Θέρμανση με ρεύμα: Πόσο κοστίζει ανά μήνα με κλιματιστικό

Οι χαμηλές θερμοκρασίες που αναμένονται τις επόμενες ημέρες επαναφέρουν στο προσκήνιο το μεγάλο πρακτικό ερώτημα: πώς μπορούμε να ζεσταθούμε χωρίς να εκτιναχθεί ο λογαριασμός; Με τη μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας να διαμορφώνεται περίπου στα 0,18 €/kWh, η οικονομική θέρμανση αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα για κάθε νοικοκυριό. Το κλιματιστικό εξακολουθεί να είναι η πιο διαδεδομένη επιλογή, καθώς παραμένει σαφώς πιο συμφέρουσα σε σχέση με το πετρέλαιο, το οποίο εξακολουθεί να είναι ακριβό. Ωστόσο, το ουσιαστικό ζήτημα είναι ένα: πόσο καίει πραγματικά στη θέρμανση και πόσο κοστίζει στο τέλος του μήνα;Παρακάτω παρουσιάζεται ο πιο πρακτικός και κατανοητός πίνακας κόστους, με ρεαλιστικά σενάρια καθημερινής χρήσης.Μηνιαίο κόστος θέρμανσης (30 ημέρες)Κλιματιστικά inverter (οικονομικότερη λειτουργία)9.000 BTU8 ώρες/ημέρα: 1,44 €/ημέρα → 43,20 €/μήνα12 ώρες/ημέρα: 2,16 €/ημέρα → 64,80 €/μήνα24 ώρες/ημέρα: 4,32 €/ημέρα → 129,60 €/μήνα12.000 BTU8 ώρες/ημέρα: 2,00 €/ημέρα → 60,00 €/μήνα12 ώρες/ημέρα: 3,00 €/ημέρα → 90,00 €/μήνα24 ώρες/ημέρα: 6,00 €/ημέρα → 180,00 €/μήνα