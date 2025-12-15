Τράπεζα της Ελλάδος: Πού οφείλεται η επιστροφή του πληθωρισμού σε υψηλότερα επίπεδα
Τράπεζα της Ελλάδος: Πού οφείλεται η επιστροφή του πληθωρισμού σε υψηλότερα επίπεδα
Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο Νοέμβριο, ανατρέποντας την αποκλιμάκωση του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου - Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις υπηρεσίες, οι οποίες παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις
Απότομη άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025, έπειτα από δύο μήνες έντονης αποκλιμάκωσης, σύμφωνα με το «Inflation Monitor» της διεύθυνσης οικονομικής ανάλυσης και ερευνών της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως σημειώνεται, η μεταβλητότητα των τελευταίων μηνών αποδίδεται κυρίως στις διακυμάνσεις των τιμών στις υπηρεσίες.
Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε στο 2,8% τον Νοέμβριο, από 1,6% τον Οκτώβριο. Η άνοδος συνδέεται κυρίως με την ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στις υπηρεσίες -ιδίως στη διαμονή σε ξενοδοχεία και στις καντίνες- στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως το κρέας και τα αυγά, καθώς και στην ενέργεια, με αιχμή τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος.
Ακόμη εντονότερη ήταν η αύξηση του δομικού πληθωρισμού, ο οποίος ανήλθε στο 3,2% τον Νοέμβριο από 1,9% τον Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται αποκλειστικά στις υπηρεσίες, καθώς ο πληθωρισμός στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά συνέχισε να υποχωρεί.
Η εικόνα των τελευταίων μηνών δείχνει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είχε υποχωρήσει απότομα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, για να κινηθεί εκ νέου ανοδικά τον Νοέμβριο. Αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και ο δομικός πληθωρισμός, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι διακυμάνσεις στις υπηρεσίες αποτελούν τον βασικό παράγοντα αστάθειας των τιμών.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η έντονη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο συνέβαλε στη μείωση των σημαντικών διαφορών που είχαν διαμορφωθεί μεταξύ Ελλάδας και ευρωζώνης κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025. Ωστόσο, η επάνοδος του πληθωρισμού σε υψηλότερα επίπεδα τον Νοέμβριο υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ευαισθησία των τιμών, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών.
Οι ενδείξεις από τους προπορευόμενους δείκτες είναι πιο συγκρατημένες. Σύμφωνα με τον δείκτη PMI του Νοεμβρίου, ο πληθωρισμός των εισροών στη μεταποίηση επιβραδύνθηκε, με τις επιχειρήσεις να αυξάνουν τις τιμές πώλησης μόνο οριακά, σε μια προσπάθεια τόνωσης της ζήτησης. Παράλληλα, οι έρευνες επιχειρήσεων τον Νοέμβριο καταγράφουν χαμηλότερες πληθωριστικές προσδοκίες σε όλους τους κλάδους, με εξαίρεση τον κατασκευαστικό τομέα.
Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα για τον πληθωρισμό σε βάθος ενός έτους υποχώρησαν στο 2,8% το γ’ τρίμηνο του 2025, από 3% το β’ τρίμηνο. Στην ευρωζώνη, οι αντίστοιχες προσδοκίες παρέμειναν αμετάβλητες στο 2,5%. Σε ορίζοντα τριετίας, οι προσδοκίες διατηρήθηκαν σταθερές στο 2,8% στην Ελλάδα και στο 3% στην ευρωζώνη, ενώ σε ορίζοντα πενταετίας κινήθηκαν περίπου στο 3% και στις δύο περιπτώσεις.
Πιο αισθητή ήταν η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών προσδοκιών των καταναλωτών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της ΕΚΤ, τον Οκτώβριο οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό μειώθηκαν σε όλους τους χρονικούς ορίζοντες: στο 7,2% για τους επόμενους 12 μήνες από 8% τον Σεπτέμβριο, στο 6,4% για την τριετία από 7,8% και στο 5,2% για την πενταετία από 5,4%. Αντίθετα, στην ευρωζώνη οι προσδοκίες των καταναλωτών παρέμειναν σταθερές σε όλους τους ορίζοντες, σε 2,8%, 2,5% και 2,2% αντίστοιχα.
Δείτε εδώ το Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδος
Δείτε εδώ το Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδος
