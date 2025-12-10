To δαχτυλίδι στο μικρό δάχτυλο επιστρέφει: Η ιστορία του chevalière που φορούν ακόμα οι βασιλικές οικογένειες

Κάποτε σφράγιζε έγγραφα, εξουσίες και οικογενειακές γραμμές. Σήμερα εκφράζει χαρακτήρα, ύφος και προσωπική ιστορία. Το chevalière, το δαχτυλίδι-σφραγίδα με πορεία χιλιάδων ετών, επιστρέφει δυναμικά στη σύγχρονη κουλτούρα