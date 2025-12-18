Λονδίνο: Η επιτομή της πολυτέλειας σε ένα ρετιρέ στο Mayfair που πωλείται για 45 εκατ. ευρώ
Λονδίνο: Η επιτομή της πολυτέλειας σε ένα ρετιρέ στο Mayfair που πωλείται για 45 εκατ. ευρώ

Με τέσσερα υπνοδωμάτια, πανοραμική θέα και κοντά σε εμβληματικά μνημεία, το ξεχωριστό αυτό διαμέρισμα στον έβδομο όροφο θεωρείται ένα από τα κορυφαία ακίνητα της περιοχής

Στην καρδιά μιας από τις πιο ακριβές περιοχές του Λονδίνου -αλλά και του κόσμου- γνωστή για τα πολυτελή ξενοδοχεία και τις μπουτίκ, στο Μέιφερ, ένα εντυπωσιακό ρετιρέ διατίθεται προς πώληση έναντι 45 εκατ. ευρώ. Το διαμέρισμα βρίσκεται στο Clarges Mayfair, ένα συγκρότημα με 34 κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένο από τη βρετανική αρχιτεκτονική εταιρεία Squire & Partners και με τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων να φέρει την υπογραφή του γραφείου Martin Kemp Design.


