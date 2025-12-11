Ο άνθρωπος πίσω από την εκτόξευση του YouTube: CEO της χρονιάς ο Ινδός Νιλ Μόχαν
Ο άνθρωπος πίσω από την εκτόξευση του YouTube: CEO της χρονιάς ο Ινδός Νιλ Μόχαν
Το ΤΙΜΕ ανακήρυξε τον ινδικής καταγωγής οραματιστή και «εκτοξευτή» της δημοφιλούς πλατφόρμας ως το επιχειρηματικό πρόσωπο του 2025.
Το YouTube έκλεισε φέτος αισίως είκοσι χρόνια ύπαρξης. Χρόνια εικόνων, ήχων, ιστοριών που είπαν πολλά και προκάλεσαν προβληματισμούς. Το περιοδικό TIME, όπως κάνει κάθε χρόνο, ανακήρυξε τον «CEO της Χρονιάς» και ο φετινός εκλεκτός είναι ο Νιλ Μόχαν. Στο προσκήνιο δεν ήλθε μόνο η πλατφόρμα, αλλά και ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη για όσα βλέπουμε, αλλά και όσα πρόκειται να έρθουν. Ο Μόχαν δεν είναι μια προσωπικότητα τύπου Ζάκερμπεργκ. Δεν διεκδικεί τα φώτα της δημοσιότητας με υπερβολές. Αντίθετα, μοιάζει πιο πολύ με κάποιον που ανέλαβε να φροντίσει ένα γεμάτο σπίτι που είναι συνεχώς ακατάστατο. Με ήρεμη αποφασιστικότητα, συνδυάζοντας τεχνογνωσία και όραμα, έχει ήδη σημαδέψει την πορεία της πλατφόρμας.
