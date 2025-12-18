Γιατί ξαφνικά τα ράφια των σούπερ μάρκετ γέμισαν με προϊόντα με έξτρα πρωτεΐνη;
Η «τρέλα της πρωτεΐνης», τα οφέλη και οι επιπτώσεις από τη διατροφική τάση που οδηγεί τους καταναλωτές σε υπερκατανάλωση
Μπάρες, δημητριακά, γιαούρτι, μπισκότα, ζυμαρικά. Δεκάδες προϊόντα γεμίζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Κάποια, όμως, δεν περνούν απαρατήρητα. Αρκεί μια απλή επισήμανση στη συσκευασία για να αιχμαλωτίσει το βλέμμα του καταναλωτή: High protein. Μια βόλτα στους διαδρόμους επιβεβαιώνει ότι ζούμε στην εποχή της έξτρα πρωτεΐνης, ή αλλιώς την «τρέλα της πρωτεΐνης».
Influencers και διατροφικές ψευδαισθήσεις
Η διατροφική αυτή τάση θέλει τους καταναλωτές να στρέφονται σε προϊόντα πλούσια σε πρωτεΐνη, με στόχο την απώλεια βάρους, την ανάπτυξη των μυών και τη μεγαλύτερη αίσθηση κορεσμού. Η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αυτόκλητων γκουρού της διατροφής είναι τέτοια, που έχει επικρατήσει η ιδέα ότι η πρωτεΐνη είναι συνώνυμο υγείας. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ήδη ο μέσος άνθρωπος σε αναπτυγμένες χώρες προσλαμβάνει αρκετή ποσότητα και προειδοποιούν για τις επιπτώσεις από την υπερκατανάλωση συμπληρωμάτων και τροφίμων με έξτρα πρωτεΐνη. Στις ΗΠΑ, όπου παρατηρείται εμμονή με την πρωτεΐνη, υπολογίζεται ότι η κατανάλωση είναι σχεδόν διπλάσια από την συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα.
Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Obesity διαπιστώθηκε ότι το 40% των συμμετεχόντων -μη επαγγελματίες αθλητές- αντλούν τις πληροφορίες τους για τα συμπληρώματα διατροφής με έξτρα πρωτεΐνη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι influencers επηρεάζουν κι η αγορά ανταποκρίνεται, πλημμυρίζοντας τα ράφια με σκόνες, ροφήματα, ακόμα και ποπ κορν με επιπλέον πρωτεΐνη. Παρότι η κατανάλωση πρωτεΐνης, ιδίως μετά την προπόνηση, παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την αναδόμηση των μυών, οι περισσότεροι που καταναλώνουν τέτοιου είδους προϊόντα δεν είναι αθλητές υψηλού επιπέδου. Παρ’ όλα αυτά συμπεριφέρονται σαν να είναι.
