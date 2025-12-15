Ο «ευτυχής Μητσοτάκης», τα τηλέφωνα στον Πιερρ και οι αγρότες που… δεν θέλουν την εφορία στα πόδια τους (μια χαρά ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ), η πίεση στους servicers, το ντιλ του Χατζημηνά

Κλείσιμο

Το πρόβλημα των αγροτών παραμένει φυσικά με τα μπλόκα στους δρόμους, αλλά να δούμε μέχρι πότε, αφού όταν τους καλεί μια κυβέρνηση στο γραφείο του πρωθυπουργού για διάλογο και δεν πάνε (συνέβη για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία του τόπου) δεν το λες και φυσιολογικό. Όταν λοιπόν από την ερχόμενη Παρασκευή σιγά σιγά και μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων θα αρχίσει ο κόσμος να φεύγει για τα χωριά του, άλλοι για να βρεθούν (χρονιάρες μέρες) με τις οικογένειές τους, οι φοιτητές να γυρίσουν σπίτια τους και τα μαγαζιά της επαρχίας να δουλέψουν καλά, να δούμε τι θα τους λένε οι αγρότες στα μπλόκα. Επισημαίνω ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι παίρνουν επιδοτήσεις ευρωπαϊκές -και ολίγον εθνικές- περί τα 4 δισ. ευρώ ετησίως, οπότε ας υπάρχει και κάποιο μέτρο, γιατί κανένας επαγγελματικός κλάδος δεν έχει τέτοιες βοήθειες.Αιτήματα…-Στο μεταξύ, διαβάζω διάφορες θεωρίες περί των αιτημάτων τους, αν και να διευκρινίσω ότι ουδείς πραγματικά γνωρίζει ποιοι εκπροσωπούν ποιους ακριβώς αγρότες στα μπλόκα, γενικά η εκπροσώπηση είναι κάπως θολή εξ ου και δεν πάνε στον Μητσοτάκη για διάλογο. Έστω, βρε αδελφέ, να τσακωθούν και να πουν ότι δεν μας δίνει αυτά που θέλουμε και φεύγουμε πίσω άπρακτοι. Πάντως διαβάζω για παράδειγμα ότι ζητούν να μην πάει ο έλεγχος των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων στην ΑΑΔΕ αλλά αναρωτιέμαι να μείνει πού άραγε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ που τα μοίρασε τόσο καλά; Ή μήπως απλώς κόπηκε η μάσα; Την ίδια ώρα λένε ότι ζητάνε να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα όσων πήραν παράνομα επιδοτήσεις. Καμία αντίρρηση, αλλά νομίζω ότι θα πέσει γέλιο, αφού οι παρανόμως ή παρατύπως επιδοτηθέντες είναι περίπου το 15% του συνόλου, ήτοι καμιά 150αριά χιλιάδες ΑΦΜ. Ό,τι να ’ναι έτσι; Α, και να μην ξεχάσω, οι αγρότες μας ζητάνε και να μη γίνουν περικοπές στην ΚΑΠ υπέρ των «πολεμικών προετοιμασιών». Μην ξεχνάμε και τη Μητέρα-Ρωσία!Σε αναμμένα κάρβουνα οι λιανέμποροι, σε νευρική κρίση οι ξενοδόχοι-Την ίδια στιγμή, τα αγροτικά μπλόκα είναι η αιτία που οι λιανέμποροι κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα με τους αγρότες. Οι αλυσίδες φοβούνται προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, σε μια περίοδο μεγάλης ζήτησης. Λάβετε υπόψιν ότι πολλές αλυσίδες έχουν κεντρικά logistics και όχι διάσπαρτα, όπως π.χ. η Μασούτης που τροφοδοτεί από τη Θεσσαλονίκη. Οι φορείς, που βγάζουν ανακοινώσεις, φοβούνται για εξαγωγές – εισαγωγές υπό τον φόβο μπλόκων σε τελωνεία, λιμάνια κ.ο.κ. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι χθες όλοι οι θεσμικοί φορείς της Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ, ΒΕΘ, ΣΒΕ, ΣΕΒΕ), στην κοινή ανακοίνωσή τους, αναφέρουν πως «η άρνηση διαλόγου δεν αποτελεί μορφή διεκδίκησης αλλά επιλογή αδιεξόδου». Ταυτόχρονα και οι οικονομολόγοι αρχίζουν να μουρμουράνε ότι αν συνεχιστεί, μπορεί να κουτσουρέψει τον ρυθμό ανάπτυξης. Ταυτόχρονα αυξανόμενη είναι η ανησυχία και στους ξενοδόχους για τους ορεινούς προορισμούς ανά την Ελλάδα, καθώς «ήδη οι συνέπειες από τους αποκλεισμούς δρόμων είναι εμφανείς. Έχουν αρχίσει να σημειώνονται ακυρώσεις κρατήσεων», όπως αναφέρουν στην επιστολή τους προς τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως δηλώνει η ΠΟΞ στην επιστολή της: «Η πλειονότητα των ξενοδοχειακών μονάδων στηρίζει την τοπική παραγωγή, προμηθεύεται προϊόντα από αγροτικές επιχειρήσεις και ενισχύει ενεργά την τοπική οικονομία»… «Ωστόσο, θεωρούμε κρίσιμο οι μορφές των κινητοποιήσεων να μην προκαλούν δυσανάλογες επιπτώσεις σε άλλους κλάδους της οικονομίας και στην τοπική κοινωνία». Με την ευκαιρία σημειώστε πως η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα αποτελείται από πολύ μικρές και μικρές μονάδες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις πιο… παχιές αγελάδες των νησιών της θερινής περιόδου, λειτουργούν κυρίως τη χειμερινή περίοδο και στηρίζονται στον εγχώριο τουρισμό, με την περίοδο των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς – Φώτων ειδικά να πραγματοποιούν τους μεγαλύτερους τζίρους. Όσο κι αν οι Έλληνες είναι της τελευταίας στιγμής, η εβδομάδα που έρχεται είναι η τελευταία για τις κρατήσεις των εορτών (που παρεμπιπτόντως πήγαιναν προ αγροτικών κινητοποιήσεων μια χαρά), εξ ου και οι ξενοδόχοι πιέζουν πλέον και αυτοί για το άνοιγμα των δρόμων. Και κλείνω αποδίδοντας τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, λέγοντας πως ο πρώτος από τον επιχειρηματικό κόσμο που επεσήμανε τον κίνδυνο για την αγορά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις ήταν ο Απ. Βακάκης, στις 9/12, εκφράζοντας με δηλώσεις του την ανησυχία του για τις επιπτώσεις στην Jumbo.O Προϋπολογισμός και το ραντεβού-Να σας πω πάντως ότι την Τρίτη στον Προϋπολογισμό ο Μητσοτάκης θα προδιαγράψει μια σειρά θετικών παρεμβάσεων που θα αφορούν τους αγρότες, π.χ. για το ρεύμα ή και για τα όρια επιδότησης του αγροτικού πετρελαίου. Προφανώς υπάρχουν και θέματα που δεν συζητάει η κυβέρνηση, όπως τις κατώτατες εγγυημένες τιμές προϊόντων, που δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη. Πάντως, το παράθυρο του διαλόγου δεν κλείνει, διότι μπορεί ο Μητσοτάκης να φύγει για Βρυξέλλες την Τετάρτη ως και την Πέμπτη, όμως το επόμενο ΠΣΚ υπάρχει ένα περιθώριο, εφόσον και οι αγρότες κινηθούν πιο έξυπνα.Ο ευτυχής Κ.Μ και οι εχθροί του...-Τώρα, επανέρχομαι για λίγο στο θέμα της προεδρίας του Eurogroup και στα απόνερά του. Καταρχάς, ο Μητσοτάκης δείχνει να… πλέει σε πελάγη ευτυχίας με αυτό και το δείχνει μάλιστα σε κάθε ευκαιρία, το εκδηλώνει στους συνομιλητές του. Προφανώς και το θεωρεί μεγάλη επιτυχία και δυνατό promotion για τον ίδιο και την κυβέρνησή του, σε μια εποχή που χρειαζόταν μια τέτοια νίκη μέσα στην εικόνα μιας ζοφερής κατάστασης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο «κάθετος διάδρομος» με τα ενεργειακά και αυτό «έφτιαξαν την κατάσταση» στην εικόνα της κυβέρνησης, έστω προσωρινά, και βλέπουμε. Τώρα, για τα πολιτικά points που πήρε ο Πιερρακάκης για το μέλλον έναντι των «υποθετικών μνηστήρων» εντός ΝΔ, όπως ο Δένδιας, νομίζω ότι είναι εντελώς θεωρητικό, γιατί απλούστατα στ’ αλήθεια δεν τέθηκε ποτέ θέμα Μητσοτάκη έως σήμερα στη ΝΔ. Και ποιος θα θέσει θέμα όταν η ΝΔ στριφογυρνάει στο 30% 18 μήνες πριν από τις εκλογές και ο δεύτερος – το ΠΑΣΟΚ – στο 15%; Θα πείτε, τα λένε ο Καραμανλής, ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και το μπλοκ «να φύγει ο Μητσοτάκης και ας έρθει όποιος να ’ναι». Ε, και λοιπόν;Πιερρακάκης-Όσον αφορά την αποδοχή της προεδρίας του Πιερρακάκη στο Eurogroup ως μια καλή και εθνικά ωφέλιμη εξέλιξη, όντως οφείλω να ομολογήσω ότι δεν περίμενα τέτοια γαλαντομία από τους εχθρούς ή αντιπάλους της ΝΔ, αλλά και του ίδιου του υπουργού. Αν εξαιρέσεις τον Πολάκη και τον Βαρουφάκη, που θεωρώ απολύτως φυσιολογική την αρνητική αντίδρασή τους (άλλο κοινό έχουν και έτσι τους θέλει το κοινό τους), και την Ακρίτα, που συχνά γοητεύεται (ως δημοσιογράφος) από τις ανακρίβειες, αφού έγραψε ότι θα πάρει υψηλό μισθό και χωρίς λογοδοσία ως πρόεδρος του Eurogroup (είναι εντελώς άμισθη η θέση), σχεδόν όλοι είχαν έναν καλό λόγο. Ο Γερουλάνος δημοσίως τον συνεχάρη, αν και λίγο αργότερα… παραπονέθηκε μήπως δεν προλαβαίνει με τόσες υποχρεώσεις που θα έχει, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, δια του εκπροσώπου του, είπε καλά λόγια, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ του ευγενούς Φάμελλου. Πιο εκδηλωτικοί ήταν βεβαίως ο Τσίπρας, που τον πήρε τηλέφωνο και τον συνεχάρη, όπως και ο ΓΑΠ και ο Βενιζέλος. Φυσικά, σχεδόν όλη η ΝΔ και ο Καραμανλής (Ραφήνα), όπως και ο Δένδιας - αστοί είναι οι άνθρωποι και πολιτισμένοι.Οι βουλευτές στο Μαξίμου