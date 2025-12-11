ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάγια υποχρέωση η ενημέρωση κομμάτων και θεσμών για την εφαρμογή της ΚΑΠ και τις επιδοτήσεις

Ο Πρόεδρος και τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κόμματα, χωρίς εξαίρεση, για τεχνική και αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με κάθε πτυχή της λειτουργίας του, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός

Πάγια υποχρέωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του προέδρου και των στελεχών του, αποτελεί η ενημέρωση των κομμάτων και των θεσμών για όσα θέματα αφορούν την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της ορθής καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός.



Αναλυτικά αναφέρει:



«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας θεσμικός φορέας που έχει την ευθύνη εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της ορθής καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων.



Στο πλαίσιο αυτό, η πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων και των θεσμών αποτελεί πάγια υποχρέωση του Οργανισμού.



Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθαρίζει ότι:



• Ο Πρόεδρος και τα στελέχη του είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κόμματα, χωρίς εξαίρεση, για τεχνική και αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με κάθε πτυχή της λειτουργίας του.

• Ο Οργανισμός λειτουργεί με διαφάνεια, πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο και μοναδικό γνώμονα τη δίκαιη καταβολή των ενισχύσεων στους παραγωγούς.



Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να εργάζεται με διαφάνεια και προσήλωση στην αποστολή του, διατηρώντας ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου».

11.12.2025, 17:18