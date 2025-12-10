Επιστροφή ενοικίου: Γίνεται νόμος η «δεύτερη ευκαιρία»

Κλείσιμο

Τον δρόμο για να διορθώσουν εκ νέου τα λάθη τα οποία οδήγησαν σε εξαιρετικά χαμηλές -ή καθόλου- καταβολές επιστροφής ενοικίου, ώστε να μπορέσουν να λάβουν το επίδομα που δικαιούνται ακόμα και όσοι «ξέχασαν» να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους είχε δοθεί τον Σεπτέμβριο, ανοίγει διάταξη που περιλαμβάνεται σε νέο νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε την Τρίτη στη Βουλή το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.Ωστόσο, καθώς το νομοσχέδιο αφορά στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της χώρας (όπου το άρθρο 13 επιτρέπει την ανακατανομή πόρων μεταξύ προγραμμάτων, αναπτυξιακών στόχων και προτεραιοτήτων, ώστε να «διασωθούν» έργα που καθυστερούν) αλλά και στην μετεξέλιξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν ενσωματωθεί επιπλέον και άλλες διατάξεις, οι οποίες δίνουν οικονομική «ανάσα» στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά ή και άλλες επιχειρήσεις, παρότι δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό σχέδιο το οποίο είχε τεθεί προς διαβούλευση στο opengov.gr.Μεταξύ άλλων οι νέες διατάξεις προβλέπουν:· «Παράθυρο» για συμπλήρωση στοιχείων ενοικίων: το άρθρο 92 του κατατεθέντος νομοσχεδίου προβλέπει ότι μπορούν να επεκτείνονται οι προθεσμίες για την ενημέρωση των στοιχείων που απαιτούνται για την επιστροφή ενοικίου, μέσω τροποποίησης της παραγράφου 10 του άρθρου 70 του ν. 5217/2025.Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο αρμόδιος Υπουργός αποκτά ρητή εξουσιοδότηση να παρατείνει –με υπουργική απόφαση– τις προθεσμίες μέσα στις οποίες ιδιοκτήτες ή άλλοι δικαιούχοι πρέπει να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στοιχεία (π.χ. ΑΦΜ, IBAN, στοιχεία μίσθωσης) ώστε να μπορέσουν να λάβουν την επιστροφή ενοικίου που δικαιούνται.Η ρύθμιση δεν δημιουργεί νέο δικαίωμα αποζημίωσης, αλλά ανοίγει «δεύτερη ευκαιρία» σε όσους έχουν ήδη ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 5217/2025 και έχασαν την αρχική προθεσμία είτε λόγω λαθών στα στοιχεία είτε λόγω καθυστέρησης, επιτρέποντας μελλοντικές παρατάσεις αντί να κλείνει οριστικά η πόρτα. Πρακτικά, άλλωστε, η δυνατότητα διορθώσεων έχει ήδη ενεργοποιηθεί, αλλά για να γίνουν οι πληρωμές έπρεπε να αλλάξει και ο νόμος.Τυπικά, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά τη θέσπιση ενός νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, τη ρύθμιση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με στόχο έναν ενιαίο, πολυετή σχεδιασμό για τις δημόσιες επενδύσεις.· Φορολογικές ρυθμίσεις για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.: το άρθρο 91 εισάγει ειδικό καθεστώς για την εταιρεία «Ελληνικά Ναυπηγεία Ανώνυμη Εταιρεία», ορίζοντας ότι «πάσης φύσεως επιστροφές φόρων, που πραγματοποιούνται προς την υπό ειδική διαχείριση ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (Ε.Ν.Α.Ε.), είναι ακατάσχετες και για την είσπραξη των εν λόγω απαιτήσεων της εταιρείας δεν διενεργείται οποιαδήποτε παρακράτηση λόγω βεβαιωμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών ή οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης». Επιπλέον, ποσά παρακρατουμένων φόρων που αποδίδονται, από την Ε.Ν.Α.Ε., δεν θα υπόκεινται σε τόκους ή πρόστιμα της φορολογικής νομοθεσίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.· Παράταση εκκρεμών διαδικασιών ειδικής διαχείρισης: το άρθρο 90 τροποποιεί την παράγραφο 1Α του άρθρου 76 του ν. 4307/2014 και παρατείνει την προθεσμία για την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών ειδικής διαχείρισης επιχειρήσεων, χορηγώντας επιπλέον χρόνο σε εταιρείες που βρίσκονται υπό καθεστώς εξυγίανσης ή εκκαθάρισης. Ορίζει ότι «οι διαδικασίες ειδικής διαχείρισης (…) αν τελούν σε παράταση την 30ή Ιουνίου 2025 και εκκρεμεί η διανομή του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, παρατείνονται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος ρευστοποίησης, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2026».Η ειδική διαχείριση του ν. 4307/2014 στοχεύει στη διάσωση βιώσιμων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας ή για την ομαλή εκκαθάριση μη βιώσιμων επιχειρήσεων. Με την παράταση της προθεσμίας, το κράτος δίνει «ανάσα» σε εταιρείες που έχουν ήδη εισέλθει στη διαδικασία αλλά δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν το σχέδιο αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης εντός της αρχικής προθεσμίας, λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων ή περίπλοκων διαδικασιών. Αυτό σημαίνει ότι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους και έχουν πιστωτές (συμπεριλαμβανομένων μικρών προμηθευτών) δεν θα διαλυθούν πρόωρα λόγω «τέλος χρόνου», αλλά θα έχουν περισσότερο χρόνο να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εξυγίανσης ή να κλείσουν με ομαλή εκκαθάριση των υποχρεώσεών τουςΜε άλλη διάταξη (άρθρο 89) προβλέπεται η αναπλήρωση του Προέδρου Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), σε περίπτωση που η θέση του κενωθεί πριν τη λήξη της θητείας του -και εν προκειμένω του κυρίου Θάνου Θανόπουλου.