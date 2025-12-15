«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ – Στο επίκεντρο και ο LORA

Ξεκινούν σήμερα και επίσημα στα γραφεία της Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών Και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την απόκτηση των οπλικών συστημάτων που θα συγκροτήσουν το πολυεπίπεδο δίκτυο αεράμυνας (αντιπυραυλικό, αντιβαλλιστικό και αντι-drone) και θα αποτελέσουν τον Ελληνικό Θόλο γνωστό και ως «Ασπίδα του Αχιλλέα».Εκπρόσωποι από την διεύθυνση διεθνούς αμυντικής συνεργασίας (SIBAT) του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ θα ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις με τα στελέχη της ΓΔΑΕΕ σε πρώτο επίπεδο καθώς η προμήθεια θα γίνει με συμφωνία G2G (Government to Goverment) όπως άλλωστε και τα υπόλοιπα εξοπλιστικά προγράμματα.Η επιλογή κατάρτισης διακρατικής συμφωνίας θα επιταγχύνει τις διαδικασίες καθώς υπάρχουν έτοιμα νομικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται, από τα πρόσφατα μικρότερα εξοπλιστικά προγράμματα με το Ισραήλ, κάτι που έγινε και με το πρόσφατη προμήθεια των πυραύλων PULS.Σε δεύτερο επίπεδο και ταυτόχρονα θα διαπραγματεύονται και τρεις παράλληλες επιτροπές με τις ισραηλινές εταιρείες και συγκεκριμένα:– Με την Rafael για τα Spyder τα οποία έχουν μέγιστα βεληνεκή 15 χλμ., 20 χλμ. και 40 χλμ. που θα αντικαταστήσουν τα ανατολικής προέλευσης OSA-AK και TOR M1.Και των συστημάτων αναχαίτισης βαλλιστικών και άλλων πυραύλων μακράς εμβέλειας, David’s Sling που σχεδιάζεται να αντικαταστήσει τους S-300,– Με την IAI για τα Barak MX που αποτελείται από τρεις τύπους πυραύλων με εμβέλεια από 35 χλμ έως 150 χλμ και θα αποτελούν την ραχοκοκαλιά του ελληνικού θόλου και θα αντικαταστήσουν τα παλιά οπλικά συστήματα τύπου Hawk-Με την ELTA, (θυγατρικής της IAI) για τα κινητά ραντάρ EL/M-2084 MMR, για την κάλυψη των αναγκών του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου της Πολεμικής Αεροπορίας. Πρόκειται για ραντάρ τεχνολογίας αιχμής, με δυνατότητα παρακολούθησης 1.200 στόχων σε εμβέλεια έως και 475 χλμ. Και στην περίπτωση όπλων 200 στόχους σε εμβέλεια έως και 100 χλμ.Η σημερινή εξέλιξη ήταν αναμενόμενη καθώς όπως πρόσφατα είχε αναφέρει και το newmoney.gr είναι ειλημμένη απόφαση τόσο από την πολιτική όσο και από την στρατιωτική ηγεσία να προχωρήσει στην προμήθεια των ισραηλινών συστημάτων και οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και μεγάλο διάστημα με το κόστος να υπολογίζεται σε περίπου 3 δισ. ευρώ.Ο πόλεμος στη Γάζα καθυστέρησε τις διαδικασίες αλλά ξεκλείδωσε αμέσως μετά την επίτευξη εκεχειρίας και αυτό φάνηκε και από την πρόσφατη έγκριση από τη Βουλή και το ΚΥΣΕΑ της απόκτησης 36 συστημάτων εκτοξευτών PULS της Elbit. Ουσιαστικά αποτέλεσε την αρχή για τη συγκρότηση του ελληνικού θόλου τόσο σε προληπτικό όσο και σε αποτρεπτικό επίπεδο για πλήρη προστασία του εναέριου χώρου και όλης της επικράτειας.Υπογραφές μέχρι τέλος ΜαρτίουΟι διαδικασίες πλέον θα τρέξουν σύμφωνα με τις παράγοντες καθώς ΓΔΑΕΕ και SIBAT είχαν ανταλλάξει ήδη όλες τις σχετικές πληροφορίες για όλα τα οπλικά συστήματα και υπάρχει από την ελληνική πλευρά πλήρη εικόνα, για τα κόστη τα οποία θεωρούνται από τα πλέον ανταγωνιστικά, τις δυνατότητες που έχουν επιβεβαιωθεί σε πραγματικές μάχες, τους γρήγορους χρόνους παράδοσης που υπόσχονται οι ισραηλινοί και το έχουν αποδείξει σε άλλες χώρες όπως η Κύπρος.Τέλος, το μεγάλο πλεονέκτημα των Ισραηλινών αποτελεί η θέληση και απόφασή τους για μεγάλη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας ακόμα και πάνω από το 25% σε κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα. Κάτι που φάνηκε και στη πρόσφατη συμφωνία για τους PULS η οποία σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά θα ξεπεράσει ακόμα και το 30%. Οι Ισραηλινοί δεν υπόσχονται απλά αλλά είναι αποφασισμένοι και για γεωστρατηγικούς λόγους να στήσουν γραμμές παραγωγής στην Ελλάδα συνεργαζόμενοι με ελληνικές εταιρείες.Άλλωστε όπως είναι γνωστό ειδικά η ΙΑΙ, βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα καθώς έχει εξαγοράσει την Intracom Defense (IDE) και εδώ και καιρό έχει υπογράψει MoU με αρκετές ελληνικές εταιρεία (ΕΑΒ, ΕΑΣ, Miltech, Akmon κ.α.) και σχεδιάζει να στήσει γραμμές παραγωγής στη χώρα η οποία θα αποτελεί για την IAI το κέντρο υποστήριξης για όλη την ευρύτερη περιοχή.Μάλιστα υπάρχει ήδη στενή συνεργασία σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ ΕΑΒ και ΙΑΙ στην περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος Κένταυρος και προτείνετε να μπει μαζί με το Barak σαν soft kill.Όπως έχουν αναφέρει παράγοντες στο newmoney.gr υπάρχει αρκετή αισιοδοξία ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες (διαπραγμάτευση, Βουλή, ΚΥΣΕΑ) και θα υπογραφτούν οι σχετικές συμβάσεις ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή των ελληνικών συστημάτων ώστε να παραδοθούν το πολύ σε 24 μήνες.Μεγάλο ενδιαφέρον και για τον βαλλιστικό πύραυλο LORAΣύμφωνα με πληροφορίες μεγάλο ενδιαφέρον έχει δείξει η ελληνική πλευρά και για τον βαλλιστικό πύραυλο LORA (Long-Range Artillery) της IAI τον οποία παρουσίασε δημόσια στην πρόσφατη αμυντική έκθεση DEFEA 2025 στην Αθήνα.Ο LORA, σύμφωνα με τους κατασκευαστές είναι ένα τεχνολογικό άλμα που συνδυάζει εξαιρετική ακρίβεια, στρατηγικό αντίκτυπο και επιχειρησιακή απλότητα και σε περίπτωση συνεργασίας η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ευρεία τεχνογνωσία. Με εμβέλεια 430 χιλιομέτρων, υψηλή ταχύτητα και ποικίλες τροχιές πτήσης, ανθεκτικότητα σε παρεμβολές GPS και ικανότητα να αποφεύγει σύγχρονα συστήματα αεράμυνας. Τυχόν απόκτησή του σίγουρα φέρνει την χώρα σε ανώτερο επίπεδο καθώς είναι σχεδιασμένος να διεισδύει βαθιά στο εχθρικό έδαφος, αυτό το οπλικό σύστημα παρέχει πλεονέκτημα τόσο σε τακτικά όσο και σε στρατηγικά σενάρια.Ο ισραηλινός βαλλιστικό πύραυλος της IAI είναι δοκιμασμένος σε πραγματικές συνθήκες μάχης και έτοιμος για άμεση επιχειρησιακή δράση.Αποτελεί ουσιαστικά ένα στρατηγικό όπλο και κομβικό στοιχείο μιας σύγχρονης άμυνας, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σημερινού πολύπλοκου πεδίου μάχης με ακρίβεια και αξιοπιστία.