ΥΠΕΝ: Πράσινο φως για τις έρευνες υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Νότια Πελοπόννησος»
Τι προβλέπει η περιβαλλοντική έγκριση του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης από την κοινοπραξία Chevron - Helleniq Energy, βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης
Στην ταχεία εξέλιξη της αδειοδοτικής διαδικασίας στο πεδίο της έρευνας υδρογονανθράκων, επιβεβαιώνουν, για μια ακόμη φορά, οι κινήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Χθες η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ προχώρησε στην περιβαλλοντική έγκριση του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων (από την κοινοπραξία των ομίλων Chevron – Helleniq Energy) στη θαλάσσια περιοχή «Νότια Πελοπόννησος» βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ-Υ-ΝΠ) και των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με το κοινό και τις δημόσιες Αρχές.
Έτσι, έρχεται ένα βήμα πιο κοντά η πολυπόθητη εξερεύνηση των πιθανολογούμενων κοιτασμάτων, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα. Η συμμετοχή, άλλωστε, του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού Chevron ως operator συνιστά βαρύνουσα «ψήφο εμπιστοσύνης», δίνοντας στο όλο εγχείρημα αυξημένη στρατηγική σημασία.
