To δαχτυλίδι στο μικρό δάχτυλο επιστρέφει: Η ιστορία του chevalière που φορούν ακόμα οι βασιλικές οικογένειες
To δαχτυλίδι στο μικρό δάχτυλο επιστρέφει: Η ιστορία του chevalière που φορούν ακόμα οι βασιλικές οικογένειες
Κάποτε σφράγιζε έγγραφα, εξουσίες και οικογενειακές γραμμές. Σήμερα εκφράζει χαρακτήρα, ύφος και προσωπική ιστορία. Το chevalière, το δαχτυλίδι-σφραγίδα με πορεία χιλιάδων ετών, επιστρέφει δυναμικά στη σύγχρονη κουλτούρα
Το chevalière, το δαχτυλίδι με την επίπεδη επιφάνεια που άλλοτε έφερε οικογενειακά οικόσημα, ζει μια εντυπωσιακή αναβίωση. Από διακριτικό των ευγενών και των παλαιών οικογενειών, επανέρχεται σήμερα ως αντικείμενο προσωπικής έκφρασης, φορτισμένο με ιστορία αλλά απαλλαγμένο από την ακαμψία της παράδοσης.
