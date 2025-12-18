Bitcoin: Η μεγάλη έξοδος – Οι μακροχρόνιοι επενδυτές ρευστοποιούν, η τιμή καταρρέει
Μετά την επίτευξη του ρεκόρ των 126.000 δολαρίων, το Bitcoin έχει υποχωρήσει σχεδόν 30% και αγωνίζεται να βρει στήριξη
Αισθητή αρχίζει να γίνεται η πίεση στην αγορά κρυπτονομισμάτων καθώς οι πιο σταθεροί επενδυτές του Bitcoin εξακολουθούν να ρευστοποιούν και να κατοχυρώνουν τα κέρδη τους.
Περισσότερο από δύο μήνες μετά την επίτευξη του ρεκόρ των 126.000 δολαρίων, το Bitcoin έχει υποχωρήσει σχεδόν 30% και αγωνίζεται να βρει στήριξη. Ο λόγος; Οι μακροχρόνιοι κάτοχοι δεν έχουν σταματήσει να πωλούν. Νέα δεδομένα blockchain δείχνουν ότι τα νομίσματα που κρατούνται για χρόνια εκποιούνται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς η ικανότητα της αγοράς να τα απορροφήσει εξασθενεί.
Σύμφωνα με μια έκθεση της K33 Research, η ποσότητα Bitcoin που παρέμεινε αμετάβλητη για τουλάχιστον δύο χρόνια έχει μειωθεί κατά 1,6 εκατομμύρια νομίσματα από τις αρχές του 2023, αξίας περίπου 140 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό σηματοδοτεί συνεχή πώληση από μακροχρόνιους κατόχους.
Μόνο το 2025, Bitcoin αξίας σχεδόν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που παρέμεναν αδρανή για πάνω από ένα χρόνο επανήλθαν στην κυκλοφορία. Η CryptoQuant, μια εταιρεία ανάλυσης blockchain, ανέφερε ότι τις τελευταίες 30 ημέρες σημειώθηκε μία από τις μεγαλύτερες διανομές από μακροπρόθεσμους κατόχους σε περισσότερα από πέντε χρόνια.
