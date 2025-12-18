ΡΑΑΕΥ για ρευματοκλοπές: Δικαίωση καταναλωτή και πρόστιμο στον ΔΕΔΔΗΕ ύψους 120.000 ευρώ

Η υπόθεση καταναλωτή που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και έφερε τη Ρυθμιστική Αρχή σε θέση αυστηρής εποπτείας της αγοράς