται μόνο μέσω πλειστηριασμού, όχι με συναινετική πώληση. Η πρόταση Καλαντώνη είναι συγκεκριμένη:
1. Επέκταση της δυνατότητας νομιμοποίησης ακινήτων πολεοδομικής κατηγορίας 5 και σε περιπτώσεις συναινετικής πώλησης, όχι μόνο πλειστηριασμού. 2. Κατάργηση της υποχρέωσης ομόφωνης συναίνεσης όλων των ενοίκων πολυκατοικίας για διεξαγωγή εργασιών προσαρμογής στους πολεοδομικούς κανονισμούς. Με τον τρόπο αυτόν θα επιταχυνθούν οι συναλλαγές μέσω συναινετικής πώλησης και ταυτόχρονα θα μειωθεί δραστικά ο αριθμός των πλειστηριασμών που διεξάγονται παρά την επιθυμία του οφειλέτη να πουλήσει. Αίρονται με αυτόν τον τρόπο οι γραφειοκρατικοί φραγμοί που κρατούν χιλιάδες ακίνητα σε αδράνεια, ενώ η αγορά πνίγεται από έλλειψη προσφοράς. Η πρόταση του επικεφαλής της doValue έχει μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, υλοποιείται άμεσα με μια νομοθετική ρύθμιση και αφορά συγκεκριμένο αριθμό ακινήτων που θα αυξήσει το διαθέσιμο απόθεμα. Επιπλέον, ενισχύεται η θέση των οφειλετών, καθώς αποφεύγονται πλειστηριασμοί όπου υπάρχει συμφωνία για πώληση. Η σημερινή κατάσταση, να πλειστηριάζεται ένα ακίνητο παρότι ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να το πουλήσει, αποτελεί ένα ακόμη παράδοξο της αγοράς μας.
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες κάνουν ghosting στη Μόσχα
-Η Ρωσία αντιμετωπίζει πραγματικό πρόβλημα με τα προσφερόμενα δεξαμενόπλοια. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες, που μέχρι πρότινος ήταν οι αξιόπιστοι μεταφορείς του πετρελαίου της Μόσχας, εξαφανίζονται από το προσκήνιο και εκεί που τον περασμένο Ιούνιο έκαναν το 24% των ταξιδιών τώρα αντιπροσωπεύουν μόλις το 10%. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθεί έλλειμμα διαθέσιμων δεξαμενόπλοιων που θα μπορούσαν να μεταφέρουν 6,5 εκατ. dwt, ενώ οι ποσότητες «oil on water» -δηλαδή το πετρέλαιο που μεταφέρεται και δεν βρίσκεται ακόμα σε αποθήκες ή διυλιστήρια- χτυπούν υψηλό των τελευταίων μηνών. Οι ναύλοι για το δρομολόγιο Ρωσία–Ινδία εκτοξεύονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 19 μηνών, και η αξιοποίηση του στόλου αργού είναι στο υψηλότερο σημείο δύο ετών. Η Ρωσία βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος: αν η ΕΕ προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση, θα χρειαστεί shadow fleet deals, ship-to-ship transfers και πιθανώς νέους κόμβους στην Άπω Ανατολή. Η Τουρκία και η Ινδία μπορούν να παίξουν τον ρόλο «αγοραστών τελευταίας στιγμής», αλλά αν κάνουν πίσω, η Κίνα θα σηκώσει το βάρος και εκεί οι κανόνες των shadow logistics γίνονται πιο... ενδιαφέροντες. Για τους αναλυτές της Wall Street, η εικόνα θυμίζει κλασικό squeeze play: περιορισμένη προσφορά, αυξημένοι ναύλοι, περιορισμένη χωρητικότητα. Οι traders βλέπουν «αξιοποίηση διαφοράς τιμών μεταξύ εταιρειών που υπόκεινται σε κυρώσεις και εταιρειών που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις» και η μεταβλητότητα στη ναυλαγορά είναι έτοιμη για ράλι. Η αναγκαστική «διαδρομή» μέσω αγοραπωλησιών ή shadow deals αυξάνει τα premiums για όσους τολμήσουν. Το call είναι ξεκάθαρο: short στην εφησυχασμένη στάση, long σε opportunistic freight. Με απλά λόγια: το ρωσικό αργό δεν σταματά, απλώς πλέον κοστίζει περισσότερο να το μεταφέρεις, και κάθε βήμα βρίσκεται σε πραγματικό έλεγχο από τις ομάδες κυρώσεων ΗΠΑ/ΕΕ. Η ναυλαγορά τρέχει με τρελό ρυθμό, η Wall Street χαμογελάει, οι Έλληνες ιδιοκτήτες κάνουν πίσω.
Imperial Petroleum: Στοχεύει σε νέες εξαγορές με στόχο τα 30 πλοία
-Η εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά, Imperial Petroleum του Χάρη Βαφειά, κινείται με στρατηγική επέκτασης του στόλου της, αξιοποιώντας κεφάλαια που αντλήθηκαν πρόσφατα - ύψους 60 εκατ. δολαρίων. Η εταιρεία, ήδη εισηγμένη στον Nasdaq, έχει αυξήσει τον στόλο της σε 19 πλοία μέσω επτά πρόσφατων εξαγορών dry bulk carriers, με αποτέλεσμα τα έσοδα του τρίτου τριμήνου να φτάσουν τα 41,4 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 25% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Με καθαρά κέρδη στα 11 εκατ. δολάρια και διαθέσιμα κεφάλαια που φτάνουν συνολικά τα 172 εκατ. δολάρια, η εταιρεία έχει ήδη συμφωνήσει την αγορά τριών ακόμη bulkers, προκειμένου να φτάσει τα 22 πλοία. Ο στόλος περιλαμβάνει 10 bulkers από handysize έως kamsarmax και εννέα δεξαμενόπλοια, μεταξύ των οποίων και ένα suezmax crude oil tanker. Όπως λέει ο H.V., η Imperial Petroleum επικεντρώνεται σε πλοία υψηλής ποιότητας, κατασκευασμένα σε Ιαπωνία και Κορέα, ενώ η τρέχουσα απουσία χρέους και η ισχυρή ρευστότητα επιτρέπουν την αξιοποίηση ευκαιριών στην αγορά bulk και tanker, που εμφανίζεται σταθερή. Στόχος της είναι η επέκταση του στόλου σε 25–30 πλοία, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στον κλάδο.
DryShips: Smart trimming ή missed upside;
-Επειτα από δύο δεκαετίες στον στόλο της, η DryShips αφήνει πίσω της το 74,432-dwt panamax Catalina (built 2005) πουλήθηκε για $7,9 εκατ., μια κίνηση που πολλοί χαρακτηρίζουν “conservative”. Το παλιό κινεζικό Hudong Zhonghua πλοίο, εξοπλισμένο με scrubbers και ballast water treatment, δεν ήταν ποτέ η πιο hot επένδυση και η αγοραία αξία του φαίνεται χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις τεσσάρων διαφορετικών πλατφορμών valuation. Σύμφωνα με investors από το City, η κίνηση μοιάζει με strategic pruning. Το Catalina είχε ακόμα περίπου πέντε χρόνια commercial lifetime, αλλά η DryShips αποφάσισε να κάνει cash out κάτω από το “mid-market value” που είναι στα $11,6 εκατ. Η πράξη δείχνει ότι ο Γιώργος Οικονόμου προτιμά liquidity over potential upside, κρατώντας το balance sheet lean έτοιμο για τις επόμενες επενδύσεις. Και εδώ εμφανίζεται η μεγαλύτερη εικόνα. Ενώ πουλάει το Catalina, το TMS Group είναι έτοιμο να βάλει παραγγελία μέχρι και 10 dual-fuel neo-panamax containers στην Κίνα. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Αλλαγή από aging tonnage σε modern, fuel-efficient assets. Όχι απλώς αντικατάσταση, αλλά στρατηγική τοποθέτηση για να εκμεταλλευτεί κανείς τις μακροπρόθεσμες δομικές τάσεις στην αγορά των containerships, με χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα (OPEX) και δυνατότητα λειτουργίας με dual-fuel.
Πάει για το 50άρι η Titan, «ανάσα» για την Intralot
-Επιλεκτικές φαίνεται πως είναι οι κινήσεις καλλωπισμού -το λεγόμενο window dressing- στο Χρηματιστήριο Αθηνών οδεύοντας προς το τέλος του 2025, με τους επενδυτές να εστιάζουν σε συγκεκριμένους τίτλους. Ανανεώνουν συνεχώς την ψήφο εμπιστοσύνης τους στην Titan, η οποία έχει βάλει «πλώρη» για τα 50 ευρώ, μόλις μία εβδομάδα μετά την υπέρβαση των 45 ευρώ που αποτελούσε σημείο αντίστασης εδώ και αρκετούς μήνες. Στις τελευταίες έξι συνεδριάσεις η μετοχή της τσιμεντοβιομηχανίας έχει ενισχυθεί κατά σχεδόν 10%. Μάλιστα, ξεπέρασε την Jumbo όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση (3,86 δισ. ευρώ η TITC, 3,67 δισ. ευρώ η ΜΠΕΛΑ) και αποτελεί πλέον τη 10η πολυτιμότερη εισηγμένη στο ταμπλό του ΧΑ. Επιπλέον, αντίδραση «ελατηρίου» έβγαλε η Intralot όταν απειλήθηκε -για ακόμα μία φορά- το ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ. Χθες κατέγραψε άλμα 3,8% στο 1,038 ευρώ με τζίρο άνω των 4 εκατ. ευρώ, απορροφώντας τους κραδασμούς από την τριήμερη πτώση που προηγήθηκε και που είχε κοστίσει σωρευτικά 2,9% από την αξία της μετοχής. Με καλό μάτι βλέπει η επενδυτική κοινότητα τις αγορές μετοχών από τον Σωκράτη Κόκκαλη και τον Soohyung Kim, γεγονός που εξηγεί και το χθεσινό rebound.
Η σημερινή συνεδρίαση θα είναι μια καλή συνεδρίαση από τα παλιά
-Με τριπλή λήξη στα παράγωγα αλλά και rebalancing των δεικτών Stoxx και FTSE Russell, με τη μετοχή της Metlen να έχει πολλαπλή συμμετοχή που θα φέρει σημαντικές εισροές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλά συμβόλαια του Χρηματιστηρίου Παραγώγων μετακυλίονται για τους επόμενους μήνες. O Γενικός Δείκτης χθες ξαναβρήκε τις 2.100 μονάδες και διατηρεί την επαφή του με το υψηλό της χρονιάς των 2.135 μονάδων. Ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στο υψηλό ημέρας των 2.100,46 μονάδων (+0,81%) με την αξία των συναλλαγών στα €263,91 εκατ. και πακέτα συνολικής αξίας €64,6 εκατ. Η Eurobank (+3,04% στα 3,49 ευρώ) ξεχώρισε με συναλλαγές αξίας 80 εκατ. ευρώ ενώ από χθες όλα τα emails των στελεχών της ξαναγύρισαν στο Eurobank.gr. Η Alpha (+0,94% στα €3,45) συνέχισε το εορταστικό τριήμερο για τα 100 χρόνια παρουσίας στο Χρηματιστήριο ενώ η Εθνική (+0,3% στα €13,22) συγκεντρώνει προσδοκίες αλλά τηρεί το δικαίωμα της απόλυτης σιωπής. Καλή κίνηση του Sarantis (στα €13,44 +2,28%) και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας (+2,13% στα €10,54) μετά τις ανακοινώσεις της Aegean για την επιβατική κίνηση των εορτών. Ο ΟΠΑΠ επέστρεψε στα €18,34 (+1,89%) ενώ τον Γενικό Δείκτη βοήθησαν ουσιαστικά η Motor Oil (+1,72% στα €30,72) και η Coca Cola (+1,54% στα €43,46). Σταμάτησε η φρενήρης κούρσα του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ενώ ξαναβρήκε το 1,04 ευρώ η μετοχή της Intralot.
Η Lavipharm, η φαρμακευτική κάνναβη και η αποτίμηση των 160 εκατ.
-Την τελευταία εβδομάδα η μετοχή της Lavipharm καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη του +14% και πλησίασε την τιμή του 1 ευρώ, ξεπερνώντας την αποτίμηση των 160 εκατ. ευρώ. Στην αγορά κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες πολλές φήμες -ακόμη και... συγχώνευση με τη Vianex ακούστηκε κάπου- αλλά από την πλευρά της εταιρείας η απάντηση είναι «πάμε καλά, business as usual». Το αφήγημα της φαρμακευτικής κάνναβης, ιδιαίτερα με τα όσα συμβαίνουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, δείχνει πως η εταιρεία έχει κάνει σωστές επιλογές. Η Lavipharm ενίσχυσε τη συνεργασία της με την Tikun Olam για 10 χρόνια, σε έναν κλάδο που πραγματικά εμφανίζει εκθετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τα έσοδα από αυτή τη δραστηριότητα αναμένεται να διπλασιαστούν, φτάνοντας τα €18 εκατ. ετησίως μόνο από αυτή τη δραστηριότητα, με περιθώρια EBITDA που ξεπερνούν το 30%. Η πρόσφατη συμφωνία με την iNova Pharmaceuticals (κάτοχος του Betadine) για άδεια νέου μη συνταγογραφούμενου προϊόντος και η εξαγορά φακέλων γενοσήμων, είναι κινήσεις που είχαν ανακοινωθεί και υλοποιούνται με ταχύτητα. Το ερώτημα είναι αν όλα αυτά δικαιολογούν την αποτίμηση των 160 εκατ. ευρώ.
Τέλος εποχής για το carry trade
-Για πρώτη φορά έπειτα από 19 ολόκληρα χρόνια, η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου βρίσκεται στα επίπεδα του 2%. Το 2019, το ίδιο ομόλογο είχε αρνητική απόδοση -0,29%. Σήμερα στο +2%. Η αλλαγή είναι συγκλονιστική για τις παγκόσμιες αγορές. Μέχρι χθες, η Ιαπωνία λειτουργούσε ως ο χρηματοδότης του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με σχεδόν μηδενικά επιτόκια, τα ιαπωνικά νοικοκυριά, τα μεγάλα Ασφαλιστικά Ταμεία και οι θεσμικοί επενδυτές δανείζονταν φθηνά γεν για να αγοράσουν αμερικανικά ομόλογα, ευρωπαϊκά ομόλογα, ακόμη και μετοχές σε αναδυόμενες αγορές. Το «carry trade» αποτελούσε θεμέλιο λίθο της παγκόσμιας ρευστότητας. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, υπό την πίεση του πληθωρισμού, ανατρέπει αυτή την ισορροπία. Τα ιαπωνικά ομόλογα προσφέρουν πλέον θετικές αποδόσεις, τα κεφάλαια των Ιαπώνων δεν έχουν λόγο να ξενιτεύονται. Το γεν ενισχύεται, το carry trade είναι ασύμφορο, οι διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως αναζητούν νέες λύσεις. Η σταδιακή μετατόπιση των κεφαλαίων θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές ομολόγων, αύξηση της μεταβλητότητας στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και αποσταθεροποίηση των υπερχρεωμένων οικονομιών που είχαν αποκούμπι την ιαπωνική ρευστότητα. Το "δωρεάν χρήμα" από την Ιαπωνία τελείωσε και οι αγορές πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις προσδοκίες τους.
Το παρασκήνιο μιας αμφίρροπης ψηφοφορίας στο Λονδίνο
-Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε χθες μείωση επιτοκίων της βρετανικής λίρας κατά ¼ της μονάδας στο 3,75%. Η διχασμένη ψηφοφορία 5-4 των μελών του Συμβουλίου της BoE αποκαλύπτει τη βαθιά αβεβαιότητα που επικρατεί στη Threadneedle Street. H βρετανική οικονομία στηρίζεται κατά 80% στις υπηρεσίες και η έλλειψη εργατικού δυναμικού ανεβάζει συνεχώς τους μισθούς, κατά συνέπεια και τις τιμές. Ο μεταποιητικός κλάδος συρρικνώνεται, το Brexit συνεχίζει να επιβαρύνει το εμπόριο, ενώ οι υψηλές τιμές ενέργειας έχουν πλήξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η κεντρική τράπεζα παρενέβη για μία ακόμη φορά προσπαθώντας να αποφύγει βαθύτερη ύφεση. Η κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ ακολουθώντας το μοντέλο Τραμπ πιέζει για χαμηλότερα επιτόκια ώστε να ανακουφίσει τα νοικοκυριά με στεγαστικά δάνεια και να τονώσει τις επενδύσεις. Εάν όμως η BoE συνεχίσει να μειώνει επιτόκια της λίρας θα αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό. Εάν κρατήσει τα επιτόκια στο 3,75% μπορεί να οδηγήσει την οικονομία σε ύφεση. Γι’ αυτό άλλωστε μετά την ανακοίνωση της ΒoE η λίρα αντέδρασε αρνητικά, υποχωρώντας έναντι του δολαρίου, καθώς οι αγορές αντιλαμβάνονται τα διλήμματα.
Κάποιος παίζει με τα νούμερα στην Ουάσιγκτον
-Ο Αη Βασίλης ήρθε πρόωρα στη Νέα Υόρκη, αφού χθες, με το ξεκίνημα της μέρας ανακοινώθηκε επισήμως η «εξαφάνιση του πληθωρισμού». Ο Δομικός Πληθωρισμός (που αφαιρεί τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στα τρόφιμα και την ενέργεια) ανακοινώθηκε ότι γκρεμίστηκε στο 2,6% τον Νοέμβριο. Είναι ο χαμηλότερος Core CPI από το 2021 και εντελώς αντίθετος με αυτό που ανέμεναν οι αναλυτές (τουλάχιστον 3,1%). Η πτώση του Δομικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 4/10 της μονάδας είναι μία από τις μεγαλύτερες μηνιαίες υποχωρήσεις από το 2023. Τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,1% που ήταν υψηλό εξαμήνου. Τον Σεπτέμβριο είχαμε το κυβερνητικό shutdown αλλά δημοσιεύθηκε μια «κατ’ εξαίρεση» ανακοίνωση στοιχείων, με τον πληθωρισμό στο 3,0%. Τον Οκτώβριο δεν δημοσιεύθηκαν στοιχεία πληθωρισμού. Και ξαφνικά, χθες, ανακοινώθηκε ο Νοέμβριος, με μια θεαματική πτώση που φέρνει τον πληθωρισμό κοντά στον στόχο 2% της Fed. Την ίδια εποχή οι Αμερικανοί καταναλωτές βλέπουν τις τιμές να ίπτανται, τα ενοίκια παραμένουν υψηλά και οι μισθοί συνεχίζουν να αυξάνονται. Επομένως ή κάτι άλλαξε στη μεθοδολογία μέτρησης ή κάποιοι «πιέστηκαν αφόρητα», σίγουρα όχι οι τιμές. Με το νέο δεδομένο, η μείωση των επιτοκίων του δολαρίου θα πρέπει να είναι σίγουρη. Αν η FED αγνοήσει τα στοιχεία τότε υπονομεύει το «data driven approach». Να δούμε τι έχει να πει και ο «σκιώδης κεντρικός τραπεζίτης». Όταν ανακοινωθεί το όνομά του.
Πηγή: https://www.newmoney.gr
Εθνική Tράπεζα-Alpha Trust: Κρατάει χρόνια η κολόνια
-Σέρνει (για μια ακόμη φορά) στην αγορά το σενάριο για Εθνική Tράπεζα και Alpha Trust αλλά δεν νομίζω ότι πρόκειται για κάτι παραπάνω από φημολογίες. Για να καταλάβετε πόσα χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια, το 2007 επί διοικήσεως Αράπογλου στην ΕΤΕ, ο Ανθιμος Θωμόπουλος είχε προσεγγίσει τον Φαίδωνα Ταμβακάκη με πρόταση εξαγοράς της Alpha Trust έναντι 90 εκατ. ευρώ. Δεν στάθηκε δυνατόν να γίνει συμφωνία επειδή ο Φ. Ταμαβακάκης ζητούσε 110 εκατ. και δεν δεχόταν να κατεβάσει τον πήχη. Τώρα, δηλαδή το 2025, οι πληροφορίες θέλουν την Εθνική να έβαλε στο τραπέζι 60 εκατ. και όπως καταλαβαίνετε δεν υπήρξε πρόοδος.
Η μετοχή της Εurobank
-Η στήλη ασχολήθηκε με τις διακυμάνσεις που είχε στις τελευταίες συνεδριάσεις η μετοχή της Eurobank και κατέληξε πως... ήταν άνθρακες ο θησαυρός. Με την επιστροφή της μετοχής στο ταμπλό, η μετοχή της Eurobank έκανε για ακατανόητους λόγους ένα +4,5%. Την επομένη ημέρα έπεσε 4%. Συνέπεσε με μια ενδοομιλική μεταφορά πακέτου της Fairfax, τα αντανακλαστικά της αγοράς ήταν οξυμένα λόγω των διακυμάνσεων που είχαν προηγηθεί στη μετοχή και έτσι την επομένη συνέχισε με πτώση 3%. Χθες η μετοχή ενισχύθηκε 3%. Πάμε παρακάτω...
Τι θα γίνει τελικά με τα ΕΛΤΑ
-Η επόμενη ημέρα για τα ΕΛΤΑ, μετά το... χάος των προηγούμενων μηνών για τα καταστήματα που θα κλείσουν, αποκαλύφθηκε χθες στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το πλήρες σχέδιο μετασχηματισμού του οργανισμού βασίζεται σε τρεις άξονες, τη χρηματοοικονομική εξυγίανση, τη διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας με ενίσχυση της φυσικής παρουσίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όπως ήταν αναμενόμενο έγιναν πολλές ερωτήσεις για το φυσικό δίκτυο και με βάση όσα έγιναν γνωστά προβλέπεται μετασχηματισμός 158 καταστημάτων που θα προσαρμοστούν α λα καρτ, δηλαδή με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής. Για 113 καταστήματα, ο μετασχηματισμός θα προχωρήσει μόνο αφού βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ και αφού υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, ενώ για 28 σημεία υπάρχει ήδη σε κοντινά σημεία κατάστημα ΕΛΤΑ Courier και θα εξεταστεί να αναλάβουν εκείνα τη λειτουργία τους. Επίσης 17 καταστήματα δεν θα μετασχηματιστούν, καθώς καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών. Συνολικά το σχέδιο προβλέπει ένα «υβριδικό» δίκτυο που θα περιλαμβάνει ιδιόκτητα καταστήματα, συνεργαζόμενα πρακτορεία, σημεία παραλαβής–παράδοσης, έξυπνες θυρίδες και κατ’ οίκον εξυπηρέτηση από 1.600 ταχυδρόμους και διανομείς των ΕΛΤΑ. Τέλος, με βάση το σχέδιο του Υπερταμείου, ο μετασχηματισμός περιλαμβάνει και την ανάπτυξη shop-in-shop καταστημάτων, με παρουσία των ΕΛΤΑ μέσα σε σούπερ μάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία Τύπου και άλλα σημεία λιανικής, μοντέλο που ήδη εφαρμόζεται σε 500 σημεία στη χώρα.
Amazon, Temu και Shein συνεργάζονται με τα ΕΛΤΑ
-Επιπλέον μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026, δηλαδή σ’ έναν χρόνο από σήμερα, δεσμεύθηκε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ Μάριος Τέμπος ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα έχουν «γυρίσει» από τους διαδοχικούς ζημιογόνους ισολογισμούς σε πλήρη εξυγίανση και οριακή κερδοφορία. Ενδεικτική της νέας κατάστασης που επικρατεί πλέον στα ΕΛΤΑ είναι η εμπιστοσύνη μεγάλων διεθνών λιανεμπόρων όπως η αμερικανική Amazon WS και οι κινεζικές Temu και το Shein που επέλεξαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για συνεργάτη τους. Τα ΕΛΤΑ παραδίδουν 250 εκατ. δέματα τον χρόνο σε μια αγορά που διεθνώς είναι πλήρως απελευθερωμένη (και δεν επιδέχεται κρατικές ενισχύσεις), με την αλληλογραφία να έχει μειωθεί έως και 90% τα τελευταία χρόνια και τον ανταγωνισμό στα δέματα/ταχυμεταφορές να έχει μετατοπισθεί από τα σταθερά καταστήματα στην κατ’ οίκον παράδοση. Σήμερα πάντως, παρά τις οιμωγές και τις κραυγές ορισμένων, τα ΕΛΤΑ παραδίδουν το 92% των συντάξεων και το 90% της αλληλογραφίας κατ’ οίκον. Ο νέος επικεφαλής των ΕΛΤΑ επέμενε μονότονα να διαβεβαιώνει ότι «δεν υπάρχει λουκέτο καταστημάτων», αλλά «σημαντική αύξηση των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης των πολιτών» με τη βοήθεια των ταχυδρόμων και της νέας τεχνολογίας.
Πώς μπορούν αμέσως να «απελευθερωθούν» 15.000 οικιστικά ακίνητα
-Ιδιαίτερα επίκαιρη καθίσταται η τεκμηριωμένη πρόταση του επικεφαλής της doValue Θεόδ. Καλαντώνη που έχει κατατεθεί αρμοδίως και αποσκοπεί στην άμεση απελευθέρωση χιλιάδων οικιστικών ακινήτων που σήμερα παραμένουν παγιδευμένα, εκτός αγοράς, λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε ο Θ. Καλαντώνης, οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων (servicers) κατέχουν σήμερα 11.300 ακίνητα (63% οικιστικά), ενώ οι τράπεζες διαθέτουν επιπλέον 12.000 ακίνητα (65% οικιστικά). Το άθροισμα ξεπερνά τα 15.000 οικιστικά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα που θα μπορούσαν να καλύψουν σημαντικό μέρος της ανεπάρκειας προσφοράς. Πολλά από αυτά τα ακίνητα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν όχι λόγω έλλειψης θέλησης μεταβίβασης, αλλά εξαιτίας πολεοδομικών παραβάσεων. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τέτοιες παραβάσεις νομιμοποιούνται μόνο μέσω πλειστηριασμού, όχι με συναινετική πώληση. Η πρόταση Καλαντώνη είναι συγκεκριμένη:
1. Επέκταση της δυνατότητας νομιμοποίησης ακινήτων πολεοδομικής κατηγορίας 5 και σε περιπτώσεις συναινετικής πώλησης, όχι μόνο πλειστηριασμού. 2. Κατάργηση της υποχρέωσης ομόφωνης συναίνεσης όλων των ενοίκων πολυκατοικίας για διεξαγωγή εργασιών προσαρμογής στους πολεοδομικούς κανονισμούς. Με τον τρόπο αυτόν θα επιταχυνθούν οι συναλλαγές μέσω συναινετικής πώλησης και ταυτόχρονα θα μειωθεί δραστικά ο αριθμός των πλειστηριασμών που διεξάγονται παρά την επιθυμία του οφειλέτη να πουλήσει. Αίρονται με αυτόν τον τρόπο οι γραφειοκρατικοί φραγμοί που κρατούν χιλιάδες ακίνητα σε αδράνεια, ενώ η αγορά πνίγεται από έλλειψη προσφοράς. Η πρόταση του επικεφαλής της doValue έχει μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, υλοποιείται άμεσα με μια νομοθετική ρύθμιση και αφορά συγκεκριμένο αριθμό ακινήτων που θα αυξήσει το διαθέσιμο απόθεμα. Επιπλέον, ενισχύεται η θέση των οφειλετών, καθώς αποφεύγονται πλειστηριασμοί όπου υπάρχει συμφωνία για πώληση. Η σημερινή κατάσταση, να πλειστηριάζεται ένα ακίνητο παρότι ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να το πουλήσει, αποτελεί ένα ακόμη παράδοξο της αγοράς μας.
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες κάνουν ghosting στη Μόσχα
-Η Ρωσία αντιμετωπίζει πραγματικό πρόβλημα με τα προσφερόμενα δεξαμενόπλοια. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες, που μέχρι πρότινος ήταν οι αξιόπιστοι μεταφορείς του πετρελαίου της Μόσχας, εξαφανίζονται από το προσκήνιο και εκεί που τον περασμένο Ιούνιο έκαναν το 24% των ταξιδιών τώρα αντιπροσωπεύουν μόλις το 10%. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθεί έλλειμμα διαθέσιμων δεξαμενόπλοιων που θα μπορούσαν να μεταφέρουν 6,5 εκατ. dwt, ενώ οι ποσότητες «oil on water» -δηλαδή το πετρέλαιο που μεταφέρεται και δεν βρίσκεται ακόμα σε αποθήκες ή διυλιστήρια- χτυπούν υψηλό των τελευταίων μηνών. Οι ναύλοι για το δρομολόγιο Ρωσία–Ινδία εκτοξεύονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 19 μηνών, και η αξιοποίηση του στόλου αργού είναι στο υψηλότερο σημείο δύο ετών. Η Ρωσία βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος: αν η ΕΕ προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση, θα χρειαστεί shadow fleet deals, ship-to-ship transfers και πιθανώς νέους κόμβους στην Άπω Ανατολή. Η Τουρκία και η Ινδία μπορούν να παίξουν τον ρόλο «αγοραστών τελευταίας στιγμής», αλλά αν κάνουν πίσω, η Κίνα θα σηκώσει το βάρος και εκεί οι κανόνες των shadow logistics γίνονται πιο... ενδιαφέροντες. Για τους αναλυτές της Wall Street, η εικόνα θυμίζει κλασικό squeeze play: περιορισμένη προσφορά, αυξημένοι ναύλοι, περιορισμένη χωρητικότητα. Οι traders βλέπουν «αξιοποίηση διαφοράς τιμών μεταξύ εταιρειών που υπόκεινται σε κυρώσεις και εταιρειών που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις» και η μεταβλητότητα στη ναυλαγορά είναι έτοιμη για ράλι. Η αναγκαστική «διαδρομή» μέσω αγοραπωλησιών ή shadow deals αυξάνει τα premiums για όσους τολμήσουν. Το call είναι ξεκάθαρο: short στην εφησυχασμένη στάση, long σε opportunistic freight. Με απλά λόγια: το ρωσικό αργό δεν σταματά, απλώς πλέον κοστίζει περισσότερο να το μεταφέρεις, και κάθε βήμα βρίσκεται σε πραγματικό έλεγχο από τις ομάδες κυρώσεων ΗΠΑ/ΕΕ. Η ναυλαγορά τρέχει με τρελό ρυθμό, η Wall Street χαμογελάει, οι Έλληνες ιδιοκτήτες κάνουν πίσω.
Imperial Petroleum: Στοχεύει σε νέες εξαγορές με στόχο τα 30 πλοία
-Η εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά, Imperial Petroleum του Χάρη Βαφειά, κινείται με στρατηγική επέκτασης του στόλου της, αξιοποιώντας κεφάλαια που αντλήθηκαν πρόσφατα - ύψους 60 εκατ. δολαρίων. Η εταιρεία, ήδη εισηγμένη στον Nasdaq, έχει αυξήσει τον στόλο της σε 19 πλοία μέσω επτά πρόσφατων εξαγορών dry bulk carriers, με αποτέλεσμα τα έσοδα του τρίτου τριμήνου να φτάσουν τα 41,4 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 25% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Με καθαρά κέρδη στα 11 εκατ. δολάρια και διαθέσιμα κεφάλαια που φτάνουν συνολικά τα 172 εκατ. δολάρια, η εταιρεία έχει ήδη συμφωνήσει την αγορά τριών ακόμη bulkers, προκειμένου να φτάσει τα 22 πλοία. Ο στόλος περιλαμβάνει 10 bulkers από handysize έως kamsarmax και εννέα δεξαμενόπλοια, μεταξύ των οποίων και ένα suezmax crude oil tanker. Όπως λέει ο H.V., η Imperial Petroleum επικεντρώνεται σε πλοία υψηλής ποιότητας, κατασκευασμένα σε Ιαπωνία και Κορέα, ενώ η τρέχουσα απουσία χρέους και η ισχυρή ρευστότητα επιτρέπουν την αξιοποίηση ευκαιριών στην αγορά bulk και tanker, που εμφανίζεται σταθερή. Στόχος της είναι η επέκταση του στόλου σε 25–30 πλοία, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στον κλάδο.
DryShips: Smart trimming ή missed upside;
-Επειτα από δύο δεκαετίες στον στόλο της, η DryShips αφήνει πίσω της το 74,432-dwt panamax Catalina (built 2005) πουλήθηκε για $7,9 εκατ., μια κίνηση που πολλοί χαρακτηρίζουν “conservative”. Το παλιό κινεζικό Hudong Zhonghua πλοίο, εξοπλισμένο με scrubbers και ballast water treatment, δεν ήταν ποτέ η πιο hot επένδυση και η αγοραία αξία του φαίνεται χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις τεσσάρων διαφορετικών πλατφορμών valuation. Σύμφωνα με investors από το City, η κίνηση μοιάζει με strategic pruning. Το Catalina είχε ακόμα περίπου πέντε χρόνια commercial lifetime, αλλά η DryShips αποφάσισε να κάνει cash out κάτω από το “mid-market value” που είναι στα $11,6 εκατ. Η πράξη δείχνει ότι ο Γιώργος Οικονόμου προτιμά liquidity over potential upside, κρατώντας το balance sheet lean έτοιμο για τις επόμενες επενδύσεις. Και εδώ εμφανίζεται η μεγαλύτερη εικόνα. Ενώ πουλάει το Catalina, το TMS Group είναι έτοιμο να βάλει παραγγελία μέχρι και 10 dual-fuel neo-panamax containers στην Κίνα. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Αλλαγή από aging tonnage σε modern, fuel-efficient assets. Όχι απλώς αντικατάσταση, αλλά στρατηγική τοποθέτηση για να εκμεταλλευτεί κανείς τις μακροπρόθεσμες δομικές τάσεις στην αγορά των containerships, με χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα (OPEX) και δυνατότητα λειτουργίας με dual-fuel.
Πάει για το 50άρι η Titan, «ανάσα» για την Intralot
-Επιλεκτικές φαίνεται πως είναι οι κινήσεις καλλωπισμού -το λεγόμενο window dressing- στο Χρηματιστήριο Αθηνών οδεύοντας προς το τέλος του 2025, με τους επενδυτές να εστιάζουν σε συγκεκριμένους τίτλους. Ανανεώνουν συνεχώς την ψήφο εμπιστοσύνης τους στην Titan, η οποία έχει βάλει «πλώρη» για τα 50 ευρώ, μόλις μία εβδομάδα μετά την υπέρβαση των 45 ευρώ που αποτελούσε σημείο αντίστασης εδώ και αρκετούς μήνες. Στις τελευταίες έξι συνεδριάσεις η μετοχή της τσιμεντοβιομηχανίας έχει ενισχυθεί κατά σχεδόν 10%. Μάλιστα, ξεπέρασε την Jumbo όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση (3,86 δισ. ευρώ η TITC, 3,67 δισ. ευρώ η ΜΠΕΛΑ) και αποτελεί πλέον τη 10η πολυτιμότερη εισηγμένη στο ταμπλό του ΧΑ. Επιπλέον, αντίδραση «ελατηρίου» έβγαλε η Intralot όταν απειλήθηκε -για ακόμα μία φορά- το ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ. Χθες κατέγραψε άλμα 3,8% στο 1,038 ευρώ με τζίρο άνω των 4 εκατ. ευρώ, απορροφώντας τους κραδασμούς από την τριήμερη πτώση που προηγήθηκε και που είχε κοστίσει σωρευτικά 2,9% από την αξία της μετοχής. Με καλό μάτι βλέπει η επενδυτική κοινότητα τις αγορές μετοχών από τον Σωκράτη Κόκκαλη και τον Soohyung Kim, γεγονός που εξηγεί και το χθεσινό rebound.
Η σημερινή συνεδρίαση θα είναι μια καλή συνεδρίαση από τα παλιά
-Με τριπλή λήξη στα παράγωγα αλλά και rebalancing των δεικτών Stoxx και FTSE Russell, με τη μετοχή της Metlen να έχει πολλαπλή συμμετοχή που θα φέρει σημαντικές εισροές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλά συμβόλαια του Χρηματιστηρίου Παραγώγων μετακυλίονται για τους επόμενους μήνες. O Γενικός Δείκτης χθες ξαναβρήκε τις 2.100 μονάδες και διατηρεί την επαφή του με το υψηλό της χρονιάς των 2.135 μονάδων. Ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στο υψηλό ημέρας των 2.100,46 μονάδων (+0,81%) με την αξία των συναλλαγών στα €263,91 εκατ. και πακέτα συνολικής αξίας €64,6 εκατ. Η Eurobank (+3,04% στα 3,49 ευρώ) ξεχώρισε με συναλλαγές αξίας 80 εκατ. ευρώ ενώ από χθες όλα τα emails των στελεχών της ξαναγύρισαν στο Eurobank.gr. Η Alpha (+0,94% στα €3,45) συνέχισε το εορταστικό τριήμερο για τα 100 χρόνια παρουσίας στο Χρηματιστήριο ενώ η Εθνική (+0,3% στα €13,22) συγκεντρώνει προσδοκίες αλλά τηρεί το δικαίωμα της απόλυτης σιωπής. Καλή κίνηση του Sarantis (στα €13,44 +2,28%) και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας (+2,13% στα €10,54) μετά τις ανακοινώσεις της Aegean για την επιβατική κίνηση των εορτών. Ο ΟΠΑΠ επέστρεψε στα €18,34 (+1,89%) ενώ τον Γενικό Δείκτη βοήθησαν ουσιαστικά η Motor Oil (+1,72% στα €30,72) και η Coca Cola (+1,54% στα €43,46). Σταμάτησε η φρενήρης κούρσα του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ενώ ξαναβρήκε το 1,04 ευρώ η μετοχή της Intralot.
Η Lavipharm, η φαρμακευτική κάνναβη και η αποτίμηση των 160 εκατ.
-Την τελευταία εβδομάδα η μετοχή της Lavipharm καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη του +14% και πλησίασε την τιμή του 1 ευρώ, ξεπερνώντας την αποτίμηση των 160 εκατ. ευρώ. Στην αγορά κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες πολλές φήμες -ακόμη και... συγχώνευση με τη Vianex ακούστηκε κάπου- αλλά από την πλευρά της εταιρείας η απάντηση είναι «πάμε καλά, business as usual». Το αφήγημα της φαρμακευτικής κάνναβης, ιδιαίτερα με τα όσα συμβαίνουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, δείχνει πως η εταιρεία έχει κάνει σωστές επιλογές. Η Lavipharm ενίσχυσε τη συνεργασία της με την Tikun Olam για 10 χρόνια, σε έναν κλάδο που πραγματικά εμφανίζει εκθετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τα έσοδα από αυτή τη δραστηριότητα αναμένεται να διπλασιαστούν, φτάνοντας τα €18 εκατ. ετησίως μόνο από αυτή τη δραστηριότητα, με περιθώρια EBITDA που ξεπερνούν το 30%. Η πρόσφατη συμφωνία με την iNova Pharmaceuticals (κάτοχος του Betadine) για άδεια νέου μη συνταγογραφούμενου προϊόντος και η εξαγορά φακέλων γενοσήμων, είναι κινήσεις που είχαν ανακοινωθεί και υλοποιούνται με ταχύτητα. Το ερώτημα είναι αν όλα αυτά δικαιολογούν την αποτίμηση των 160 εκατ. ευρώ.
Τέλος εποχής για το carry trade
-Για πρώτη φορά έπειτα από 19 ολόκληρα χρόνια, η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου βρίσκεται στα επίπεδα του 2%. Το 2019, το ίδιο ομόλογο είχε αρνητική απόδοση -0,29%. Σήμερα στο +2%. Η αλλαγή είναι συγκλονιστική για τις παγκόσμιες αγορές. Μέχρι χθες, η Ιαπωνία λειτουργούσε ως ο χρηματοδότης του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με σχεδόν μηδενικά επιτόκια, τα ιαπωνικά νοικοκυριά, τα μεγάλα Ασφαλιστικά Ταμεία και οι θεσμικοί επενδυτές δανείζονταν φθηνά γεν για να αγοράσουν αμερικανικά ομόλογα, ευρωπαϊκά ομόλογα, ακόμη και μετοχές σε αναδυόμενες αγορές. Το «carry trade» αποτελούσε θεμέλιο λίθο της παγκόσμιας ρευστότητας. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, υπό την πίεση του πληθωρισμού, ανατρέπει αυτή την ισορροπία. Τα ιαπωνικά ομόλογα προσφέρουν πλέον θετικές αποδόσεις, τα κεφάλαια των Ιαπώνων δεν έχουν λόγο να ξενιτεύονται. Το γεν ενισχύεται, το carry trade είναι ασύμφορο, οι διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως αναζητούν νέες λύσεις. Η σταδιακή μετατόπιση των κεφαλαίων θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές ομολόγων, αύξηση της μεταβλητότητας στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και αποσταθεροποίηση των υπερχρεωμένων οικονομιών που είχαν αποκούμπι την ιαπωνική ρευστότητα. Το "δωρεάν χρήμα" από την Ιαπωνία τελείωσε και οι αγορές πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις προσδοκίες τους.
Το παρασκήνιο μιας αμφίρροπης ψηφοφορίας στο Λονδίνο
-Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε χθες μείωση επιτοκίων της βρετανικής λίρας κατά ¼ της μονάδας στο 3,75%. Η διχασμένη ψηφοφορία 5-4 των μελών του Συμβουλίου της BoE αποκαλύπτει τη βαθιά αβεβαιότητα που επικρατεί στη Threadneedle Street. H βρετανική οικονομία στηρίζεται κατά 80% στις υπηρεσίες και η έλλειψη εργατικού δυναμικού ανεβάζει συνεχώς τους μισθούς, κατά συνέπεια και τις τιμές. Ο μεταποιητικός κλάδος συρρικνώνεται, το Brexit συνεχίζει να επιβαρύνει το εμπόριο, ενώ οι υψηλές τιμές ενέργειας έχουν πλήξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η κεντρική τράπεζα παρενέβη για μία ακόμη φορά προσπαθώντας να αποφύγει βαθύτερη ύφεση. Η κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ ακολουθώντας το μοντέλο Τραμπ πιέζει για χαμηλότερα επιτόκια ώστε να ανακουφίσει τα νοικοκυριά με στεγαστικά δάνεια και να τονώσει τις επενδύσεις. Εάν όμως η BoE συνεχίσει να μειώνει επιτόκια της λίρας θα αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό. Εάν κρατήσει τα επιτόκια στο 3,75% μπορεί να οδηγήσει την οικονομία σε ύφεση. Γι’ αυτό άλλωστε μετά την ανακοίνωση της ΒoE η λίρα αντέδρασε αρνητικά, υποχωρώντας έναντι του δολαρίου, καθώς οι αγορές αντιλαμβάνονται τα διλήμματα.
Κάποιος παίζει με τα νούμερα στην Ουάσιγκτον
-Ο Αη Βασίλης ήρθε πρόωρα στη Νέα Υόρκη, αφού χθες, με το ξεκίνημα της μέρας ανακοινώθηκε επισήμως η «εξαφάνιση του πληθωρισμού». Ο Δομικός Πληθωρισμός (που αφαιρεί τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στα τρόφιμα και την ενέργεια) ανακοινώθηκε ότι γκρεμίστηκε στο 2,6% τον Νοέμβριο. Είναι ο χαμηλότερος Core CPI από το 2021 και εντελώς αντίθετος με αυτό που ανέμεναν οι αναλυτές (τουλάχιστον 3,1%). Η πτώση του Δομικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 4/10 της μονάδας είναι μία από τις μεγαλύτερες μηνιαίες υποχωρήσεις από το 2023. Τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,1% που ήταν υψηλό εξαμήνου. Τον Σεπτέμβριο είχαμε το κυβερνητικό shutdown αλλά δημοσιεύθηκε μια «κατ’ εξαίρεση» ανακοίνωση στοιχείων, με τον πληθωρισμό στο 3,0%. Τον Οκτώβριο δεν δημοσιεύθηκαν στοιχεία πληθωρισμού. Και ξαφνικά, χθες, ανακοινώθηκε ο Νοέμβριος, με μια θεαματική πτώση που φέρνει τον πληθωρισμό κοντά στον στόχο 2% της Fed. Την ίδια εποχή οι Αμερικανοί καταναλωτές βλέπουν τις τιμές να ίπτανται, τα ενοίκια παραμένουν υψηλά και οι μισθοί συνεχίζουν να αυξάνονται. Επομένως ή κάτι άλλαξε στη μεθοδολογία μέτρησης ή κάποιοι «πιέστηκαν αφόρητα», σίγουρα όχι οι τιμές. Με το νέο δεδομένο, η μείωση των επιτοκίων του δολαρίου θα πρέπει να είναι σίγουρη. Αν η FED αγνοήσει τα στοιχεία τότε υπονομεύει το «data driven approach». Να δούμε τι έχει να πει και ο «σκιώδης κεντρικός τραπεζίτης». Όταν ανακοινωθεί το όνομά του.
Πηγή: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα