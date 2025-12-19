Η καλή (μας) πλευρά με την Belharra και η ανάποδη με τα μπλόκα, Μιλένα η «faux Ζωίτσα» της Εξεταστικής, το διπλό deal στις Ασφάλειες, τα 15.000 ακίνητα

Κλείσιμο

Ευτυχής υπουργός ο Δένδιας, ευτυχής εξίσου ο «ανάδοχος» εφοπλιστής Πάνος Λασκαρίδης και μία ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, αφού η φρεγάτα αυτή, μαζί με τουλάχιστον τις άλλες τρεις που θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό, αλλάζει επίπεδο στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Το ίδιο χαρούμενος και ο Μητσοτάκης που διαπραγματεύτηκε επίμονα με τον Μακρόν και χθες φυσικά δεν μπορούσε να παραβρεθεί λόγω Συνόδου Κορυφής. Ξαναλέω, η εικόνα της κυβέρνησης Μητσοτάκη να παραλαμβάνει σύγχρονα αμυντικά συστήματα, να υπογράφονται μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με τους Αμερικανούς (Κάθετος Διάδρομος) και να παίρνει τη θέση προέδρου του Eurogroup Ελληνας υπουργός (Πιερρ) έρχεται σε σύγκριση (μοιραία) με εκείνη των πολιτικών του αντιπάλων. Οπου πολιτικοί του αντίπαλοι ανοιχτά πλέον είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της παράταξής του, ο Καραμανλής και ο Σαμαράς που… νυχθημερόν κλαίγονται για τις εθνικές αποτυχίες της χώρας! Και αναφέρομαι πρώτα σ’ αυτούς γιατί τα υπόλοιπα κόμματα, πώς να το κάνουμε, στην αντιπολίτευση είναι, μπορούν σχεδόν να λένε ο,τι θέλουν.To «στράβωμα» του Κ.Μ και οι δίαυλοι με τα μπλόκα-Μαθαίνω ότι με την επιστροφή του Κ.Μ από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή σήμερα θα γίνει μια σοβαρή συζήτηση στο Μ.Μ για τη στάση τους απέναντι στα μπλόκα. Ο πρωθυπουργός μαθαίνω ότι έχει αρχίσει να «στραβώνει», καθώς δύο φορές οι εκπρόσωποι των αγροτών έχουν αρνηθεί την πρόταση για διάλογο και τώρα η κυβέρνηση πρέπει να δει τι θα κάνει, καθώς ξεκινούν πλήρεις αποκλεισμοί δρόμων, προοδευτικά. Πάντως, η διαχείριση της υπόθεσης αναδεικνύει ορισμένα προβλήματα και για το εσωτερικό του Μ.Μ, όπως τους προβληματικούς διαύλους επικοινωνίας με τα μπλόκα. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί η αισιοδοξία (στα όρια της αφέλειας) κυβερνητικών στελεχών ότι θα μπορούσε να γίνει ραντεβού σήμερα, όταν εδώ και δύο μέρες οι αγρότες ανέβηκαν και πάλι "στα κάγκελα"; Προφανώς και τα μπλόκα μεταξύ τους έχουν τον ασυνεννόητο, αλλά και στο Μ.Μ υπήρξαν λάθος εκτιμήσεις. Πάντως, όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα ο κόσμος, οι έμποροι, οι ξενοδόχοι θ’ αρχίσουν και αυτοί να πιέζουν.Εξεταστική, η “Faux Ζωίτσα”-Τώρα δεν ξέρω πια αν είναι διασκεδαστικό ή πλέον έγινε απωθητικό το θέμα της Ζωίτσας… ντυμένης ιεροξεταστή (γιατί οι εισαγγελείς, ακόμα και τις σκληρές ερωτήσεις τις κάνουν ευγενικά) να λοιδορεί τους μάρτυρες και τις οικογένειές τους. Νομίζω ότι κάπου έχει αρχίσει να γίνεται από γραφικό σε εξοργιστικό, αλλά είπα, η Κωνσταντοπούλου έχει το κοινό της, τον εξυπηρετεί καλά τον ρόλο του τιμωρού και πάμε παρακάτω. Αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον είναι η Ζωή imitation ή η «Faux Ζωίτσα» που δεν είναι άλλη από τη Μιλένα Αποστολάκη. Την έβλεπα προχθές που… ανέκρινε με ύφος εξίσου «Κωνσταντοπουλικό» τον Σκέρτσο, αν ο υπουργός ήξερε όταν πήγανε το 2023 σε προεκλογική περιοδεία στην Κρήτη στο σπίτι του αδελφού «Φραπέ»... ποιος ήταν ο «Φραπές». Ποιος ρωτάει, η Μιλένα, που ο αρχηγός της Νίκος έχει κουμπάρο τον λογιστή της «κρητικής μαφίας», που ως προχθές ανακρινόταν από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Στο μεταξύ, η μόνη βελόνα που κουνιέται με τις φασαρίες και τις υστερίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εκείνη της original Ζωίτσας και όχι βεβαίως του ΠΑΣΟΚ που κόλλησε (για πάντα;) στο 14%. Αντε να δούμε…Η συζήτηση για τους πεσόντες-Φεύγω λίγο από την επικαιρότητα και πάω σε ένα θέμα ιστορικής σημασίας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Τέκνων Συγγενών Πεσόντων κατά το Έπος 1940-41 Γιώργος Σούρλας έστειλε την Τετάρτη ευχαριστήριο επιστολή στον ΠτΔ Κώστα Τασούλα. Η αιτία είναι ότι ο κ. Τασούλας έθεσε στην υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας Ελίζα Σπιροπάλι, η οποία τον επισκέφτηκε πρόσφατα στο Προεδρικό Μέγαρο, το θέμα της επέκτασης του Κοιμητηρίου της Κλεισούρας. Γιατί είναι αυτό σημαντικό; Να μια μικρή ιστορία: Τα οστά των Ελλήνων πεσόντων κατά το έπος 1940-41 στην Αλβανία τοποθετούνται σήμερα σε κοντέινερ λόγω πληρότητας των στρατιωτικών κοιμητηρίων στη γειτονική χώρα. Το 2019 η αλβανική κυβέρνηση παραχώρησε 10 στρέμματα για την επέκταση του στρατιωτικού κοιμητηρίου της Κλεισούρας προκειμένου να ενταφιαστούν εκεί τα οστά, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Ο κ. Τασούλας έθεσε το θέμα και η κυρία Σπιροπάλι δεσμεύτηκε ότι θα επιληφθεί.Τριμερής στην Ιερουσαλήμ-Να σας πω και μια διπλωματική είδηση που μου ήρθε χθες. Τη Δευτέρα ο Κ.Μ έχει προγραμματίσει να πάει σε Παλαιστίνη και Ισραήλ. Πρώτα στη Ραμάλα, όπου θα δει τον Αμπάς και θα φάνε μεσημεριανό. Ακολουθεί η μετάβαση στην Ιερουσαλήμ και η συνάντηση με τον Νετανιάχου, ενώ θα συνεδριάσει και η τριμερής με Μητσοτάκη-Νετανιάχου-Χριστοδουλίδη. Συνεπώς, η επιβεβαίωση του κοινού μετώπου και ο συντονισμός βημάτων σε μια δύσκολη περιοχή. Αμέσως μετά τις κοινές δηλώσεις, οι ηγέτες έχουν προγραμματισμένο dinner.Nέο (διπλό) deal στον ασφαλιστικό κλάδο-Να ξεκινήσω τα νέα της αγοράς λέγοντας πως υπάρχουν πληροφορίες για ένα σημαντικό deal στον ασφαλιστικό κλάδο. Ενα deal που τα έχει όλα, εξαγορά, συγχώνευση και άλλα. Αφορά δυο εταιρείες και επειδή φαντάζομαι πού πάει ο νους, μη βιάζεστε γιατί το deal έρχεται από την Alpha Bank.Αντίστροφη μέτρηση για Π. Νομικό-Τρ. Ηπείρου. Για πανελλήνια άδεια όλες οι συνεταιριστικές