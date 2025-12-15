ΕΒΕΠ για μπλόκα αγροτών: Πρώτο θύμα το λιανεμπόριο με απώλειες τζίρου 5-15%

Για σ οβαρό πλήγμα στην αγορά από τις κινητοποιήσεις των αγροτών μιλά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και προειδοποιεί για κίνδυνο ευρύτερης οικονομικής ζημιάς εν μέσω εορτών - Δείτε πίνακα