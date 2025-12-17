ΗUAWEI: Το βιώσιμο όραμα της διεθνούς εταιρείας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Το όραμα της Huawei για τη βιωσιμότητα εκτείνεται πέρα από την περιβαλλοντική ευθύνη και αφορά τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος όπου η τεχνολογία προστατεύει τους ανθρώπους και τη φύση, ενώ δημιουργεί κοινές αξίες για την κοινωνία
Η Huawei, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, πιστεύει ότι η δέσμευση στις αξίες της βιωσιμότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι διαχρονική και να εστιάζει στο πώς η προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει, όχι μόνο ως αρωγός αλλά και ως καταλύτης για ένα πιο πράσινο και πιο συμπεριληπτικό μέλλον.
Μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών που ξεπερνούν το συνηθισμένο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), η Huawei Ελλάδας μετατρέπει την καινοτομία σε ασπίδα προστασίας της βιοποικιλότητας και της κλιματικής ανθεκτικότητας. Από το 2021, η Huawei συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω μιας σειράς έργων και συνεργασιών που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις κλιματικές αλλαγές.
Καινοτόμο πρόγραμμα πυρανίχνευσης
Μία από τις πιο χαρακτηριστικές πρωτοβουλίες της εταιρείας είναι το πρόγραμμα πυρανίχνευσης, το οποίο αποδεικνύει πώς η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να προωθήσει την κλιματική ανθεκτικότητα, τη βιώσιμη δασοκομία και την περιβαλλοντική προστασία με βάση δεδομένα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal).
Το 2022, με χορηγία της Huawei και σε συνεργασία με την νεοφυή επιχείρηση PROBOTEK, ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα και τις ανάγκες της χώρας, στο Δάσος Συγγρού, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών. Το σύστημα αυτό βασίστηκε στη συνδεσιμότητα 5G και αξιοποίησε αλγόριθμους, τεχνητή νοημοσύνη (AI), αισθητήρες θερμότητας και καπνού και drones, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο.
