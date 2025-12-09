Wall Street: Εν αναμονή της Fed με σταθεροποίηση στους δείκτες και πιέσεις σε τράπεζες

Οι αμερικανικές αγορές κινήθηκαν νευρικά για δεύτερη ημέρα ενόψει της απόφασης της Fed, με μικτές διακυμάνσεις σε δείκτες και ομόλογα, πιέσεις από τη JPMorgan και έντονες κινήσεις σε Walmart, εταιρείες λιανικής και μετοχές ασημιού