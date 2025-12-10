Το design γραφείο από τη Λάρισα με το διεθνές αποτύπωμα
Το Cursor Design Studio έχει καταφέρει να χαράξει τη δική του αξιόπιστη και αναγνωρίσιμη πορεία εκτός συνόρων
Ο Απόστολος Τσιοβάρας ίδρυσε το 2002 ένα από τα πιο δυναμικά ελληνικά δημιουργικά γραφεία στον χώρο του branding, της στρατηγικής επικοινωνίας και του design. Το studio έχει αναπτύξει μια φιλοσοφία που βασίζεται στην ουσία της ταυτότητας: όχι απλώς την αισθητική, αλλά τη βαθιά κατανόηση της ψυχής κάθε brand. Οσον αφορά την επιλογή του ιδρυτή του, να μείνει στη Λάρισα, όπως μας είπε και ο ίδιος στην τηλεφωνική μας συνέντευξη: “Αν δεν μπορείς να φύγεις και να πας αλλού, φέρε το αλλού στον τόπο σου”.
Η παρουσία του Cursor Design Studio στην Ευρώπη είναι πολυεπίπεδη και ουσιαστική. Στη Σκανδιναβία, το studio έχει υπογράψει τον σχεδιασμό του εστιατορίου LOU στην Κοπεγχάγη και της εταιρείας εμπορίας τροφίμων Gastromarket στο Höganäs της Σουηδίας, συνδυάζοντας τον μινιμαλισμό του βορρά με τη μεσογειακή προσέγγιση στη φιλοξενία και το food branding. Στη Γερμανία, συνεργάστηκε με τα brands εστίασης Thiseas στη Λειψία και Meraki στο Μπέργκχαϊμ, δημιουργώντας σύγχρονες εταιρικές ταυτότητες που μιλούν τη διεθνή γλώσσα της απλότητας, της λειτουργικότητας και της αυθεντικότητας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το αρχιτεκτονικό γραφείο Atelier 78 (Λονδίνο) αποτελεί ακόμα μία ενδεικτική δουλειά που συνδυάζει υψηλή αισθητική και εμπορική στόχευση.
