Στο φυσικό αέριο η βιωσιμότητα είναι στάση ζωής
Το Φυσικό Αέριο, ως βασικός παίκτης στον χώρο της ενέργειας, οργάνωσε τη δομή του από την αρχή της λειτουργίας της εταιρείας, και μάλιστα στην νεότερη ιστορία του, σε βάσεις αειφορίας, εσωτερικής οργάνωσης και κοινωνικής υπευθυνότητας
Σε μια εποχή αλλαγών, όπου η βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλώς επιλογή αλλά στρατηγική αναγκαιότητα για τις επιχειρήσεις, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιβεβαιώνει την πορεία που ακολουθούσε πιστά ακόμα κι όταν το ESG δεν ήταν κυρίαρχος όρος.
Ακόμα και το γεγονός ότι η μάρκα είναι ταυτόσημη με τη χρήση και προώθηση του φυσικού αερίου το οποίο λειτουργεί επίσημα ως το καύσιμο πράσινης μετάβασης, αυτό βάζει την εταιρεία αυτόματα στον χάρτη μέτρησης δεικτών ESG και τις προτιμήσεις της Generation Z που απαιτεί πράσινες συμπεριφορές.
Καθοριστικός σε αυτή τη μετάβαση είναι ο ρόλος της ηγεσίας. Η ομάδα διοίκησης στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θέτει σαφείς στόχους, εντάσσει τη βιωσιμότητα στη στρατηγική λήψης αποφάσεων και ενισχύει την κουλτούρα λογοδοσίας και διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα. Η προσέγγιση αυτή σηματοδοτεί ότι το ESG δεν αποτελεί μια υποχρέωση αλλά έναν συνειδητό τρόπο λειτουργίας, με συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώπους, τεχνολογία και υπεύθυνες πρακτικές.
