Το συλλεκτικό Airstream που αλλάζει την εμπειρία του ταξιδιού

«Θα ήθελα να έχω μια ελεύθερη αρχιτεκτονική. Θα ήθελα μια αρχιτεκτονική που να ανήκει στον τόπο όπου τη βλέπεις να στέκεται». Με αυτά τα λόγια είχε εκφράσει το αρχιτεκτονικό του όραμα ο Frank Lloyd Wright, o σπουδαίος Αμερικανός δημιουργός (1867–1969), που έμεινε στην ιστορία με έργα όπως το Fallingwater (1931), η κατοικία στην Πενσυλβάνια που μοιάζει να αναδύεται μέσα από καταρράκτη, και το Taliesin West (1937), το στούντιο στην Αριζόνα εμπνευσμένο από τις μορφές της ερήμου. Αυτά τα δύο έργα, μαζί με πέντε ακόμη, μεταξύ των οποίων και το εμβληματικό Μουσείο Guggenheim στη Νέα Υόρκη (1956–1959) με την ελικοειδή ράμπα που ξετυλίγεται γύρω από το κεντρικό αίθριο, περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco.O δάσκαλος της οργανικής αρχιτεκτονικήςΟ Frank Lloyd Wright επιζητούσε τη βαθιά αρμονία ανάμεσα στα κτίσματα και τη φύση. Τις κατασκευές του Taliesin West, για παράδειγμα, τις ήθελε να είναι «κοφτερές, καθαρές και άγριες», όπως ακριβώς και το περιβάλλον γύρω τους. Αυτά τα κτίσματα της ερήμου ενέπνευσαν τον σχεδιασμό ενός συλλεκτικού Airstream που θα παραχθεί σε μόλις 200 κομμάτια -μια συνεργασία ανάμεσα στη διάσημη αμερικανική εταιρεία και το Frank Lloyd Wright Foundation.Πρόκειται για το “Airstream Frank Lloyd Wright Usonian Limited Edition”, ένα τροχόσπιτο που ενσωματώνει τις αρχές της Usonian αρχιτεκτονικής -όρος που προέρχεται από το United States of North America και που ο Wright επινόησε για να περιγράψει το όραμά του για μια νέα, οικονομικά προσιτή αρχιτεκτονική απόλυτα προσαρμοσμένη στο αμερικανικό τοπίο. Ο Wright σχεδίασε περισσότερες από 60 τέτοιες μονοώροφες κατοικίες, με καθαρή γεωμετρία, ανοιχτές κατόψεις και φυσικά υλικά, όπως τούβλο και ξύλο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα Usonian αρχιτεκτονικής είναι το Kentuck Knob, ένα σπίτι «ένα με τη φύση» σε σχήμα ημισελήνου στα υψίπεδα της Δυτικής Πενσυλβάνια.Aισθητική UsonianΣτο κλασικό ασημί τροχόσπιτο των 8,5 μέτρων με το αεροδυναμικό σχήμα εντάχθηκαν πολλές αναφορές στο έργο του μεγάλου δημιουργού: μια εσωτερική υφασμάτινη οροφή, παρόμοια με εκείνη του μουσικού περιπτέρου στο Taliesin West -εμπνευσμένη από τις σκηνές όπου διέμεναν οι μαθητευόμενοι του Wright- ενσωματώθηκε στο αναδιπλούμενο σκίαστρο του Airstream. Ένα γεωμετρικό διακοσμητικό μοτίβο σε σχήμα φύλλου, σχεδιασμένο από τον μαθητή και συνεργάτη του Wright, Eugene Masselink, το 1956, στολίζει την είσοδο, τα ντουλάπια, το τραπέζι και τα φωτιστικά.Τα αρχεία του Frank Lloyd Wright Foundation αποτέλεσαν πολύτιμο θησαυρό για τους σχεδιαστές της Airstream· το ντιζάιν της κουζίνας, για παράδειγμα, βασίζεται σε μια κινητή κουζίνα που είχε σχεδιάσει ο Wright το 1938 -έναν «πρόγονο» των σύγχρονων food trucks- η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Η χρωματική παλέτα Taliesin της αμερικανικής εταιρείας χρωμάτων Martin-Senour Paints, την οποία είχε επιμεληθεί ο Wright το 1956, δίνει χρώμα στο τροχόσπιτο: από τις γήινες αποχρώσεις της ερήμου που τόσο αγαπούσε -βαθύ κόκκινο, ώχρα, μουσταρδί- μέχρι το ανοιχτό τιρκουάζ, το μπλε και το πράσινο.Τα έπιπλα έχουν mid-century modern ύφος, όπως η καρέκλα με την ψηλή πλάτη που παραπέμπει σε ένα εμβληματικό έπιπλο του Wright, ενώ το φωτιστικό οροφής με τις ξύλινες περσίδες που εκτείνεται κατά μήκος του τροχόσπιτου, κρύβοντας τον εξαερισμό και δημιουργώντας παιχνίδια φωτός και σκιάς, είναι εμπνευσμένο από το κεντρικό φωτιστικό της τραπεζαρίας στο Taliesin West.Τα Usonian σπίτια του Wright έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση εσωτερικού και εξωτερικού. Έτσι, οι μηχανικοί και σχεδιαστές της Airstream αύξησαν τον αριθμό των παραθύρων σε 29 -μεταξύ των οποίων δύο γυάλινοι φεγγίτες και δύο κυκλικά φινιστρίνια- ώστε ο χώρος να πλημμυρίζει με φως και να προσφέρει ανεμπόδιστη θέα στα αμερικανικά τοπία.Και όπως σε όλα τα Airstream, η εργονομία είναι αδιαπραγμάτευτη: τα δύο μονά κρεβάτια μετατρέπονται εύκολα σε ένα άνετο king size, ενώ με τα ειδικά καλύμματα και τις καπιτονέ επενδύσεις ο χώρος μεταμορφώνεται από υπνοδωμάτιο σε καθιστικό. Στο μπροστινό τμήμα, το μετατρεπόμενο καθιστικό–τραπεζαρία και το γραφείο διπλώνουν για μέγιστη αξιοποίηση του μικρού χώρου, ενώ ο καναπές μπορεί να επεκταθεί για να δημιουργήσει έναν δεύτερο χώρο ύπνου. Επιπλέον, δύο καρέκλες και ένα σκαμπό διπλώνουν επίπεδα και αποθηκεύονται στο ντουλάπι του γραφείου–τραπεζαρίας.