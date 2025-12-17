Γιατί ξαφνικά τα ράφια των σούπερ μάρκετ γέμισαν με προϊόντα με έξτρα πρωτεΐνη;

Η «τρέλα της πρωτεΐνης», τα οφέλη και οι επιπτώσεις από τη διατροφική τάση που οδηγεί τους καταναλωτές σε υπερκατανάλωση