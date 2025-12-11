Χατζημηνάς στο newmoney: Πώς το deal του 1 δισ. αλλάζει την κλίμακα της Theon

Το συμβόλαιο με Γερμανία και Βέλγιο εκτοξεύει το ανεκτέλεστο στα 2,4 δισ. ευρώ, γεμίζει τα εργοστάσια έως το 2029 και ανοίγει τον δρόμο για τη μεγάλη αγορά των ηλεκτροπτικών για πλατφόρμες - Σε τροχιά νέων επενδύσεων και εξαγορών ο Όμιλος – Τι λέει ο διευθύνων σύμβουλος