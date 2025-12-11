Αναστασία Φιλιπποπούλου: Η ιστορία πίσω από τον εορταστικό φωτισμό της Αθήνας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναστασία Φιλιπποπούλου: Η ιστορία πίσω από τον εορταστικό φωτισμό της Αθήνας

Η Αναστασία Φιλιπποπούλου, αρχιτέκτονας φωτισμού και δημιουργική υπογραφή πίσω από τον φετινό χριστουγεννιάτικο φωτισμό της Αθήνας, μιλά στο newmoney για τη μαγεία του φωτός στην πόλη

Αναστασία Φιλιπποπούλου: Η ιστορία πίσω από τον εορταστικό φωτισμό της Αθήνας
Αν υπάρχει μια εποχή του χρόνου όπου το φως δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα αλλά ψυχικό, αυτή είναι τα Χριστούγεννα. Και αν υπάρχει μια πόλη όπου το φως έχει τη δύναμη να αλλάξει τον ρυθμό της, να μαλακώσει τις αιχμές της καθημερινότητας και να εμφυσήσει μια μικρή αίσθηση θαύματος, αυτή είναι η Αθήνα. Τα φετινά Χριστούγεννα, η Αθήνα ανασυστάθηκε και στο κέντρο αυτής της ανασύστασης βρέθηκε η Αναστασία Φιλιπποπούλου, η αρχιτέκτονας φωτισμού που ανέλαβε να δώσει στην πόλη μια νέα, ζεστή, συνεκτική χριστουγεννιάτικη ταυτότητα.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης