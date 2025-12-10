Ελαιόλαδο: Οι προοπτικές της αγοράς για το 2025 – 2026

Τι χάνει η Ελλάδα από την εξαγωγή χύμα ελαιολάδου και πού θα φτάσει η παραγωγή - Τι εξάγει και πόσο εισάγει η Ελλάδα από την Ιταλία - Οι ευκαιρίες στην ιταλική αγορά