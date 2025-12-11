ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάγια υποχρέωση η ενημέρωση κομμάτων και θεσμών για την εφαρμογή της ΚΑΠ και τις επιδοτήσεις
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάγια υποχρέωση η ενημέρωση κομμάτων και θεσμών για την εφαρμογή της ΚΑΠ και τις επιδοτήσεις
Ο Πρόεδρος και τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κόμματα, χωρίς εξαίρεση, για τεχνική και αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με κάθε πτυχή της λειτουργίας του, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός
Πάγια υποχρέωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του προέδρου και των στελεχών του, αποτελεί η ενημέρωση των κομμάτων και των θεσμών για όσα θέματα αφορούν την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της ορθής καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός.
Αναλυτικά αναφέρει:
«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας θεσμικός φορέας που έχει την ευθύνη εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της ορθής καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, η πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων και των θεσμών αποτελεί πάγια υποχρέωση του Οργανισμού.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθαρίζει ότι:
• Ο Πρόεδρος και τα στελέχη του είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κόμματα, χωρίς εξαίρεση, για τεχνική και αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με κάθε πτυχή της λειτουργίας του.
• Ο Οργανισμός λειτουργεί με διαφάνεια, πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο και μοναδικό γνώμονα τη δίκαιη καταβολή των ενισχύσεων στους παραγωγούς.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να εργάζεται με διαφάνεια και προσήλωση στην αποστολή του, διατηρώντας ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου».
Αναλυτικά αναφέρει:
«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας θεσμικός φορέας που έχει την ευθύνη εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της ορθής καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, η πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων και των θεσμών αποτελεί πάγια υποχρέωση του Οργανισμού.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθαρίζει ότι:
• Ο Πρόεδρος και τα στελέχη του είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κόμματα, χωρίς εξαίρεση, για τεχνική και αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με κάθε πτυχή της λειτουργίας του.
• Ο Οργανισμός λειτουργεί με διαφάνεια, πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο και μοναδικό γνώμονα τη δίκαιη καταβολή των ενισχύσεων στους παραγωγούς.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να εργάζεται με διαφάνεια και προσήλωση στην αποστολή του, διατηρώντας ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα