Ο «ευτυχής Μητσοτάκης», τα τηλέφωνα στον Πιερρ και οι αγρότες που… δεν θέλουν την εφορία στα πόδια τους (μια χαρά ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ), η πίεση στους servicers, το ντιλ του Χατζημηνά
Χαίρετε, φτάνουμε αισίως στις γιορτές με καλό καιρό και επιτέλους λίγο χριστουγεννιάτικο κρυάκι, πολύ κόσμο και κίνηση στην αγορά, κρατήσεις παντού σε βαθμό sold out, από τα χειμερινά θέρετρα μέχρι τα νυχτερινά κέντρα και τα εστιατόρια
Το πρόβλημα των αγροτών παραμένει φυσικά με τα μπλόκα στους δρόμους, αλλά να δούμε μέχρι πότε, αφού όταν τους καλεί μια κυβέρνηση στο γραφείο του πρωθυπουργού για διάλογο και δεν πάνε (συνέβη για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία του τόπου) δεν το λες και φυσιολογικό. Όταν λοιπόν από την ερχόμενη Παρασκευή σιγά σιγά και μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων θα αρχίσει ο κόσμος να φεύγει για τα χωριά του, άλλοι για να βρεθούν (χρονιάρες μέρες) με τις οικογένειές τους, οι φοιτητές να γυρίσουν σπίτια τους και τα μαγαζιά της επαρχίας να δουλέψουν καλά, να δούμε τι θα τους λένε οι αγρότες στα μπλόκα. Επισημαίνω ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι παίρνουν επιδοτήσεις ευρωπαϊκές -και ολίγον εθνικές- περί τα 4 δισ. ευρώ ετησίως, οπότε ας υπάρχει και κάποιο μέτρο, γιατί κανένας επαγγελματικός κλάδος δεν έχει τέτοιες βοήθειες.
Αιτήματα…
-Στο μεταξύ, διαβάζω διάφορες θεωρίες περί των αιτημάτων τους, αν και να διευκρινίσω ότι ουδείς πραγματικά γνωρίζει ποιοι εκπροσωπούν ποιους ακριβώς αγρότες στα μπλόκα, γενικά η εκπροσώπηση είναι κάπως θολή εξ ου και δεν πάνε στον Μητσοτάκη για διάλογο. Έστω, βρε αδελφέ, να τσακωθούν και να πουν ότι δεν μας δίνει αυτά που θέλουμε και φεύγουμε πίσω άπρακτοι. Πάντως διαβάζω για παράδειγμα ότι ζητούν να μην πάει ο έλεγχος των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων στην ΑΑΔΕ αλλά αναρωτιέμαι να μείνει πού άραγε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ που τα μοίρασε τόσο καλά; Ή μήπως απλώς κόπηκε η μάσα; Την ίδια ώρα λένε ότι ζητάνε να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα όσων πήραν παράνομα επιδοτήσεις. Καμία αντίρρηση, αλλά νομίζω ότι θα πέσει γέλιο, αφού οι παρανόμως ή παρατύπως επιδοτηθέντες είναι περίπου το 15% του συνόλου, ήτοι καμιά 150αριά χιλιάδες ΑΦΜ. Ό,τι να ’ναι έτσι; Α, και να μην ξεχάσω, οι αγρότες μας ζητάνε και να μη γίνουν περικοπές στην ΚΑΠ υπέρ των «πολεμικών προετοιμασιών». Μην ξεχνάμε και τη Μητέρα-Ρωσία!
Σε αναμμένα κάρβουνα οι λιανέμποροι, σε νευρική κρίση οι ξενοδόχοι
-Την ίδια στιγμή, τα αγροτικά μπλόκα είναι η αιτία που οι λιανέμποροι κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα με τους αγρότες. Οι αλυσίδες φοβούνται προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, σε μια περίοδο μεγάλης ζήτησης. Λάβετε υπόψιν ότι πολλές αλυσίδες έχουν κεντρικά logistics και όχι διάσπαρτα, όπως π.χ. η Μασούτης που τροφοδοτεί από τη Θεσσαλονίκη. Οι φορείς, που βγάζουν ανακοινώσεις, φοβούνται για εξαγωγές – εισαγωγές υπό τον φόβο μπλόκων σε τελωνεία, λιμάνια κ.ο.κ. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι χθες όλοι οι θεσμικοί φορείς της Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ, ΒΕΘ, ΣΒΕ, ΣΕΒΕ), στην κοινή ανακοίνωσή τους, αναφέρουν πως «η άρνηση διαλόγου δεν αποτελεί μορφή διεκδίκησης αλλά επιλογή αδιεξόδου». Ταυτόχρονα και οι οικονομολόγοι αρχίζουν να μουρμουράνε ότι αν συνεχιστεί, μπορεί να κουτσουρέψει τον ρυθμό ανάπτυξης. Ταυτόχρονα αυξανόμενη είναι η ανησυχία και στους ξενοδόχους για τους ορεινούς προορισμούς ανά την Ελλάδα, καθώς «ήδη οι συνέπειες από τους αποκλεισμούς δρόμων είναι εμφανείς. Έχουν αρχίσει να σημειώνονται ακυρώσεις κρατήσεων», όπως αναφέρουν στην επιστολή τους προς τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως δηλώνει η ΠΟΞ στην επιστολή της: «Η πλειονότητα των ξενοδοχειακών μονάδων στηρίζει την τοπική παραγωγή, προμηθεύεται προϊόντα από αγροτικές επιχειρήσεις και ενισχύει ενεργά την τοπική οικονομία»… «Ωστόσο, θεωρούμε κρίσιμο οι μορφές των κινητοποιήσεων να μην προκαλούν δυσανάλογες επιπτώσεις σε άλλους κλάδους της οικονομίας και στην τοπική κοινωνία». Με την ευκαιρία σημειώστε πως η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα αποτελείται από πολύ μικρές και μικρές μονάδες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις πιο… παχιές αγελάδες των νησιών της θερινής περιόδου, λειτουργούν κυρίως τη χειμερινή περίοδο και στηρίζονται στον εγχώριο τουρισμό, με την περίοδο των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς – Φώτων ειδικά να πραγματοποιούν τους μεγαλύτερους τζίρους. Όσο κι αν οι Έλληνες είναι της τελευταίας στιγμής, η εβδομάδα που έρχεται είναι η τελευταία για τις κρατήσεις των εορτών (που παρεμπιπτόντως πήγαιναν προ αγροτικών κινητοποιήσεων μια χαρά), εξ ου και οι ξενοδόχοι πιέζουν πλέον και αυτοί για το άνοιγμα των δρόμων. Και κλείνω αποδίδοντας τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, λέγοντας πως ο πρώτος από τον επιχειρηματικό κόσμο που επεσήμανε τον κίνδυνο για την αγορά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις ήταν ο Απ. Βακάκης, στις 9/12, εκφράζοντας με δηλώσεις του την ανησυχία του για τις επιπτώσεις στην Jumbo.
O Προϋπολογισμός και το ραντεβού
-Να σας πω πάντως ότι την Τρίτη στον Προϋπολογισμό ο Μητσοτάκης θα προδιαγράψει μια σειρά θετικών παρεμβάσεων που θα αφορούν τους αγρότες, π.χ. για το ρεύμα ή και για τα όρια επιδότησης του αγροτικού πετρελαίου. Προφανώς υπάρχουν και θέματα που δεν συζητάει η κυβέρνηση, όπως τις κατώτατες εγγυημένες τιμές προϊόντων, που δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη. Πάντως, το παράθυρο του διαλόγου δεν κλείνει, διότι μπορεί ο Μητσοτάκης να φύγει για Βρυξέλλες την Τετάρτη ως και την Πέμπτη, όμως το επόμενο ΠΣΚ υπάρχει ένα περιθώριο, εφόσον και οι αγρότες κινηθούν πιο έξυπνα.
Ο ευτυχής Κ.Μ και οι εχθροί του...
-Τώρα, επανέρχομαι για λίγο στο θέμα της προεδρίας του Eurogroup και στα απόνερά του. Καταρχάς, ο Μητσοτάκης δείχνει να… πλέει σε πελάγη ευτυχίας με αυτό και το δείχνει μάλιστα σε κάθε ευκαιρία, το εκδηλώνει στους συνομιλητές του. Προφανώς και το θεωρεί μεγάλη επιτυχία και δυνατό promotion για τον ίδιο και την κυβέρνησή του, σε μια εποχή που χρειαζόταν μια τέτοια νίκη μέσα στην εικόνα μιας ζοφερής κατάστασης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο «κάθετος διάδρομος» με τα ενεργειακά και αυτό «έφτιαξαν την κατάσταση» στην εικόνα της κυβέρνησης, έστω προσωρινά, και βλέπουμε. Τώρα, για τα πολιτικά points που πήρε ο Πιερρακάκης για το μέλλον έναντι των «υποθετικών μνηστήρων» εντός ΝΔ, όπως ο Δένδιας, νομίζω ότι είναι εντελώς θεωρητικό, γιατί απλούστατα στ’ αλήθεια δεν τέθηκε ποτέ θέμα Μητσοτάκη έως σήμερα στη ΝΔ. Και ποιος θα θέσει θέμα όταν η ΝΔ στριφογυρνάει στο 30% 18 μήνες πριν από τις εκλογές και ο δεύτερος – το ΠΑΣΟΚ – στο 15%; Θα πείτε, τα λένε ο Καραμανλής, ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και το μπλοκ «να φύγει ο Μητσοτάκης και ας έρθει όποιος να ’ναι». Ε, και λοιπόν;
Πιερρακάκης
-Όσον αφορά την αποδοχή της προεδρίας του Πιερρακάκη στο Eurogroup ως μια καλή και εθνικά ωφέλιμη εξέλιξη, όντως οφείλω να ομολογήσω ότι δεν περίμενα τέτοια γαλαντομία από τους εχθρούς ή αντιπάλους της ΝΔ, αλλά και του ίδιου του υπουργού. Αν εξαιρέσεις τον Πολάκη και τον Βαρουφάκη, που θεωρώ απολύτως φυσιολογική την αρνητική αντίδρασή τους (άλλο κοινό έχουν και έτσι τους θέλει το κοινό τους), και την Ακρίτα, που συχνά γοητεύεται (ως δημοσιογράφος) από τις ανακρίβειες, αφού έγραψε ότι θα πάρει υψηλό μισθό και χωρίς λογοδοσία ως πρόεδρος του Eurogroup (είναι εντελώς άμισθη η θέση), σχεδόν όλοι είχαν έναν καλό λόγο. Ο Γερουλάνος δημοσίως τον συνεχάρη, αν και λίγο αργότερα… παραπονέθηκε μήπως δεν προλαβαίνει με τόσες υποχρεώσεις που θα έχει, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, δια του εκπροσώπου του, είπε καλά λόγια, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ του ευγενούς Φάμελλου. Πιο εκδηλωτικοί ήταν βεβαίως ο Τσίπρας, που τον πήρε τηλέφωνο και τον συνεχάρη, όπως και ο ΓΑΠ και ο Βενιζέλος. Φυσικά, σχεδόν όλη η ΝΔ και ο Καραμανλής (Ραφήνα), όπως και ο Δένδιας - αστοί είναι οι άνθρωποι και πολιτισμένοι.
Οι βουλευτές στο Μαξίμου
Οι βουλευτές στο Μαξίμου
-Πριν φύγει για Βρυξέλλες, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ο Κ.Μ θα δει τους βουλευτές της ΝΔ, πολλοί εκ των οποίων γκρινιάζουν για τις κινητοποιήσεις. Αφού ψηφιστεί ο Προϋπολογισμός, οι βουλευτές έχουν κληθεί την Τετάρτη στις 13:00 στο Μ.Μ για ένα χαλαρό κρασί και σύσφιγξη σχέσεων. Πρόκειται για μία επανάληψη του περσινού σκηνικού με κρασιά, χαλαρή συζήτηση και καναπεδάκια.
Ο Θεοδωρικάκος και η ναυπηγική βιομηχανία
-Χθες το απόγευμα έφτασε από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε σοβαρές επαφές με μια σειρά σημαντικών αξιωματούχων. Εκεί που μαθαίνω ότι θα "παιχτεί γερή μπάλα" είναι στο κομμάτι της ναυπηγικής βιομηχανίας. Εκτός του Λιμανιού της Ελευσίνας, οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για σημαντικές επενδύσεις, ενώ στην εξίσωση των επαφών μπαίνουν και οι Κορεάτες που έχουν κάνει σημαντικά βήματα σε αυτόν τον κλάδο. Γι' αυτό και μην αποκλείσετε συνέργειες Ελλήνων με Αμερικανούς και Κορεάτες. Γενικώς, το μήνυμα που πήρε ο υπουργός Ανάπτυξης από τους Αμερικανούς είναι ότι... they mean business, ενώ είδε τον Τζον Κατσιματίδης -που έχει σοβαρή σχέση με τον Τραμπ, τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο κ.λπ.- συναντήθηκε με τον επικεφαλής του γραφείου διοίκησης και προϋπολογισμού της ναυπηγικής βιομηχανίας κ. Χένρι Χέντριγκς, καθώς και τον κ. Ρόμπερτ Αντριους, διευθυντή ναυπηγικής στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.
Ο Μαρινάκης, οι επενδύσεις και η Monopoly
-«Ζεστάθηκε» το κλίμα στη Βουλή το Σάββατο, όταν πήγε ο εκπρόσωπος Μαρινάκης να μιλήσει για τον προϋπολογισμό. Ο ίδιος έθεσε ορισμένα βασικά ερωτήματα, όπως πώς δημιουργήθηκαν 500.000 θέσεις εργασίας και πώς αυξάνονται τα έσοδα, ενώ μειώνονται οι φόροι και επιστρέφονται στους πολίτες. "Με αύξηση των επενδύσεων", τόνισε ο Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι από το 2019 μέχρι και το επόμενο έτος οι επενδύσεις αυξάνονται κατά 96%, εν αντιθέσει με την Ευρώπη που είναι στο 5%. «Για πολλά χρόνια στην αίθουσα αυτή, τα κόμματα έπαιζαν “Monopoly”» ανάφερε ο εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι, ενώ τα λεφτά σε αυτό το παιχνίδι είναι ψεύτικα, κάποιοι «πίστεψαν ότι δεν παίζουν και παιχνίδι». Το ζήσαμε και το θυμόμαστε.
Deal Χατζημηνά με Βαρδινογιάννη-Ταμβακάκη
-Και περνάμε στα επιχειρηματικά νέα της αγοράς ξεκινώντας από ένα deal στον αμυντικό τομέα που -εκτός απροόπτου- θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Γνωστός και πολυσυζητημένος ο Κρίστιαν Χατζημηνάς για τη Theon, αλλά ο όμιλος περιλαμβάνει και μια άλλη σημαντική εταιρία, την EFA Group που έχει γραφεία στο Νέο Ψυχικό και ασχολείται με διαφορετικούς τομείς ηλεκτρονικών εφαρμογών και εξοπλισμού για αμυντική χρήση. Η πληροφορία της στήλης είναι ότι η EFA επεκτείνει τις δραστηριότητες και για αυτό θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου περίπου 80 εκατομμυρίων. Τα μισά λέγεται ότι θα τα καλύψει ο Χατζημηνάς, ενώ τα υπόλοιπα τα καλύπτουν ο Γιάννης Βαρδινογιάννης και ο Απόστολος Ταμβακάκης. Λογικά ο Α. Ταμβακάκης συμμετέχει μέσω fund της EOS Capital. Για τον Γ. Βαρδινογιάννη δεν είναι γνωστό μέσω ποιας εταιρίας συμμετέχει. Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως στο βάθος αυτής της συνεργασίας διαφαίνεται το Χρηματιστήριο της Αθήνας, στην εποχή Euronext. Οι σχέσεις Χατζημηνά- Μπουζνά καλλιεργούνται από καιρό, με δεδηλωμένη την πρόθεση του Γάλλου να εισάγει νέους κλάδους που θα διαπραγματεύονται στο «Euronext Athens».
Διπλή πίεση (από Κυβέρνηση και ΤτΕ) στους servicers
-Εν μέσω διπλής πίεσης βρίσκονται οι servicers αυτήν την περίοδο. Αφενός οι servicers δεν έχουν συμβιβαστεί με την ιδέα ότι θα πληρώσουν διπλό ΕΝΦΙΑ το 2026 για τα ακίνητα που τους ανήκουν και παραμένουν κλειστά και αναξιοποίητα. Πρόκειται για διάταξη που ψηφίστηκε στο τέλος του 2024. Προς το παρόν έχουν πάρει μια ανάσα επειδή, για να εφαρμοστεί ο διπλός ΕΝΦΙΑ, το υπουργείο Οικονομίας πρέπει να εκδώσει μια υπουργική απόφαση. Μόλις αυτή εκδοθεί, η ΑΑΔΕ αμέσως θα κάνει την πρώτη επίσημη καταγραφή των κλειστών ακινήτων που ανήκουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα, προκειμένου να καταλογίσει τον σχετικό φόρο. Η υπουργική απόφαση ίσως αποτελέσει το κλειδί για μια άτυπη παράταση, μικρή ή μεγαλύτερη, καθώς οι servicers δεν καθυστερούν να ρίξουν στην αγορά τα ακίνητα μόνον από δική τους υπαιτιότητα, αλλά και από τις εξαντλητικές και χρονοβόρες διαδικασίες νομιμοποίησης, παρά τις βελτιώσεις στη λειτουργία πολλών υπηρεσιών, όπως π.χ. το Κτηματολόγιο. Το θέμα είναι ένα από αυτά που servicers και τράπεζες θα θέσουν στην Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής έχει οριστεί για σήμερα 15 Δεκεμβρίου. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα της Ελλάδος ετοιμάζει έναν κύκλο ελέγχων στους servicers για να διαπιστώσει την τήρηση των κανόνων της ΕΒΑ στην κατηγοριοποίηση των δανείων. Ο Γ. Στουρνάρας θεωρεί πως είναι ένα σημαντικό βήμα επιστροφής στην κανονικότητα καθώς, αν διαπιστωθεί πως τηρούνται οι κανόνες της ΕΒΑ στην κατηγοριοποίηση των δανείων, ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή στις τράπεζες θεραπευμένων δανείων. Γενικά όπως δείχνει η πρόσφατη εμπειρία (με τα δάνεια σε ελβετικό και τα step up δάνεια) η εποπτεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατηγοριοποίηση των δανείων από τράπεζες και servicers.
"Ελβετικό ψαλίδι" δια χειρός... PWC's
-Πριν από την εκπνοή του 2025 οι ρυθμίσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο θα έχουν κατατεθεί στη Βουλή και θα αφορούν δάνεια συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο ένα εμπόδιο για την άμεση εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου από τον νέο χρόνο είναι η πλατφόρμα που θα υπολογίζει το κούρεμα του δανείου που θα πραγματοποιείται επί τη βάση της ισοτιμίας ελβετικού φράγκου με το ευρώ. Η ισοτιμία θα προσαρμόζεται με βάση τα κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας των δανειοληπτών και η κατασκευή της έχει ανατεθεί στην Price Waterhouse Cooper's που θα ακολουθήσει την πεπατημένη του εξωδικαστικού για τη δημιουργία της. Η ολοκλήρωση της πλατφόρμας θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα δίμηνο, λένε όσοι είναι εξοικειωμένοι με τέτοια εργαλεία. Υπενθυμίζεται πως σε ο,τι αφορά τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, αφαιρέθηκε ο κόφτης που συσχέτιζε το κούρεμα με την αξία του ενεχύρου.
Βαλίτσες για Ινδία ετοιμάζει ο Φ. Καραβίας
-Συνεχίζει τη διείσδυση στην αγορά της Ινδίας η Eurobank. Η τράπεζα πήρε την πολυπόθητη άδεια να ανοίξει rep office στη Μουμπάι. Μάλιστα τον ερχόμενο Φεβρουάριο προγραμματίζονται και τα εγκαίνια του Γραφείου, στα οποία θα δώσει το «παρών» η διοίκηση της τράπεζας υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Φωκίωνα Καραβία. Παράλληλα η τράπεζα έχει ήδη δημιουργήσει ένα τεχνολογικό hub στην πόλη Πούνε, όπου απασχολεί περί τους 150 προγραμματιστές και μηχανικούς πληροφορικής. Η Πούνε είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά τεχνολογικά κέντρα της Ινδίας. Η πόλη είναι γνωστή ως ένας σημαντικός κόμβος πληροφορικής (IT hub) και διαθέτει πολλά μεγάλα τεχνολογικά πάρκα, όπως το International Tech Park Pune και το Magarpatta CyberCity. Οι ευρύτεροι δεσμοί, λόγω μετόχου φυσικά, Eurobank -Ινδίας φάνηκαν και από την παρουσία Φ. Καραβία στην πρόσφατη δεξίωση του Ινδού επιχειρηματία Ταϊζούν Κορακιγουάλα στο Ekali Club για τα 10 χρόνια στην Ελλάδα.
Citi για Ελλάδα: Καλά πάτε
-Από μια ανάρτηση στο LinkedIn του Vice Chairman for Banking and Public Sector της Citi, Jay Collins, μάθαμε τι συζητήθηκε στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Κωστή Χατζηδάκη στη Νέα Υόρκη, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας στην Ελλάδα Αιμίλιου Κυριάκου. Ο αξιωματούχος της Citi αναφέρει στην ανάρτησή του πως αναγνώρισε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες προχώρησε η χώρα τα τελευταία χρόνια, όπως στο φορολογικό, τη δημοσιονομική πολιτική, την ψηφιακή μετάβαση και τις ιδιωτικοποιήσεις. Κάνει ειδική αναφορά στην ικανότητα της χώρας να προσελκύει ξένες επενδύσεις, προσθέτοντας πως οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες προχώρησε η χώρα απέδωσαν καρπούς με εντυπωσιακό τρόπο και καταλήγει πως πρόκειται για ένα σημαντικό αποτέλεσμα, καθώς πριν από έξι χρόνια κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί την Ελλάδα να δανείζεται στα ίδια επίπεδα με την Ιταλία.
Αναβάθμιση Α. Βλαδές στην Τράπεζα Πειραιώς
-Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν ορισμένες αλλαγές το ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς. Η πιο ενδιαφέρουσα ήταν η αναβάθμιση του Αλέξανδρου Βλαδές -του Νεοζηλανδού που είναι ο εκπρόσωπος του βασικού μετόχου της τράπεζας, John Paulson- στο διοικητικό συμβούλιο. Διαδέχθηκε τον Karel De Boeck, που αποχώρησε, όπως και ο David R. Hexter που υπερέβησαν τα εννέα έτη που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Τόσο ο De Boeck όσο και ο Hexter, που ανέλαβαν καθήκοντα το 2016, αποχώρησαν χωρίς να αντικατασταθούν και έτσι το συμβούλιο είναι πλέον 11μελές και έχει τρία χρόνια θητεία. Τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών σταδιακά θα κάνουν αντίστοιχα lifting καθώς κάποια μέλη εντάχθηκαν τον καιρό των ανακεφαλαιοποιήσεων και της βαθιάς κρίσης του τραπεζικού συστήματος και κλείνουν πλέον τον κύκλο τους.
Κρίσιμες αποφάσεις για τη Viva Wallet
-Σε περίοδο καίριων εξελίξεων εισέρχεται η Viva Wallet. Η διοίκηση κάλεσε τους μετόχους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με στόχο να ληφθούν αποφάσεις που θα διαμορφώσουν τη στρατηγική πορεία της εταιρείας για την επόμενη τριετία. Με δεδομένη τη σκληρή σύγκρουση που είχε προηγηθεί μεταξύ της πλευράς Καρώνη και της JP Morgan, με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση που θα κρατήσει στη ΓΣ ο επενδυτικός κολοσσός. Η συνέλευση που πραγματοποιείται σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2025 αφορά ζητήματα στρατηγικής ανάπτυξης, λειτουργικής ενίσχυσης και διεθνούς επέκτασης του ομίλου. Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο της ημερήσιας διάταξης βρίσκεται η Περίοδος Στρατηγικής Επανεξέτασης, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση Μετόχων, με τους μετόχους να καλούνται να αξιολογήσουν προτάσεις που θα καθορίσουν το μελλοντικό πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης της εταιρείας. Παράλληλα, θα συζητηθεί η επικαιροποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου, το οποίο αποτελεί βασικό οδηγό για τη μελλοντική ανάπτυξη της Viva Wallet. Οι μέτοχοι, συγκεκριμένα, θα αποφασίσουν επί των νέων κατευθυντήριων γραμμών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η έγκριση του Πλαισίου Στρατηγικής 2026–2028, το οποίο αναμένεται να αποτυπώσει το όραμα και τις επενδυτικές προτεραιότητες της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια, αλλά και το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης (Stock Options). Τέλος, στο τραπέζι τίθεται μια από τις πιο σημαντικές στρατηγικές κατευθύνσεις: η επέκταση των δραστηριοτήτων της Viva στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα από τα θέματα της σκληρής σύγκρουσης μεταξύ των Καρώνη-Αντύπα (WRL) και JPM.
Η Μιλένα Παππά εξετάζει την παραγγελία δύο ακόμη containerships
-Επειτα από επτά χρόνια, η οικογένεια Παππά επιστρέφει δυναμικά στην αγορά των κοντέινερ. Η Oceanbulk Maritime, υπό τον έλεγχο της Μιλένας, αφού έκλεισε παραγγελίες για τη ναυπήγηση δύο 3.100-teu feeder πλοία στην Κίνα, με παραδόσεις στα τέλη του 2027 και αρχές του 2028, ήδη εξετάζει παραγγελία άλλων δύο πλοίων στο ναυπηγείο New Dayang. Το κόστος υπολογίζεται περίπου στα 46 εκατ. δολάρια το καθένα, επένδυση που, όπως λένε και οι insiders, «heads we win, tails we win». Η επιστροφή αυτή δεν είναι τυχαία αφού η ναυλαγορά στα μικρότερα feeder πλοία πάει πάρα πολύ καλά. Τα rates για 2.800 teu έχουν σκαρφαλώσει στα 39.000$/ημέρα, τα 3.500 teu στα 44.200$, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών χρόνων. Με άλλα λόγια, όποιος επενδύει τώρα, κάθεται σε χρυσή καρέκλα. Η Μιλένα παίρνει στα χέρια της ένα τμήμα της οικογενειακής αυτοκρατορίας που είχε «παγώσει» από το 2018, όταν η Oceanbulk Container Carriers είχε πουλήσει ή μετατρέψει τα μεγάλα κοντέινερ 10–11.000 teu. Τώρα, όμως, το timing είναι άλλο: η ζήτηση για μικρότερα πλοία εκτοξεύεται, η ανανέωση στόλου γίνεται επιτακτική. Κι ενώ η αγορά των feeder σιγοκαίει, η Oceanbulk δεν ξεχνάει τα bulkers: πρόσφατα έκλεισε τρία kamsarmax, δείχνοντας ότι ο στόχος είναι σαφής, να έχουν παρουσία όπου υπάρχει κέρδος. Με άλλα λόγια, η οικογένεια Παππά ξαναμπαίνει στο παιχνίδι σαν επενδυτής στη Wall Street.
Γιατί ο Ιωάννης Μαρτίνος κοιτάζει τώρα προς το dry bulk
-Μια κίνηση με σαφή στρατηγικό αποτύπωμα κάνει ο Ιωάννης Μαρτίνος, με τη Signal Maritime Services να περνά για πρώτη φορά το κατώφλι του dry bulk, μέσω επένδυσης στην Bluepool. Η εταιρεία, που έχει ταυτιστεί με τις επιδόσεις της στα aframax tankers, διευρύνει το αποτύπωμά της σε μια περίοδο που η ναυτιλιακή αγορά οδηγείται, με σταθερά βήματα, σε συγκέντρωση δυνάμεων. Ο Μαρτίνος δεν μπαίνει να αγοράσει καράβια, μπαίνει να αγοράσει «πλατφόρμα»: διαχείριση, δίκτυο, τεχνογνωσία και τεχνολογία. Η κίνηση μόνο τυχαία δεν είναι. Η Signal Maritime Services, αφού «έστρωσε» το όνομά της στα aframax και είδε το pool της να γράφει επιδόσεις πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς, κάνει άνοιγμα στα φορτηγά πλοία. Και το κάνει τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να μυρίζει συγκέντρωση δυνάμεων. Σύμφωνα με αναλυτές, πρόκειται για κλασική κίνηση διαφοροποίησης ρίσκου. Τα tankers είχαν δυνατή χρονιά, αλλά ο κύκλος δεν κρατά για πάντα. Το dry bulk δίνει άλλη έκθεση, άλλο timing και –κυρίως– πρόσβαση σε ένα ευρύτερο επενδυτικό story. Το μήνυμα της «ισχυρής συνεργασίας» δεν απευθύνεται μόνο στην αγορά, αλλά και στους πλοιοκτήτες. Signal και Bluepool θέλουν να εμφανιστούν ως οι εμπορικοί διαχειριστές της επερχόμενης συγκέντρωσης: λιγότερα pools, μεγαλύτερα μεγέθη, περισσότερη διαφάνεια και καλύτερα εργαλεία. Όποιος δεν μπορεί να επενδύσει μόνος του σε τεχνολογία και data, θα πάει σε αυτούς που μπορούν. Ο Ιωάννης Μαρτίνος ποντάρει ότι το μέλλον δεν είναι ο μοναχικός πλοιοκτήτης, αλλά τα δυνατά σχήματα με κρίσιμη μάζα.
Έντονη δραστηριότητα στις αγοραπωλησίες second hand
-Ισχυρή ήταν και η παρουσία των ελληνικών συμφερόντων στη δευτερογενή αγορά-second hand. Έλληνες αγοραστές βρέθηκαν πίσω από την αγορά δύο υπό ναυπήγηση Suezmax, των HD HYUNDAI SAMHO 8252 και 8253 (157.000 dwt), που κατασκευάζονται με συνολική τιμή 195 εκατ. δολαρίων και παράδοση τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026. Παράλληλα, η ελληνικών συμφερόντων Global Ship Lease απέκτησε τα Post-Panamax containerships LOTUS A και CYPRESS, χωρητικότητας 8.586 TEU, κατασκευής 2010 και 2011 στο ναυπηγείο Hyundai Samho Heavy Industries στη Νότια Κορέα. Η τιμή διαμορφώθηκε στα 30 εκατ. δολάρια ανά πλοίο, με τα πλοία να συνοδεύονται από υφιστάμενα ναυλοσύμφωνα. Στο μέτωπο των πωλήσεων, ελληνικά συμφέροντα εμφανίστηκαν ιδιαίτερα δραστήρια σε όλους τους τομείς. Το Capesize MONTECRISTO (180.000 dwt, κατασκευής 2005 στο Imabari) πωλήθηκε σε Κινέζους αγοραστές έναντι 20 εκατ. δολαρίων. Το Suezmax OLYMPIC FUTURE (155.000 dwt, 2004, Namura) άλλαξε χέρια στα 30 εκατ. δολάρια, ενώ το MR AEGEA (51.000 dwt, 2008, SLS), εξοπλισμένο με scrubber, πωλήθηκε για 14,5 εκατ. δολάρια. Επιπλέον πωλήσεις στον τομέα του ξηρού φορτίου περιλάμβαναν το Panamax STAR EMILY (76.000 dwt, 2004, Tsuneishi) σε επίπεδα λίγο πάνω από τα 8 εκατ. δολάρια και το IVESTOS 3 (74.000 dwt, 2007, Hudong-Zhonghua) στα 9 εκατ. δολάρια. Το Supramax LEONIDAS (53.000 dwt, 2005, Xiamen) πωλήθηκε έναντι 8,5 εκατ. δολαρίων, ενώ το Handysize BC VANESSA (31.755 dwt, 2010, Saiki) άλλαξε ιδιοκτησία σε τιμή που δεν αποκαλύφθηκε. Τέλος, στον τομέα του υγραερίου, ελληνικά συμφέροντα βρίσκονταν πίσω από την πώληση του LPG AEOLIAN PEARL (54.675 dwt / 82.461 cbm, κατασκευής 2016 στο Hyundai Heavy Industries), το οποίο αποκτήθηκε από τη Foresight Group Services Ltd FZCO, με τους οικονομικούς όρους της συναλλαγής να μη γίνονται γνωστοί.
H ασφαλής απομάκρυνση εκρηκτικών υλών από το Λαύριο
-Στο υπουργείο Άμυνας το βλέμμα είναι στραμμένο εδώ και εβδομάδες στο Λαύριο, εκεί όπου πρέπει να προχωρήσει το έργο της απορρύπανσης και της ασφαλούς απομάκρυνσης εκρηκτικών υλών από τον παλαιό χώρο των εγκαταστάσεων. Ο επικείμενος διαγωνισμός αναμένεται να ανοίξει το επόμενο διάστημα. Η πολιτική ηγεσία έχει ζητήσει να υπάρξει σαφής μείωση του κόστους σε σχέση με προηγούμενες διαδικασίες. Στο Πεντάγωνο λένε ότι το έργο είναι κρίσιμο: απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία, αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και πλήρη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο. Έτσι, πριν καν δημοσιευθεί η πρόσκληση, έχει γίνει πολλή δουλειά για να εξορθολογιστεί το κόστος και να μπουν αυστηρά κριτήρια συμμετοχής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΑΣ-Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα βρίσκεται ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Η εταιρεία, όπως αναφέρουν πρόσωπα που γνωρίζουν, κινείται διακριτικά και θεσμικά, ακολουθώντας κατά γράμμα τις προϋποθέσεις και τις κατευθύνσεις που θέτει το υπουργείο. Από το υπουργείο, πάντως, κρατούν μικρό καλάθι. Θέλουν να δουν ποιοι τελικά θα περάσουν τα απαιτούμενα φίλτρα, καθώς οι τεχνικές προδιαγραφές για το έργο θεωρούνται υψηλές. Παράλληλα, η μείωση του προϋπολογισμού έχει δημιουργήσει μια επιπλέον πίεση προς όλους τους ενδιαφερόμενους, που καλούνται να καταθέσουν οικονομικότερες και πλήρως τεκμηριωμένες προτάσεις. Αυτό που διαφαίνεται είναι πως ο επικείμενος διαγωνισμός στο Λαύριο θα αποτελέσει ένα μικρό τεστ για τη νέα φιλοσοφία του υπουργείου Άμυνας, που επιχειρεί να συνδυάσει την ασφάλεια και την τεχνική επάρκεια με την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία. Μένει να φανεί ποιοι θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και ποιος τελικά θα αναλάβει το έργο που θεωρείται κομβικό για την περιοχή – αλλά και για το προφίλ αποτελεσματικότητας της ηγεσίας.
70 εκατ. για το "πρασίνισμα" του Ελ. Βενιζέλος
-Λίγο πριν την αποχώρησή του από το τιμόνι του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας (ΔΑΑ), ο διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Παράσχης -ο οποίος έχει και τη θέση του προέδρου του ΣΕΤΕ- παρουσίασε την περασμένη Παρασκευή το πρόγραμμα ‘’Route 25’’ του ΔΑΑ, που ολοκληρώθηκε για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας 25 χρόνια νωρίτερα από τον ευρωπαϊκό στόχο για τα αεροδρόμια. Ο ΔΑΑ ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2019 το σχέδιο “Route 25”, που αποτελεί τη δέσμευσή του για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, μέχρι το 2025. Από 1/1/2026, το 100% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας αεροδρομίου θα παράγεται εντός των εγκαταστάσεων από φωτοβολταϊκά, με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες για μέγιστη ιδιοκατανάλωση. Με αυτή την «πράσινη» ενέργεια τροφοδοτούνται κτήρια, ηλεκτρικά λεωφορεία και επιχειρησιακά οχήματα και αντλίες θερμότητας που αντικαθιστούν το φυσικό αέριο. Το αποτέλεσμα; Η ενέργεια που παράγεται είναι αντίστοιχη με κατανάλωση 22.000 νοικοκυριών ή μείωση εκπομπών ισοδύναμη με δάσος 1,5 φορές την έκταση του αεροδρομίου. Το “Route 2025” απαίτησε επένδυση περίπου 70 εκατ. ευρώ.
Η υπεραπόδοση των στασινόχαρτων, τα δύο «εκρηκτικά» mid caps και τι γίνεται με τις εταιρείες ύδρευσης
-Σε ράλι διαρκείας έχουν επιδοθεί οι μετοχές του ομίλου Viohalco, πιάνοντας συνεχώς νέες κορυφές. Η μητρική έχει κάνει ένα 8x9 με σωρευτικά κέρδη σχεδόν 19%, που την έχουν οδηγήσει για πρώτη φορά στις παρυφές των 12 ευρώ, ενώ η κεφαλαιοποίησή της ξεπερνά πλέον τα 3 δισ. ευρώ. Η ElvalHalcor έχει σημειώσει κέρδη 13,6% το τελευταίο τριήμερο και βάζει «πλώρη» για τα 4 ευρώ, τα οποία έχει να δει από τον Οκτώβριο του 2007. Σε επίπεδα ρεκόρ έκλεισαν επίσης δύο χαρτιά της μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η ΑΒΑΞ έπιασε τα 2,7 ευρώ για πρώτη φορά μετά από περίπου 16 χρόνια και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2010. Η ενίσχυση της μετοχής μέσα στο 2025 είναι εντυπωσιακή, αγγίζοντας το +77,5%. Έντονο είναι το αγοραστικό ενδιαφέρον, κάνοντας τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις. Επιπλέον, η χρηματιστηριακή αξία της κατασκευαστικής εταιρείας ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ. Σε νέο ιστορικό υψηλό έκλεισε η Profile, η οποία πραγματοποίησε την καλύτερη συνεδρίαση των τελευταίων 17 μηνών με το +6,4% της περασμένης Παρασκευής. Έκλεισε στα 7,81 ευρώ και παρ’ ολίγον να αγγίξει τα 8 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των εταιρειών ύδρευσης, οι οποίες βγήκαν ξανά στην επιφάνεια λόγω του κυβερνητικού πλάνου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Ταυτόχρονα, ευνοούνται από τις κινήσεις ενίσχυσης της διασποράς τους, με χαρακτηριστική περίπτωση το placement που διενήργησε η ΕΥΑΘ για το 5% του μετοχικού κεφαλαίου. Έντονη είναι επίσης η φημολογία για αύξηση στα τιμολόγια, τα οποία έχουν να αυξηθούν εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Με βάση τα παραπάνω, η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε κατά 3,9% στα 7,75 ευρώ, μία τιμή που συνιστά ρεκόρ τριών ετών. Η ΕΥΑΘ επανήλθε πάνω από τα 4 ευρώ με άλμα 7,25%, στην καλύτερη ημερήσια επίδοση από τον περασμένο Ιούλιο.
To θαύμα των Χριστουγέννων για τους «μικρούς» της αγοράς
-Ταυτόχρονα με τη σιγουριά που αποπνέει το +42% της απόδοσης του Γενικού Δείκτη από την αρχή του έτους, στη χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας εκδηλώθηκαν οι πρώτες κινήσεις στη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση. Οι κινήσεις αυτές άλλες φορές αντανακλούν πραγματικό επενδυτικό ενδιαφέρον και αφορούν εταιρείες και κλάδους που αναπτύσσονται ενώ άλλες φορές προέρχονται από χρηματιστηριακά λόμπι που θέλουν να εκμεταλλευτούν το γενικότερα θετικό κλίμα στις αγορές. Υπάρχουν και οι υποχρεωτικές κινήσεις για τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας και του free float, ενώ όλα αυτά συνδέονται με την ερχόμενη Παρασκευή των «τριών μαγισσών» με τη λήξη των παραγώγων του Δεκεμβρίου (Triple Witching) και την αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE και EuroStoxx στο κλείσιμο της συνεδρίασης. Οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την ερχόμενη Πέμπτη δεν φαίνεται να κρύβουν κάποια έκπληξη για τα επιτόκια του ευρώ. Αντιθέτως, η κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας έχει πολλά να πει και να προειδοποιήσει για το μέλλον του carry trade στις αγορές του πλανήτη (το τέλος του φθηνού δανεισμού σε γεν για επενδύσεις στις χρηματιστηριακές αγορές). Από αύριο, οι μετοχές της Piraeus Bank δεν θα διαπραγματεύονται λόγω του εταιρικού μετασχηματισμού συγχώνευσης της θυγατρικής από τη μητρική εταιρία. Οι νέες μετοχές θα εκκινήσουν τη διαπραγμάτευση λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, την επόμενη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
Η πιο αποδοτική επένδυση του 2025
-Καθώς τελειώνει η φετινή χρονιά, ξεκινούν οι απολογισμοί των επενδυτικών στρατηγικών και επιλογών. Ήταν μια χρονιά γεμάτη ανατροπές στις χρηματιστηριακές αγορές του πλανήτη. Απόλυτος νικητής του 2025 αναδεικνύεται το ασήμι που φέτος καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο +113% από την αρχή του έτους, αφήνοντας πίσω του ακόμη και τον πολυσυζητημένο χρυσάφι που επίσης σημείωσε αξιοσημείωτη απόδοση +63%. Εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές σπάνιων γαιών και ουρανίου που κατέγραψαν αποδόσεις +87% και +75% αντίστοιχα. Η γεωπολιτική ένταση και οι προσπάθειες των δυτικών οικονομιών να μειώσουν την εξάρτηση από την Κίνα στα σπάνια μέταλλα ενισχύουν περαιτέρω αυτόν τον τομέα. Αντίθετα, το Bitcoin καταγράφει φέτος και μέχρι σήμερα, απώλειες -3%, ενώ οι αμερικανικοί δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 περιορίζονται σε μέτριες αποδόσεις +16% και +20% αντίστοιχα. Δεν πρέπει να αγνοηθεί η υπεραπόδοση των αναδυόμενων χρηματιστηριακών αγορών (+31%) που ενδεχομένως να σηματοδοτεί αλλαγή στις παγκόσμιες επενδυτικές ροές. Όσον αφορά το ασήμι, οι αγορές αναδεικνύουν τη διπλή του φύση όχι μόνο ως πολύτιμο μέταλλο, αλλά και πρώτη ύλη για τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή - ειδικά στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πιο συγκεκριμένα για τα φωτοβολταϊκά πάνελ.
Αλκυονίδες μέρες για τις τραπεζικές μετοχές στο NYSE
-H περασμένη εβδομάδα ήταν απογοητευτική για τις πολυθρύλητες μετοχές τεχνολογίας στη Wall Street. Ο Nasdaq Composite ολοκλήρωσε την εβδομάδα με πτώση -1,6%, μετά την κατρακύλα -1,1% της Παρασκευής, με αφορμή την Oracle, αλλά με συνέπειες σε όλες τις τεχνολογικές μετοχές. Ξαφνικά φαίνεται να καταγράφεται μια αντιστροφή των τάσεων ολόκληρης της φετινής χρονιάς. Ο «βαρύς» βιομηχανικός δείκτης, Dow Jones, κέρδισε 503 μονάδες, ή +1% στην εβδομάδα. Ξεχώρισαν όμως τρεις μετοχές στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η Goldman Sachs, η Visa και η American Express. Η ανοδική τους κίνηση αποδόθηκε στη μείωση των επιτοκίων της FED αλλά -κυρίως- στην υπόσχεση χαλάρωσης των εποπτικών κανονισμών από την κυβέρνηση Τραμπ. Η μετοχή της Bank of America κατέγραψε το πρώτο της κλείσιμο ρεκόρ από το… μακρινό… 2006, τότε που είχαμε τις αλκυονίδες ημέρες του τραπεζικού τομέα λίγο πριν σκάσει η φούσκα των ακινήτων (Subprime). H διάθεση της κυβέρνησης Τραμπ να χαλαρώσει τους κανόνες εποπτείας των τραπεζών, οι χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, το περιβάλλον που ευνοεί τα μεγάλα deals και το γενικότερο μακροοικονομικό σκηνικό, έχουν προκαλέσει έκρηξη αισιοδοξίας στους αναλυτές του τραπεζικού κλάδου.
Πηγή: newmoney.gr
