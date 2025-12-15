Eλεύθεροι επαγγελματίες: Τι σύνταξη θα πάρουν και τι συμφέρει να επιλέξουν
Οι ειδικοί στην ασφάλιση κρούουν το καμπανάκι του κινδύνου ότι η επιλογή της χαμηλής ασφαλιστικής κατηγορίας θα οδηγήσει σε χαμηλές συντάξεις
Με βάση το ποσοστό του πληθωρισμού, θα αυξηθούν το 2026 οι εισφορές που καλούνται να καταβάλλουν οι 1,4 εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες οι οποίοι πρέπει να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν έως το τέλος Ιανουαρίου 2026.
Από τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διαπιστώνεται ότι σχεδόν οι εννέα στους δέκα επαγγελματίες επιλέγουν τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία. Στην εξέλιξη αυτή έχουν παίξει ρόλο δύο σημαντικοί παράγοντες. Ο πρώτος είναι η σημαντική αύξηση των εισφορών κατά 16,5% από το 2020 μέχρι και το 2025. Ο δε δεύτερος λόγος που οδηγεί τους ελεύθερους επαγγελματίες στην επιλογή της χαμηλότερης ασφαλιστικής κλάσης και ειδικότερα τις νέες γενιές απορρέει από την αντίληψη που καλλιεργήθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έχει χρεοκοπήσει και ότι οι νέες γενιές δεν πρόκειται να λάβουν σύνταξη λόγω του Δημογραφικού και της γήρανσης του πληθυσμού.
Σύμφωνα με την ανάλυση για το «business stories» του δόκτορα του Παντείου Βασίλη Μπέτση, η ετήσια αναπροσαρμογή με βάση τον δείκτη μεταβολής των μισθών συνήθως υπερβαίνει τον δείκτη τιμών καταναλωτή, αφού οι ετήσιες αναπροσαρμογές των μισθών συνήθως περιλαμβάνουν τον πληθωρισμό κι ένα μέρος της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας. Για παράδειγμα, για το 2025 οι εισφορές των μη μισθωτών αυξήθηκαν κατά 2,7% σε σχέση με το 2024, όσο δηλαδή ήταν το επίπεδο του πληθωρισμού.
