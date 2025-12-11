Μεγάλα ελληνικά κρασιά στη δημοπρασία των Masters of Wine στο Sotheby’s
To ελληνικό κρασί και η είσοδός του στον κόσμο των Fine wines
Η δημοπρασία του Iνστιτούτου των Masters of Wine στο Sotheby’s θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρισμένες πρωτοβουλίες της διεθνούς οινικής κοινότητας. Περιλαμβάνει σπάνιες φιάλες, ιδιαίτερες εμπειρίες και προσφορές από Masters of Wine από πολλές χώρες, με στόχο την ενίσχυση του Ινστιτούτου και των φοιτητών του. Η φετινή δημοπρασία περιλαμβάνει 68 lots που αντιπροσωπεύουν μια ευρεία γεωγραφική γκάμα και διαφορετικές οινικές κουλτούρες.
Η Ελλάδα συμμετέχει με 6 προσεκτικά επιλεγμένα lots. Αυτά έχουν τόσο συμβολική όσο και πρακτική αξία. Συμβολικά, τοποθετούν την Ελλάδα δίπλα σε περιοχές που έχουν διαμορφώσει την ιστορία των fine wine μέσα στο χρόνο. Πρακτικά, προσφέρουν σε επαγγελματίες και συλλέκτες μια καθαρή εικόνα των σύγχρονων ελληνικών terroirs όπως η Σαντορίνη, η Τήνος, η Νάουσα και το Αμύνταιο. Η επιμέλεια των lots έγινε από τον Γιάννη Καρακάση MW σε στενή συνεργασία με την επιτροπή της δημοπρασίας, ώστε να παρουσιαστεί μια αυθεντική και σύγχρονη εικόνα της χώρας.
