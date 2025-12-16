Η εξάπλωση του Netflix αδειάζει τα σινεμά και στην Ελλάδα
Η άνοδος του streaming και το αυξημένο κόστος της εξόδου αλλάζουν το επιχειρηματικό μοντέλο του σινεμά στην Ελλάδα και μετατρέπουν τη μεγάλη οθόνη από συνήθεια σε επιλεκτική εμπειρία
Η σχέση των Ελλήνων με τη μεγάλη οθόνη αλλάζει και ο τρόπος που διαμορφώνονται οι επιλογές ψυχαγωγίας το αποτυπώνει καθαρά. Το σινεμά παραμένει μια αγαπημένη εμπειρία, αλλά δεν είναι πια η αυτονόητη, προσιτή έξοδος που ήταν κάποτε. Το κόστος, οι πλατφόρμες streaming και η μετατόπιση των οικογενειών προς πιο οικονομικές δραστηριότητες έχουν δημιουργήσει ένα νέο, διαφοροποιημένο τοπίο όπου multiplex και ιστορικά σινεμά της Αθήνας συνυπάρχουν με εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς.
Τα multiplex κάνουν την εμπειρία premium και ακριβή
Τα μεγαλύτερα σινεμά της χώρας, όπως τα Village Cinemas, προσφέρουν μια εμπειρία που συνδυάζει ψηφιακή τεχνολογία, IMAX, Dolby Atmos, μεγάλες οθόνες, άνετες θέσεις και πολλές επιλογές ταινιών σε παράλληλες προβολές. Το Village στο The Mall Athens είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα: διαθέτει 14 αίθουσες και χωρητικότητα άνω των 2.600 θεατών.
Όμως η εμπειρία αυτή έχει και κόστος. Σύμφωνα με την επίσημη τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, η βασική τιμή γενικής εισόδου κυμαίνεται περίπου στα 9,50 ευρώ. Οι προβολές με enhanced τεχνολογία, όπως Dolby Atmos ή 3D, ανεβαίνουν στα 10,50–11 ευρώ, ενώ οι IMAX προβολές διαμορφώνονται γύρω στα 15 ευρώ. Το premium «Gold Class», με lounge θέσεις και αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση, αγγίζει τα 24,50 ευρώ το άτομο.
