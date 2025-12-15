Project Voria: Με ορίζοντα τον Μάιο του 2028 «τρέχει» η επένδυση των €350 εκατ. στο Μαρούσι

Στη φάση των εκσκαφών, αντιστηρίξεων και θεμελιώσεων με κατασκευάστρια τη ΜΕΤΚΑ η στρατηγική επένδυση από τη North Star Entertainment που χωροθετείται στην τομή των λεωφόρων Κηφισίας και Σπύρου Λούη, μια ανάσα από το ΟΑΚΑ