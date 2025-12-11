Χατζημηνάς στο newmoney: Πώς το deal του 1 δισ. αλλάζει την κλίμακα της Theon
Το συμβόλαιο με Γερμανία και Βέλγιο εκτοξεύει το ανεκτέλεστο στα 2,4 δισ. ευρώ, γεμίζει τα εργοστάσια έως το 2029 και ανοίγει τον δρόμο για τη μεγάλη αγορά των ηλεκτροπτικών για πλατφόρμες - Σε τροχιά νέων επενδύσεων και εξαγορών ο Όμιλος – Τι λέει ο διευθύνων σύμβουλος
Σε νέα κλίμακα περνά ο Όμιλος Theon, διεκδικώντας πλέον ρόλο πρωταγωνιστή στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, μετά το mega συμβόλαιο του 1 δισ. ευρώ που εξασφάλισε από τις γερμανικές και τις βελγικές Ένοπλες Δυνάμεις. Την ίδια στιγμή, η εξέλιξη αυτή λειτουργεί καταλυτικά και για τις ευρύτερες προσπάθειες οικοδόμησης ενός κρίσιμου αμυντικού οικοσυστήματος στη χώρα, ενισχύοντας την προσπάθεια αναγέννησης και αναβάθμισης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.
«Αυτό το συμβόλαιο βάζει την Theon σε μία νέα, σαφώς μεγαλύτερη, κατηγορία. Η φιλοδοξία μας είναι να κάνουμε την Theon, european prime. Θέλω να γίνουμε ένα από τα μεγάλα ονόματα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Όχι απλώς καλοί σε μια γωνία, αλλά πραγματικά μεγάλη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία», λέει στο newmoney ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της THEON, Κρίστιαν Χατζημηνάς.
