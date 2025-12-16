Θέρμανση με ρεύμα: Πόσο κοστίζει ανά μήνα με κλιματιστικό
Θέρμανση με ρεύμα: Πόσο κοστίζει ανά μήνα με κλιματιστικό
Το κόστος θέρμανσης με κλιματιστικό γίνεται κρίσιμο ενόψει ψύχους - Τα inverter παραμένουν η οικονομικότερη λύση, ενώ η κακή επιλογή BTU και η 24ωρη λειτουργία εκτοξεύουν τον λογαριασμό ρεύματος
Οι χαμηλές θερμοκρασίες που αναμένονται τις επόμενες ημέρες επαναφέρουν στο προσκήνιο το μεγάλο πρακτικό ερώτημα: πώς μπορούμε να ζεσταθούμε χωρίς να εκτιναχθεί ο λογαριασμός; Με τη μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας να διαμορφώνεται περίπου στα 0,18 €/kWh, η οικονομική θέρμανση αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα για κάθε νοικοκυριό. Το κλιματιστικό εξακολουθεί να είναι η πιο διαδεδομένη επιλογή, καθώς παραμένει σαφώς πιο συμφέρουσα σε σχέση με το πετρέλαιο, το οποίο εξακολουθεί να είναι ακριβό. Ωστόσο, το ουσιαστικό ζήτημα είναι ένα: πόσο καίει πραγματικά στη θέρμανση και πόσο κοστίζει στο τέλος του μήνα;
Παρακάτω παρουσιάζεται ο πιο πρακτικός και κατανοητός πίνακας κόστους, με ρεαλιστικά σενάρια καθημερινής χρήσης.
Μηνιαίο κόστος θέρμανσης (30 ημέρες)
Κλιματιστικά inverter (οικονομικότερη λειτουργία)
9.000 BTU
8 ώρες/ημέρα: 1,44 €/ημέρα → 43,20 €/μήνα
12 ώρες/ημέρα: 2,16 €/ημέρα → 64,80 €/μήνα
24 ώρες/ημέρα: 4,32 €/ημέρα → 129,60 €/μήνα
12.000 BTU
8 ώρες/ημέρα: 2,00 €/ημέρα → 60,00 €/μήνα
12 ώρες/ημέρα: 3,00 €/ημέρα → 90,00 €/μήνα
24 ώρες/ημέρα: 6,00 €/ημέρα → 180,00 €/μήνα
18.000 BTU
8 ώρες/ημέρα: 2,96 €/ημέρα → 88,80 €/μήνα
12 ώρες/ημέρα: 4,44 €/ημέρα → 133,20 €/μήνα
24 ώρες/ημέρα: 8,88 €/ημέρα → 266,40 €/μήνα
24.000 BTU
8 ώρες/ημέρα: 3,92 €/ημέρα → 117,60 €/μήνα
12 ώρες/ημέρα: 5,88 €/ημέρα → 176,40 €/μήνα
24 ώρες/ημέρα: 11,76 €/ημέρα → 352,80 €/μήνα
Κλιματιστικά χωρίς inverter (πιο ενεργοβόρα)
9.000 BTU
8 ώρες/ημέρα: 1,76 €/ημέρα → 52,80 €/μήνα
12 ώρες/ημέρα: 2,64 €/ημέρα → 79,20 €/μήνα
24 ώρες/ημέρα: 5,28 €/ημέρα → 158,40 €/μήνα
12.000 BTU
8 ώρες/ημέρα: 2,32 €/ημέρα → 69,60 €/μήνα
12 ώρες/ημέρα: 3,48 €/ημέρα → 104,40 €/μήνα
24 ώρες/ημέρα: 6,96 €/ημέρα → 208,80 €/μήνα
18.000 BTU
8 ώρες/ημέρα: 3,44 €/ημέρα → 103,20 €/μήνα
12 ώρες/ημέρα: 5,16 €/ημέρα → 154,80 €/μήνα
24 ώρες/ημέρα: 10,32 €/ημέρα → 309,60 €/μήνα
24.000 BTU
8 ώρες/ημέρα: 4,64 €/ημέρα → 139,20 €/μήνα
12 ώρες/ημέρα: 6,96 €/ημέρα → 208,80 €/μήνα
24 ώρες/ημέρα: 13,92 €/ημέρα → 417,60 €/μήνα
Τι δείχνουν τα στοιχεία
Η χρήση τεχνολογίας inverter οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση, η οποία μπορεί να φτάσει τα 60–100 ευρώ τον μήνα, ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα μοντέλα. Η συνεχής λειτουργία επί 24 ώρες αυξάνει κατακόρυφα την κατανάλωση, με τις συσκευές χωρίς inverter να αγγίζουν ακόμη και τα 400 ευρώ μηνιαίως. Επιβεβαιώνεται επίσης ο βασικός κανόνας: όσο καλύτερα ταιριάζει η ισχύς BTU στο μέγεθος του χώρου, τόσο χαμηλότερο κόστος προκύπτει στον λογαριασμό ρεύματος.
www.newmoney.gr
