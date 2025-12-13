VERi TABLE: Tο μεγαλύτερο μικρό εστιατόριο της Ελλάδας
VERi TABLE: Tο μεγαλύτερο μικρό εστιατόριο της Ελλάδας

Όλοι οι λόγοι που μετατρέπουν το VERi TABLE σε ένα από τα σημαντικότερα εστιατόρια της χώρας σε ένα κείμενο, μαζί με μερικά συγκλονιστικά πιάτα που μόλις δοκιμάσαμε

“Τo φθινόπωρο όταν επιστρέψαμε από τις καλοκαιρινές μας διακοπές δεν μπορούσαμε να μαγειρέψουμε όπως σήμερα. Είχαμε χάσει για ένα διάστημα την επαφή με την κουζίνα. Αυτό το απαραίτητο καθημερινό άγγιγμα με τις πρώτες ύλες, την μυρωδιά τους, την υφή τους”. Αυτά τα λιγοστά λόγια βγήκαν από τα χείλη του Alain Parodi του 56χρονου ιδιοκτήτη του VERi TABLE Bistrot στο Ψυχικό και ενός από τους -χωρίς υπερβολή- πιο ταλαντούχους σεφ που εμφανίστηκαν στο γαλλικό γαστρονομικό στερέωμα.

