ΔΕΗ: «Quiet Hour» στο δίκτυο καταστημάτων για πιο συμπεριληπτική εμπειρία των πελατών της

Νέα υπηρεσία Quiet Hour στα Καταστήματα ΔΕΗ για νευροδιαφορετικά άτομα, με μείωση αισθητηριακών ερεθισμάτων για μία ώρα καθημερινά. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη σε 24 καταστήματα του δικτύου σε συνεργασία με την TheHappyAct, ενώ υπάρχει και πλάνο επέκτασης για το 2026