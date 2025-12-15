Project Voria: Με ορίζοντα τον Μάιο του 2028 «τρέχει» η επένδυση των €350 εκατ. στο Μαρούσι
Στη φάση των εκσκαφών, αντιστηρίξεων και θεμελιώσεων με κατασκευάστρια τη ΜΕΤΚΑ η στρατηγική επένδυση από τη North Star Entertainment που χωροθετείται στην τομή των λεωφόρων Κηφισίας και Σπύρου Λούη, μια ανάσα από το ΟΑΚΑ
Mε ορίζοντα ολοκλήρωσης και πλήρους λειτουργίας για τον Μάιο του 2028 «τρέχει» τώρα η επένδυση Voria στο Μαρούσι, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ που αποτελεί και τη μεγαλύτερη στρατηγική επένδυση στα βόρεια προάστια της Αθήνας.
Το πολυδύναμο συγκρότημα που υλοποιεί η North Star Entertainment στην περιοχή Δηλαβέρη Αμαρουσίου, βρίσκεται αυτή την περίοδο στη φάση των εκσκαφών, αντιστηρίξεων και θεμελιώσεων με κατασκευάστρια τη ΜΕΤΚΑ. Το έργο περιλαμβάνει υποδομές φιλοξενίας και διασκέδασης, με ξενοδοχείο 5 αστέρων, επιλογές ψυχαγωγίας και εστίασης, χώρους για εκδηλώσεις αλλά και το καζίνο, με τη μετεγκατάσταση του ιστορικού Μον Παρνές από την Πάρνηθα. Υπενθυμίζεται εδώ ότι στο μετοχικό σχήμα της North Star συμμετέχουν το ελληνικό Δημόσιο μέσω της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου με ποσοστό 49% και η Athens Resort Casino με 51% (στην τελευταία ποσοστό 70% κατανέμεται στην Regency και 30% στην Karenia με μετόχους τους ομίλους Λασκαρίδη και Κόκκαλη και μεγάλη πλειοψηφούσα την πλευρά Λασκαρίδη). Μετά την πρώτη φάση των θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων θα ακολουθήσουν οι κυρίως κατασκευαστικές εργασίες, με πιθανό ανάδοχο εκ νέου τη ΜΕΤΚΑ.
Ως προς το κομμάτι της φιλοξενίας, στόχος είναι το ξενοδοχείο του VORIA να λειτουργήσει υπό την ομπρέλα ενός διεθνούς ονόματος υψηλού κύρους, «δημιουργώντας ένα ξενοδοχείο που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή κριτήρια αναβαθμίζοντας συνολικά το VORIA ως προορισμό», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από την ομάδα που «τρέχει» το έργο. Μάλιστα, οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και σύντομα αναμένεται να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Πάντως, οι πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι η διεθνής αλυσίδα που θα βάλει την υπογραφή της στο νέο 5άστερο δυναμικότητας 150 δωματίων, θα είναι η MGallery Collection του ομίλου Αccor, με τον οποίο ήδη ο όμιλος Λασκαρίδη συνεργάζεται στo 5άστερο του Συντάγματος Athens Capital- MGallery αλλά και στη νέα επένδυση για το Elatos Resort στον Παρνασσό μέσω του έτερου brand της Accor, των Emblems Collection.
