Wall Street: Εν αναμονή της Fed με σταθεροποίηση στους δείκτες και πιέσεις σε τράπεζες
Οι αμερικανικές αγορές κινήθηκαν νευρικά για δεύτερη ημέρα ενόψει της απόφασης της Fed, με μικτές διακυμάνσεις σε δείκτες και ομόλογα, πιέσεις από τη JPMorgan και έντονες κινήσεις σε Walmart, εταιρείες λιανικής και μετοχές ασημιού
Σε στενό εύρος κινήθηκε η συνεδρίαση στη Wall Street την Τρίτη, κάτι που ήταν αναμενόμενο καθώς έμενε λιγότερο από 24 ώρες πριν από την τελευταία απόφαση επιτοκίων της Federal Reserve για το 2025 με τους επενδυτές να έχουν προεξοφλήσει την απόφαση για τρίτη σερί μείωση το 2025 και απλά να αναμένουν την επιβεβαίωση.
Στο κλίμα αυτό στο ταμπλό ο Dow Jones σημείωσε πτώση 0,37% στις 47.560 μονάδες. Ο S&P 500 κινήθηκε με οριακές διακυμάνσεις σε όλη τη συνεδρίαση για να κλείσει τελικά με μείωση κατά 0,09% στις 6.840 μονάδες, ενώ ο Nasdaq είχε άνοδο 0,13% στις 23.576 μονάδες.
Να σημειωθεί ότι ο S&P 500 επηρεάστηκε από την JPMorgan η οποία υποχώρησε πάνω από 4% μετά την προειδοποίηση για υψηλότερα του αναμενόμενου κόστη το 2026 και την εκτίμηση ότι ο «καταναλωτής παραμένει εύθραυστος».
Στα ομόλογα η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε ελαφρά, κατά λίγο πάνω από 1 μονάδα βάσης, στο 4,184%. Το 30ετές υποχώρησε οριακά, κάτω από 1 μονάδα βάσης, στο 4,807%, ενώ το 2ετές σημείωσε άνοδο άνω των 2 μονάδων βάσης, στο 3,611%. Το δολάριο έμεινε σχεδόν αμετάβλητο και το Bitcoin ανέστρεψε τις αρχικές απώλειες.
Λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Fed ξαναχτύπησε, ο Κέβιν Χάσετ -φαβορί του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τη διαδοχή του Τζερόμ Πάουελ – δηλώνοντας ότι υπάρχει «πληθώρα χώρου για σημαντική μείωση επιτοκίων», ακόμη και πέρα από την τυπική περικοπή των 25 μονάδων βάσης. Οι χρηματαγορές τιμολογούν περίπου δύο μειώσεις μέσα στο 2026, υποχωρώντας από τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες των προηγούμενων εβδομάδων.
Αναλυτές, όπως ο Τομ Εσέι, φοβούνται ένα «hawkish cut», δηλαδή μια μείωση επιτοκίου που θα συνοδεύεται από μήνυμα παύσης του κύκλου χαλάρωσης. «Το ίδιο το cut είναι το λιγότερο σημαντικό κομμάτι της συνάντησης. Η αγορά θέλει διαβεβαίωση ότι η Fed θα συνεχίσει τις μειώσεις», σημείωσε.
Ο Τομ Λι της Fundstrat πάντως εκτίμησε ότι, αν η Fed εμφανιστεί υπερβολικά «επιθετική», ο Λευκός Οίκος μπορεί να κινηθεί ταχύτερα για την αντικατάσταση Πάουελ, κάτι που θεωρεί «market-clearing event» δηλαδή οι αγορές θα καταλάβαιναν αμέσως ποια κατεύθυνση πιθανότατα θα ακολουθήσει η νέα Fed
Αρχικά, οι μετοχές είχαν ενισχυθεί από τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία JOLTS, με τις ανοιχτές θέσεις εργασίας να διαμορφώνονται στα 7,67 εκατ. έναντι πρόβλεψης για 7,12 εκατ. Όμως, το κέρδος εξανεμίστηκε γρήγορα, καθώς τα στοιχεία είχαν καθυστερήσει λόγω του shutdown και συνοδεύτηκαν από αύξηση απολύσεων.
Η μεταβλητότητα αναμένεται να ενταθεί μετά τη συνεδρίαση της Fed, με τα options να υποδεικνύουν πιθανή κίνηση 0,7% προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Στα επιχειρηματικά νέα η Walmart μετέφερε το βασικό της listing στο Nasdaq, στη μεγαλύτερη τέτοια μετακίνηση εταιρείας στην ιστορία, επιδιώκοντας να αναδείξει τη μετάβασή της σε έναν περισσότερο τεχνολογικά προσανατολισμένο όμιλο. Ο CEO Νταγκ ΜακΜίλον, που αποχωρεί τον Ιανουάριο, δήλωσε ότι «η Walmart έχει αλλάξει και θέλουμε όλοι να το γνωρίζουν».
Στο ταμπλό της ημέρας, η Campbell’s υποχώρησε 6% μετά την πτώση πωλήσεων και κερδών, παρά το ότι τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις.
Η Gogo έχασε 10% ύστερα από επένδυση στη δορυφορική Farcast, ενώ η Exxon Mobil ενισχύθηκε κατά 2,7% μετά την αναβάθμιση των προβλέψεων κερδών και ταχύτερης αύξησης των ταμειακών ροών έως το 2030. Η JPMorgan Chase βρέθηκε επίσης υπό πίεση, σημειώνοντας πτώση άνω του 4%, όταν η Μαριάν Λέικ προανήγγειλε ότι οι δαπάνες του 2026 θα φτάσουν τα 105 δισ. δολάρια, έναντι των 101 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές και σχεδόν 10% υψηλότερα από τα φετινά επίπεδα.
Στα επιχειρηματικά νέα η Walmart μετέφερε το βασικό της listing στο Nasdaq, στη μεγαλύτερη τέτοια μετακίνηση εταιρείας στην ιστορία, επιδιώκοντας να αναδείξει τη μετάβασή της σε έναν περισσότερο τεχνολογικά προσανατολισμένο όμιλο. Ο CEO Νταγκ ΜακΜίλον, που αποχωρεί τον Ιανουάριο, δήλωσε ότι «η Walmart έχει αλλάξει και θέλουμε όλοι να το γνωρίζουν».
Στο ταμπλό της ημέρας, η Campbell’s υποχώρησε 6% μετά την πτώση πωλήσεων και κερδών, παρά το ότι τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις.
Η Gogo έχασε 10% ύστερα από επένδυση στη δορυφορική Farcast, ενώ η Exxon Mobil ενισχύθηκε κατά 2,7% μετά την αναβάθμιση των προβλέψεων κερδών και ταχύτερης αύξησης των ταμειακών ροών έως το 2030. Η JPMorgan Chase βρέθηκε επίσης υπό πίεση, σημειώνοντας πτώση άνω του 4%, όταν η Μαριάν Λέικ προανήγγειλε ότι οι δαπάνες του 2026 θα φτάσουν τα 105 δισ. δολάρια, έναντι των 101 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές και σχεδόν 10% υψηλότερα από τα φετινά επίπεδα.
Εντυπωσιακή τέλος ήταν και η συνεδρίαση για τις μετοχές ασημιού, καθώς οι τιμές του μετάλλου έφτασαν ενδοσυνεδριακό ρεκόρ στα 61,11 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο άνω του 100% φέτος. Η Pan American Silver ενισχύθηκε κατά 10%, η Santacruz Silver Mining κατά 9% και η Abrasilver κατά 7%.
