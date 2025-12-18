Γιατί οι νέοι της Gen Z δηλώνουν δυστυχισμένοι στην εργασία τους

Μια σειρά από νέες έρευνες δείχνουν ότι η Γενιά Ζ αναφέρει υψηλότερα επίπεδα δυστυχίας που σχετίζονται με την εργασία, σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές