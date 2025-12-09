Κίνδυνος με νοθευμένο μέλι από Τουρκία και Κίνα – Πώς στήνεται η απάτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κίνδυνος με νοθευμένο μέλι από Τουρκία και Κίνα – Πώς στήνεται η απάτη

Εκτεθειμένη η Ευρώπη απέναντι στο νοθευμένο μέλι από Τουρκία και Κίνα - Πώς ξεγλιστρούν από τους ελέγχους απειλώντας τους μελισσοκόμους και την υγεία

Κίνδυνος με νοθευμένο μέλι από Τουρκία και Κίνα – Πώς στήνεται η απάτη
Νόστιμο, θρεπτικό και με πολλά οφέλη για την υγεία: αυτό είναι με λίγες λέξεις το μέλι, που δεν λείπει από τα ντουλάπια των περισσότερων νοικοκυριών, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη, είτε παγκοσμίως. Καθώς όμως η ζήτηση αυξάνεται και τα ποιοτικά ή εξεζητημένα μέλια κοστίζουν ακριβά, στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, το φθηνό νοθευμένο μέλι, περνάει τα σύνορα ανενόχλητο σε τεράστιες ποσότητες, με χώρες προέλευσης συνήθως την Τουρκία και την Κίνα.

Η απάτη με το νοθευμένο μέλι παίρνει συνήθως δύο μορφές:

Η πρώτη αφορά την αλλοίωση του ίδιου του μελιού. Ορισμένοι παραγωγοί το αραιώνουν με φθηνότερα σιρόπια ζάχαρης. Άλλοι ωριμάζουν τεχνητά ανώριμο μέλι αφυδατώνοντάς το ή ακόμη και ταΐζοντας τις μέλισσες με ζαχαρούχα διαλύματα, δημιουργώντας έτσι ένα προϊόν, που προσομοιάζει σε πραγματικό μέλι.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης