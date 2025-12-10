Ελαιόλαδο: Οι προοπτικές της αγοράς για το 2025 – 2026
Τι χάνει η Ελλάδα από την εξαγωγή χύμα ελαιολάδου και πού θα φτάσει η παραγωγή - Τι εξάγει και πόσο εισάγει η Ελλάδα από την Ιταλία - Οι ευκαιρίες στην ιταλική αγορά
Σημαντικές ευκαιρίες ανοίγονται στην ιταλική αγορά για το ελληνικό ελαιόλαδο, και αυτό παρά τη μείωση των ελληνικών εξαγωγών προς τη γείτονα χώρα και την αύξηση των εισαγωγών ιταλικού ελαιόλαδου στην Ελλάδα το 2025. Η πρόσφατη έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρώμη, σκιαγραφεί τις προοπτικές για το ελληνικό προϊόν, ενώ παράλληλα, καταγράφει και τις παθογένειές του, με κορυφαία, το ότι δεν έχει ισχυρή θέση στην διεθνή αγορά του επώνυμου προϊόντος, αφού κατά βάση εξάγεται χύμα.
Το 2024, σύμφωνα με την έκθεση, το σύνολο της βιομηχανίας ελαιολάδου στην Ιταλία -μίας εκ των ισχυρότερων- άγγιξε τα 5,8 δισ. ευρώ, με ισχυρή αύξηση εξαγωγών (+42,6%) και μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 84%, ενώ οι επενδύσεις στον κλάδο αυξήθηκαν κατά 53,6%, με έμφαση σε marketing και βιωσιμότητα.
Η πρώτη εξάδα των κυριότερων χωρών/αγοραστών ελληνικού ελαιολάδου το 2024 αφορά κατά σειρά σε Ιταλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Αυστρία.
