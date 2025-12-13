Black tie στα ωραιότερα Χριστουγεννιάτικα gala της πόλης – Χριστιάννα Βαρδινογιάννη, Κλέλια Χατζηιωάννου, Παύλος και Μαρί Σαντάλ
Black tie στα ωραιότερα Χριστουγεννιάτικα gala της πόλης – Χριστιάννα Βαρδινογιάννη, Κλέλια Χατζηιωάννου, Παύλος και Μαρί Σαντάλ
Τρία Χριστουγεννιάτικα gala με υψηλούς καλεσμένους και μοναδικό art de la table που δεν είχαν να ζηλέψουν τίποτα από τα αντίστοιχα σε Παρίσι, Ρώμη και Νέα Υόρκη
Η περασμένη Τρίτη ήταν μια άκρως συγκινητική ημέρα για το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» αφού η Πρόεδρός του Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη διοργάνωσε μετά από πολύ καιρό ένα Χριστουγεννιάτικο gala αντίστοιχου επιπέδου με εκείνα που συνήθιζε να διοργανώνει η μητέρα της.
