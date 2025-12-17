Οι αγορές ποντάρουν στο τέλος των μειώσεων επιτοκίων στην Ευρώπη
Οι αγορές ποντάρουν στο τέλος των μειώσεων επιτοκίων στην Ευρώπη
Προεξοφλούν ότι η ΕΚΤ, η Riksbank και η Norges Bank θα βάλουν «φρένο» στη νομισματική χαλάρωση - Εξαίρεση η Τράπεζα της Αγγλίας
Οι επενδυτές φαίνεται να στοιχηματίζουν ολοένα και περισσότερο ότι οι κεντρικές τράπεζες στην Ευρώπη είναι έτοιμες να ολοκληρώσουν τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων.
Σύμφωνα με τα δεδομένα των χρηματαγορών που επικαλείται το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η σουηδική Riksbank και η νορβηγική Norges Bank αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια στις αυριανές συνεδριάσεις τους και προβλέπεται ότι θα παραμείνουν σταθερά έως το 2026.
Ακόμα και οι προβλέψεις για την Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία αναμένεται να προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων την Πέμπτη, δείχνουν ότι οι αγορές υπολογίζουν μόνο μία ακόμα μείωση το επόμενο έτος, παρά τις αυξανόμενες πιθανότητες για άλλη μία μείωση μετά την πιο ήπια εκτίμηση πληθωρισμού την Τετάρτη.
Αυτό αποτελεί μία έντονη αλλαγή στην αγορά σε σχέση με νωρίτερα φέτος, όταν οι κεντρικές τράπεζες στην Ευρώπη θεωρούνταν ότι ακολουθούν επιθετική πολιτική μειώσεων επιτοκίων μέχρι το 2026. Παρομοίως, η ελβετική Swiss National Bank (SNB), που ξεκίνησε νωρίς και προχώρησε σε αρκετές μειώσεις, έχει σταματήσει και αυτή, αφού μείωσε τα επιτόκια στο μηδέν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmomey.gr
Σύμφωνα με τα δεδομένα των χρηματαγορών που επικαλείται το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η σουηδική Riksbank και η νορβηγική Norges Bank αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια στις αυριανές συνεδριάσεις τους και προβλέπεται ότι θα παραμείνουν σταθερά έως το 2026.
Ακόμα και οι προβλέψεις για την Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία αναμένεται να προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων την Πέμπτη, δείχνουν ότι οι αγορές υπολογίζουν μόνο μία ακόμα μείωση το επόμενο έτος, παρά τις αυξανόμενες πιθανότητες για άλλη μία μείωση μετά την πιο ήπια εκτίμηση πληθωρισμού την Τετάρτη.
Αυτό αποτελεί μία έντονη αλλαγή στην αγορά σε σχέση με νωρίτερα φέτος, όταν οι κεντρικές τράπεζες στην Ευρώπη θεωρούνταν ότι ακολουθούν επιθετική πολιτική μειώσεων επιτοκίων μέχρι το 2026. Παρομοίως, η ελβετική Swiss National Bank (SNB), που ξεκίνησε νωρίς και προχώρησε σε αρκετές μειώσεις, έχει σταματήσει και αυτή, αφού μείωσε τα επιτόκια στο μηδέν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmomey.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα