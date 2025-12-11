Το υπερπολυτελές τρένο της ερήμου με τις 33 σουίτες – Μια νέα εμπειρία στη Σαουδική Αραβία
Το υπερπολυτελές τρένο θα ξεκινήσει τα ταξίδια του στη Σαουδική Αραβία το φθινόπωρο του 2026
«Η έρημος μπορεί να είναι στεγνή, αλλά είναι πλούσια σε πνεύμα». Τα λόγια του Ανδαλουσιανού ποιητή και φιλοσόφου του 12ου αιώνα Ibn Arabi είχε στο μυαλό της η αρχιτέκτονας και interior designer Aline Asmar d’Amman όταν ξεκίνησε να σχεδιάζει το Dream of the Desert, το νέο τρένο πολυτελείας που θα διασχίζει ερήμους, οάσεις και αρχαίες πόλεις της Σαουδικής Αραβίας.
Τα ταξίδια του θα αποκαλύψουν ορισμένα από τα πιο εμβληματικά τοπία και μνημεία της χώρας: το αρχαίο κάστρο Marid, στο χρώμα της άμμου, που χρονολογείται από τον 1ο αιώνα και περιβάλλεται από τους απέραντους ελαιώνες του Al Jouf. Τα βράχια στην όαση Jubbah, μια υπαίθρια γκαλερί νεολιθικής τέχνης. Τη μυστηριακή παλιά πόλη της AlUla και τους εξωπραγματικούς βραχώδεις σχηματισμούς της ερήμου αλλά και την πλίνθινη αρχιτεκτονική του At-Turaif District, μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στην πόλη Diriyah. Πρόκειται για το πρώτο τρένο πολυτελείας στη Μέση Ανατολή και ανήκει στον ιταλικό όμιλο Arsenale, που έχει στην κατοχή του φημισμένα τρένα και ξενοδοχεία, όπως το La Dolce Vita Orient Express, το Orient Express La Minerva, το Orient Express Venezia και το Soho House Roma.
