Η ώρα του Πιερρ (και της Ελλάδας), τα γαλάζια νεύρα και οι προσευχές για τους αγρότες, ο Τζουζέπε είναι έτοιμος, έρχεται νέο χρυσό deal για την EpsilonΝet
Χαίρετε, το σημαντικό νέο της ημέρας αναμένεται από τις Βρυξέλλες όπου το απόγευμα θα γίνει η ψηφοφορία για την προεδρία του Eurogroup που μετέχει ο δικός μας Κυριάκος Πιερρακάκης
Είκοσι ψήφοι «παίζουν», όσοι δηλαδή και οι συνάδελφοι του Πιερρ υπουργοί Οικονομίας μαζί μ’ αυτόν. Απέναντί του ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών και «ομόσταυλός» του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ασφαλώς και υπάρχουν προβλέψεις και εκτιμήσεις υπέρ ημών, αλλά αυτό δεν λέει ακόμα κάτι μέχρι σήμερα το απόγευμα που θα γίνει η ψηφοφορία, εκτός αν παραιτηθεί νωρίτερα ο Βέλγος, αν δει ότι χάνει, αλλά αυτό δεν το ξέρει και δεν το λέει κανείς. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Έλληνα υπουργό γιατί πραγματικά ξαναλέμε ότι δεν είναι λίγο -από το ανάθεμα της προηγούμενης δεκαετίας για τη χώρα και την οικονομία- να πάρουμε τώρα την προεδρία του Eurogroup.
Το τελεσίγραφο του Μ.Μ για τα μπλόκα
-Διόλου τυχαία δεν βγήκε χθες ο Μαρινάκης (Action24) να περιγράψει ένα τελεσίγραφο διαλόγου με αποδέκτες τους αγρότες, λέγοντάς τους να συγκροτήσουν ένα συντονιστικό και να έρθουν οργανωμένα με αιτήματα. Μια πιθανή μέρα για συνάντηση με τον Μητσοτάκη ή με το ντουέτο Χατζηδάκη-Τσιάρα θεωρείται η Δευτέρα, αν όμως συμφωνήσουν και οι αγρότες που έχουν «συντονιστικό» την Κυριακή. Πάντως και στο Μ.Μ προβληματίζονται για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς έως τώρα το πρόβλημα εντοπιζόταν κυρίως στις μεταφορές μέσω των εθνικών οδών. Όσο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα το έργο αλλάζει, καθώς υπάρχουν γκρίνιες από τουριστικούς προορισμούς π.χ. από τον Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα, ενώ και πολύ περισσότεροι πολίτες θα θέλουν να ταξιδέψουν. Οπότε και η κυβέρνηση αισθάνεται την πίεση για να αναληφθεί μια πρωτοβουλία άρσης του αδιεξόδου που υπάρχει. Βέβαια και οι αγρότες θα αισθανθούν αυτή την κοινωνική πίεση, αν δεν ανταποκριθούν στο κάλεσμα για διάλογο, γιατί ο καθένας κοιτάει τη δουλειά και την πάρτη του λογικά.
Προεόρτια με γαλάζιες γκρίνιες
-Το χθεσινό gathering στα γραφεία της ΝΔ με καμιά 30αριά βουλευτές δια ζώσης και άλλους 20 στο Zoom για να ακούσουν ξανά την ενημέρωση του Τσιάρα, έδωσε στους «γαλάζιους» επιτελείς μια «θερμοκρασία» για την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Παρασκευής. Οι γκρίνιες ακούστηκαν και ήταν κάμποσες, αν και η συνεδρίαση δεν ήταν αυτό το εκρηκτικό πράγμα που είχε γίνει στα μέσα Οκτωβρίου, σε αντίστοιχη περίσταση. Οι γκρίνιες όμως είναι πολλές, κυρίως γιατί οι βουλευτές της περιφέρειας «τρώνε ξύλο» στους αγροτικούς νομούς. Στέκομαι και στο ευθύ καρφί του Βορίδη, ο οποίος χρεώνει στην κυβέρνηση (της οποίας ήταν μέλος μέχρι πρότινος) απουσία στρατηγικής στη διαχείριση των μπλόκων. Υπονοεί δηλαδή ότι, όταν ήταν αυτός στο Μαξίμου και είχε χειριστεί τα μπλόκα του 2024, τα πράγματα είχαν πάει πιο ομαλά. Πάντως για να είμαι ειλικρινής με κάθε καλή διάθεση προσπάθησα να παρακολουθήσω τις on camera δηλώσεις των γαλάζιων βουλευτών και να καταλάβω αν πραγματικά πέραν μιας λογικής δυσαρέσκειας για να μας βλέπουν οι ψηφοφόροι υπήρχε κάποιο δίκιο. Ξεχωρίζω τη δήλωση της κυρίας Αραμπατζή που πραγματικά μου θύμισε την αντίστοιχη του πρόεδρου του Εδεσσαϊκού. Ήμαρτον, χριστιανοί!
Κρίση και προσευχές
-Μιας και έλεγα για την Αραμπατζή, σχεδόν μονοπώλησε τις εντυπώσεις από ένα σημείο και μετά καθώς έβαλε κάτω τον δύσμοιρο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον χτυπούσε ανελέητα. Μάλιστα, κάποια στιγμή τα έβαλε και με συναδέλφους της βουλευτές, όταν αυτή της ζήτησαν να μη μιλάει μόνο αυτή. Η Αραμπατζή όμως ήταν ασταμάτητη και έτσι… την πλήρωσε η Μαρία Αντωνίου από την Καστοριά, στην οποία είπε ότι αν αυτά τα πράγματα γινόταν στον νομό της θα έκανε κι αυτή τα ίδια. Επίσης μια άλλη επαναστατική μέθοδος που ακούστηκε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι… η προσευχή. «Ομόνοια και προσευχή», αυτό είπε τρεις φορές βουλευτής Έβρου Τάσος Δημοσχάκης για να κατευνάσει τα πνεύματα. Ε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και γαλάζιο τσίρκο.
Το ρουσφέτι του βουλευτή και ο ΟΣΕ
-Με ένα απίστευτο και επίμονο ρουσφέτι που ζητά βουλευτής της ΝΔ έχει μπλέξει στο ραντάρ του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, όπως μαθαίνω. Ο βουλευτής από περιοχή της Αττικής που έχει γενικώς «στο μάτι» τον Κυρανάκη και επίσης έχει ευαισθησίες για τα ταξί, μαθαίνω ότι ζητάει επιμόνως να προσλάβει ο ΟΣΕ -ίσως στο πλαίσιο του brain gain- δύο δικούς του ανθρώπους, από την εκλογική του περιφέρεια. Όχι βεβαίως για να κάνουν καμιά δουλειά οι άνθρωποι, αλλά για να τους «τραβήξει» στο γραφείο του, αν και δεν ξέρω πόσο νόμιμο είναι όλο αυτό. Μάλιστα, προ ημερών η διευθύντριά του πήγε και δια ζώσης στον ΟΣΕ για να κάνει... φασαρία. Καταλαβαίνετε φαντάζομαι ότι το θέμα έχει φτάσει στον Κυρανάκη, καθώς οι επιτελικοί του ΟΣΕ έπαθαν πλάκα με την επιμονή του βουλευτή.
Άδωνις
-Διάβασα χθες την ανάρτηση του Άδωνι που σχολίαζε την καταδικαστική απόφαση της Δικαιοσύνης για τους δύο «μάρτυρες» της Novartis Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη ως ενόχων για ψευδομαρτυρία.. Πιστεύω ότι λίγο ήθελε ακόμα να καθόταν δίπλα στον Σαμαρά και στον Βενιζέλο στην εκδήλωση που πήγαν και νομίζω ότι δεν είναι μακριά η ώρα που θα βρεθούν όλοι μαζί κάπου. Αλήθεια, ο Μίμης (Παπαγγελό), πού είναι αυτή η ψυχή;
Κωδικός «τελειώστε τον Οδυσσέα»
