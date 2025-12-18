Γιατί οι νέοι της Gen Z δηλώνουν δυστυχισμένοι στην εργασία τους
Γιατί οι νέοι της Gen Z δηλώνουν δυστυχισμένοι στην εργασία τους
Μια σειρά από νέες έρευνες δείχνουν ότι η Γενιά Ζ αναφέρει υψηλότερα επίπεδα δυστυχίας που σχετίζονται με την εργασία, σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές
Για πολλούς από τη Γενιά Ζ (δηλαδή εκείνους που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1997 και 2012) η εμπειρία της αμειβόμενης εργασίας δεν βιώνεται ως ένας δρόμος προς την ασφάλεια και το “νόημα της ζωής”, αλλά ως μια πηγή συναισθηματικής πίεσης που, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι χειρότερη από το να μην έχεις καθόλου δουλειά. Μπορεί αυτή η πρόταση να ακούγεται ιδιαιτέρως περίεργη για εκείνους που ανήκουν σε μεγαλύτερες γενιές, αλλά για τους νέους είναι πολύ αληθινή -και πολλές μεγάλες έρευνες σκιαγραφούν αυτήν την εικόνα.
Η έρευνα της Deloitte για τη Γενιά Z και τους Millennials για το 2025 διαπιστώνει ότι η ψυχική υγεία και η οικονομική ανασφάλεια είναι τα κύρια προβλήματα για τους νεότερους εργαζόμενους: περίπου το 40% των ερωτηθέντων της Γενιάς Z αναφέρουν ότι αισθάνονται άγχος ή ανησυχία «όλο ή σχεδόν όλο το χρόνο», και σχεδόν οι μισοί δήλωσαν ότι δεν αισθάνονται οικονομικά ασφαλείς, με περισσότερους από τους μισούς να ζουν από μεροκάματο σε μεροκάματο. Επιπλέον, η αλλαγή καριέρας παραμένει υψηλή, καθώς περίπου το 31% της Γενιάς Ζ σχεδιάζει να αλλάξει εργοδότη εντός δύο ετών, δείχνοντας χαμηλή προσήλωση στις τρέχουσες θέσεις εργασίας. Ο λόγος ωστόσο δεν είναι κάποιο δομικό πρόβλημα των νέων ανθρώπων, αλλά της ίδιας της αγοράς εργασίας, που όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, είναι πλέον “μη βιώσιμη”.
