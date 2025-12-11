ΥΠΕΝ: Πράσινο φως για τις έρευνες υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Νότια Πελοπόννησος»

Τι προβλέπει η περιβαλλοντική έγκριση του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης από την κοινοπραξία Chevron - Helleniq Energy, βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης