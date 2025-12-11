Χρηματιστήριο: Αντέδρασαν οι αγοραστές μετά τη διήμερη πτώση, νέο comeback πάνω από τις 2.100 μονάδες
Οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής ανόδου - Ράλι για Metlen και ΑΔΜΗΕ, νέα ρεκόρ για Titan, Motor Oil και ElvalHalcor
Ανέκαμψε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο έπειτα από δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Ο Γενικός Δείκτης επανήλθε για ακόμη μία φορά -τέταρτη μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων- πάνω από τις 2.100 μονάδες και πλησίασε τις φετινές κορυφές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (11/12), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 17,21 μονάδες ή +0,82% και έκλεισε στις 2.105,82 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.106,39 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.086,61 μονάδες. Ο δείκτης απέχει -0,96% από το υψηλό έτους των 2.126,18 μονάδων, σημειώνει κέρδη +1,09% εντός του Δεκεμβρίου και +43,29% φέτος.
Οι τράπεζες πάτησαν «γκάζι» και ηγήθηκαν της σημερινής ανοδικής προσπάθειας, με την Εθνική και την CrediaBank να ξεχωρίζουν. Ράλι ανάκαμψης έκαναν η Metlen και ο ΑΔΜΗΕ, με την πρώτη να κινείται στον «αστερισμό» των αγορών μετοχών από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και τη δεύτερη να βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» λόγω των αποτελεσμάτων 9μηνου που ανακοίνωσε χθες, αλλά και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Ισχυρή άνοδο και νέα ρεκόρ σημείωσαν η Titan, η Motor Oil και η ElvalHalcor, με την πρώτη να λαμβάνει ώθηση από την εξαγορά της τουρκικής Traçim Cement.
Mega πακέτο άλλαξε χέρια στην Cenergy Holdings λίγο μετά τις 13:00. Η προσυμφωνημένη πράξη αναλογεί στο 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης και πραγματοποιήθηκε στα 15,8 ευρώ ανά μετοχή. Αφορούσε σε 1.068.317 τεμάχια συνολικής αξίας 16.879.408,60 ευρώ.
Τέλος, οι επενδυτές συνέχισαν να τοποθετούνται επιλεκτικά, εστιάζοντας στην τρίτη διαδοχική μείωση επιτοκίων της Fed, αλλά και στη «μάχη» για το Eurogroup, όπου ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ Κυριάκος Πιερρακάκης διεκδικεί την προεδρία.
Με υπερκάλυψη έκλεισε το ομόλογο της Aktor
Σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για το πενταετές ομόλογο της Aktor, με στόχο την άντληση έως 140 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε κάλυψη πάνω από δύο φορές, πλησιάζοντας τις τρεις, με πολύ μεγάλη συμμετοχή των retail επενδυτών. Το επιτόκιο τοποθετήθηκε σε εύρος μεταξύ 4,7% και 5%, ενώ το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, από τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (έως 136,2 εκατ. ευρώ) το μεγαλύτερο μέρος θα διατεθεί για την επιχειρηματική ανάπτυξη του ομίλου τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για εξαγορές, αλλά και για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια, Real Estate. Επιπλέον, ποσό περίπου 24 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.
Στο επίκεντρο βρέθηκε ο ΑΔΜΗΕ μετά τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου και 9μήνου που ανακοίνωσε χθες το απόγευμα. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 113,6 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο (μείωση -9,2%) και σε 46 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο (μείωση -4%). Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 242,3 εκατ. ευρώ στο 9μηνο (μείωση -6,8%) και σε 89,5 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο (μείωση -5,7%).
Σήμερα το πρωί ανακοίνωσε αποτελέσματα και η ΑΒΑΞ, με τα καθαρά κέρδη να «εκτοξεύονται» κατά +761% στο εννεάμηνο, σε 42,1 εκατ. ευρώ από 4,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 94,5 εκατ. ευρώ (αύξηση +37%) και ο κύκλος εργασιών σε 682,2 εκατ. ευρώ (αύξηση +65%). Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του ομίλου ανέρχεται σε 2,53 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, η Titan ανακοίνωσε την εξαγορά της τουρκικής Traçim Cement έναντι περίπου 190 εκατ. δολαρίων, η οποία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει το EBITDA του ομίλου κατά 50 εκατ. δολάρια από το 2026 και θα συνεισφέρει πωλήσεις άνω των 140 εκατ. δολαρίων, με περαιτέρω βελτίωση να αναμένεται στα επόμενα χρόνια χάρη σε συνέργειες.
Στο «ζύγι» των διεθνών αγορών η Fed – Πιέσεις λόγω Oracle
Η απόφαση της Fed να προχωρήσει στην τρίτη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, σε εύρος μεταξύ 3,5% και 3,75%, πυροδότησε έντονα ανοδική αντίδραση στη Wall Street. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο S&P 500 να πιάσει προσωρινά νέο ιστορικό υψηλό, φτάνοντας έως τις 6.900 μονάδες. Ωστόσο, σήμερα κινούνται πτωτικά ο Nasdaq (-0,7%) και ο S&P 500 (-0,3%) λόγω των απογοητευτικών αποτελεσμάτων της Oracle. Αντίθετα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά +0,6%.
Σχετικά με το guidance για το 2026, παρόλο που η Fed προβλέπει μόνο μία μείωση επιτοκίων, οι αγορές εκτιμούν ότι θα υπάρξει περισσότερη χαλάρωση, προεξοφλώντας τουλάχιστον δύο μειώσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με αναλυτές, η χθεσινή απόφαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας ανοίγει τον δρόμο για δυναμικό κλείσιμο της χρονιάς, με τον S&P 500 να θεωρείται πλέον πιθανό ότι θα ξεπεράσει τις 7.000 μονάδες.
Ανοδικά κινούνται πλέον τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρά τις αρχικές απώλειες που οφείλονται στις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών μετά τις κατώτερες των προσδοκιών οικονομικές επιδόσεις της Oracle. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,7%, ο γερμανικός DAX κερδίζει +1% και ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά +0,9%.
