Η εξάπλωση του Netflix αδειάζει τα σινεμά και στην Ελλάδα

Η άνοδος του streaming και το αυξημένο κόστος της εξόδου αλλάζουν το επιχειρηματικό μοντέλο του σινεμά στην Ελλάδα και μετατρέπουν τη μεγάλη οθόνη από συνήθεια σε επιλεκτική εμπειρία