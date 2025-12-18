ΡΑΑΕΥ για ρευματοκλοπές: Δικαίωση καταναλωτή και πρόστιμο στον ΔΕΔΔΗΕ ύψους 120.000 ευρώ
Η υπόθεση καταναλωτή που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και έφερε τη Ρυθμιστική Αρχή σε θέση αυστηρής εποπτείας της αγοράς
Μια υπόθεση που ξεκίνησε ως απλή καταγγελία για υπέρογκες καταναλώσεις ρεύματος, εξελίχθηκε σε μια από τις πλέον ηχηρές παρεμβάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), φωτίζοντας σοβαρές παθογένειες στη διαχείριση υποθέσεων ρευματοκλοπής, προκαλώντας την ίδια στιγμή έντονο προβληματισμό.
Η απόφαση της Αρχής δεν περιορίζεται στην εξέταση ενός μεμονωμένου περιστατικού, αλλά λειτουργεί ως καθρέφτης μιας ευρύτερης πραγματικότητας που, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, λαμβάνει πλέον χαρακτηριστικά «χιονοστιβάδας» με εκατοντάδες καταγγελίες.
