Μήνυμα Τραμπ στα AMVER Awards: Οι Έλληνες της θάλασσας σώζουν ζωές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχάρη τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες - 97 διασώσεις από 12 ελληνόκτητα πλοία το 2025 - Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Καθοριστικός ο ρόλος της ναυτιλίας στην καθημερινή ζωή