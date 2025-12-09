Κίνδυνος με νοθευμένο μέλι από Τουρκία και Κίνα – Πώς στήνεται η απάτη
Εκτεθειμένη η Ευρώπη απέναντι στο νοθευμένο μέλι από Τουρκία και Κίνα - Πώς ξεγλιστρούν από τους ελέγχους απειλώντας τους μελισσοκόμους και την υγεία
Νόστιμο, θρεπτικό και με πολλά οφέλη για την υγεία: αυτό είναι με λίγες λέξεις το μέλι, που δεν λείπει από τα ντουλάπια των περισσότερων νοικοκυριών, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη, είτε παγκοσμίως. Καθώς όμως η ζήτηση αυξάνεται και τα ποιοτικά ή εξεζητημένα μέλια κοστίζουν ακριβά, στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, το φθηνό νοθευμένο μέλι, περνάει τα σύνορα ανενόχλητο σε τεράστιες ποσότητες, με χώρες προέλευσης συνήθως την Τουρκία και την Κίνα.
Η απάτη με το νοθευμένο μέλι παίρνει συνήθως δύο μορφές:
Η πρώτη αφορά την αλλοίωση του ίδιου του μελιού. Ορισμένοι παραγωγοί το αραιώνουν με φθηνότερα σιρόπια ζάχαρης. Άλλοι ωριμάζουν τεχνητά ανώριμο μέλι αφυδατώνοντάς το ή ακόμη και ταΐζοντας τις μέλισσες με ζαχαρούχα διαλύματα, δημιουργώντας έτσι ένα προϊόν, που προσομοιάζει σε πραγματικό μέλι.
