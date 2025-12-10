Tα 60 της χρόνια γιόρτασε η Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών: Η Ευρώπη ηγείται στη ναυτιλία γιατί επενδύει στους ανθρώπους της
Ο Σωτήρης Ράπτης Γενικός Διευθυντής υπογράμμισε: «Η Ευρώπη ελέγχει το 35% του παγκόσμιου στόλου» - Ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: Η ανταγωνιστικότητα αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά του ιδιαίτερα για τη ναυτιλία
Σε μια λαμπρή εκδήλωση στις Βρυξέλλες, στην έδρα της, η Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (ECSA) γιόρτασε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Στην επέτειο παρευρέθηκαν Ευρωπαίοι Επίτροποι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών, κοινωνικοί εταίροι και υψηλόβαθμα στελέχη της ευρωπαϊκής και διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Την εναρκτήρια ομιλία απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας της ECSA, Σωτήρης Ράπτης, ο οποίος έκανε έναν απολογισμό της 60ετούς πορείας της Ένωσης ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα ενότητας, συνεργασίας και ρεαλιστικής αντιμετώπισης των μεγάλων προκλήσεων του κλάδου.
Ο κ. Ράπτης ξεκίνησε υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί μια κατεξοχήν διεθνή βιομηχανία, χτισμένη πάνω στην ευελιξία, την προσαρμογή και – κυρίως – στους ανθρώπους της. «Η ναυτιλία είναι όλα όσα χτίζουν κοινότητες», τόνισε. «Είναι οι άνθρωποι που έχουν βαθιά σχέση με τον κλάδο, που νοιάζονται για αυτόν και επενδύουν προσωπικά. Αυτή η ταυτότητα δημιουργεί συνέχεια και μακροπρόθεσμη προοπτική στη χάραξη πολιτικής».
