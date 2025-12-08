Η Μαρία Αγγελικούση «Προσωπικότητα της Χρονιάς» στα Greek Shipping Awards
Η Μαρία Αγγελικούση «Προσωπικότητα της Χρονιάς» στα Greek Shipping Awards
Μια βράβευση που τιμά την προσφορά, τη φωνή και την ανθεκτικότητα της ελληνικής ναυτιλίας
Σε μια λαμπρή τελετή που συγκέντρωσε τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας, η Μαρία Αγγελικούση τιμήθηκε με το βραβείο Greek Shipping Personality of the Year, μια διάκριση που επιβραβεύει την ηγεσία, το ήθος και την ενεργή συνεισφορά της στη χάραξη του μέλλοντος του κλάδου. Η στιγμή της βράβευσης συνοδεύτηκε από ένα συγκινητικό και άκρως ουσιαστικό μήνυμα, το οποίο ανέδειξε την αξία της συνέπειας, της συμμετοχής και της ευθύνης απέναντι στη ναυτιλιακή κοινότητα.
Η Μαρία Αγγελικούση παραλαμβάνοντας το βραβείο της επεσήμανε: «Το να στέκομαι εδώ απόψε είναι μια τεράστια τιμή» τονίζοντας πως η διάκριση αυτή δεν αντανακλά την τελειότητα, αλλά την αυθεντικότητα και τη δύναμη να υπερασπίζεται κανείς το σωστό, ακόμη κι όταν η πρόκληση φαντάζει δυσβάσταχτη, εννοώντας την προσπάθεια που κατέβαλε μαζί με άλλους Έλληνες και ξένους πλοιοκτήτες να αλλάξει ρότα η πολιτική τ ου Διεθνούς Ναυτιλαιού Οργανισμού να προχωρήσει σε απο-ανθρακοποίσηη της ναυτιλίας χωρίς ξεκάθαρη γραμμή και πολιτική.
Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στον ανθρώπινο παράγοντα της ναυτιλίας, τονίζοντας πως χιλιάδες εργαζόμενοι σε πλοία, λιμάνια και σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού κρατούν καθημερινά «τον κόσμο σε κίνηση». Τους χαρακτήρισε μάλιστα ως τους «αφανούς ήρωες» της βιομηχανίας.
