Μήνυμα Τραμπ στα AMVER Awards: Οι Έλληνες της θάλασσας σώζουν ζωές
Μήνυμα Τραμπ στα AMVER Awards: Οι Έλληνες της θάλασσας σώζουν ζωές
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχάρη τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες - 97 διασώσεις από 12 ελληνόκτητα πλοία το 2025 - Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Καθοριστικός ο ρόλος της ναυτιλίας στην καθημερινή ζωή
Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ευγνωμοσύνης από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προς τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες που στέκονται στην πρώτη γραμμή της διάσωσης ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα, άνοιξε φέτος η 33η τελετή απονομής των AMVER Awards. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μέσω της Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ευχαρίστησε τις ελληνικές εταιρείες και τα πληρώματά τους για τον επαγγελματισμό, την αυταπάρνηση και τη βαθιά ναυτική τους συνείδηση, που μετατρέπουν την ισχύ της ελληνικής ναυτιλίας σε πράξη ανθρωπισμού.
Με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στον εθελοντισμό και στις κοινές αξίες που ενώνουν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στην ομιλία της αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο της ναυτιλίας στην καθημερινή ζωή, σημειώνοντας ότι περίπου το 90% των αγαθών στον ανεπτυγμένο κόσμο μεταφέρονται δια θαλάσσης. Όπως ανέφερε, από τους ψαράδες και τα φορτηγά πλοία έως τα επιβατηγά και τα κρουαζιερόπλοια, η θάλασσα αποτελεί βασικό πυλώνα του σύγχρονου τρόπου ζωής, χωρίς ωστόσο να παύει να κρύβει κινδύνους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στον εθελοντισμό και στις κοινές αξίες που ενώνουν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στην ομιλία της αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο της ναυτιλίας στην καθημερινή ζωή, σημειώνοντας ότι περίπου το 90% των αγαθών στον ανεπτυγμένο κόσμο μεταφέρονται δια θαλάσσης. Όπως ανέφερε, από τους ψαράδες και τα φορτηγά πλοία έως τα επιβατηγά και τα κρουαζιερόπλοια, η θάλασσα αποτελεί βασικό πυλώνα του σύγχρονου τρόπου ζωής, χωρίς ωστόσο να παύει να κρύβει κινδύνους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα