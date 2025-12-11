Αναστασία Φιλιπποπούλου: Η ιστορία πίσω από τον εορταστικό φωτισμό της Αθήνας
Αναστασία Φιλιπποπούλου: Η ιστορία πίσω από τον εορταστικό φωτισμό της Αθήνας
Η Αναστασία Φιλιπποπούλου, αρχιτέκτονας φωτισμού και δημιουργική υπογραφή πίσω από τον φετινό χριστουγεννιάτικο φωτισμό της Αθήνας, μιλά στο newmoney για τη μαγεία του φωτός στην πόλη
Αν υπάρχει μια εποχή του χρόνου όπου το φως δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα αλλά ψυχικό, αυτή είναι τα Χριστούγεννα. Και αν υπάρχει μια πόλη όπου το φως έχει τη δύναμη να αλλάξει τον ρυθμό της, να μαλακώσει τις αιχμές της καθημερινότητας και να εμφυσήσει μια μικρή αίσθηση θαύματος, αυτή είναι η Αθήνα. Τα φετινά Χριστούγεννα, η Αθήνα ανασυστάθηκε και στο κέντρο αυτής της ανασύστασης βρέθηκε η Αναστασία Φιλιπποπούλου, η αρχιτέκτονας φωτισμού που ανέλαβε να δώσει στην πόλη μια νέα, ζεστή, συνεκτική χριστουγεννιάτικη ταυτότητα.
