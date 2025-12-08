Το παλιό εργοστάσιο Τεγόπουλου στη Ν. Φιλαδέλφεια μεταμορφώνεται με 80 σπίτια και επένδυση €20 εκατ.
Πολύ κοντά στο γήπεδο της ΑΕΚ και την Μπριτάννια - Η αγορά του παλιού εργοστασίου σηματοδοτεί την είσοδο της Prosperity Group από την Κύπρο στο εγχώριο real estate
Ένα ακίνητο με ιστορία από το 1935 που συνδέεται με τη βιομηχανική κληρονομιά του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και την ίδια την ιστορία της περιοχής της Ν. Φιλαδέλφειας γυρίζει τώρα σελίδα και ετοιμάζεται να μετατραπεί σε ένα μικτό project αξίας περί τα 20 εκατ. ευρώ με κατοικία, αναψυχή αλλά και μικρό μουσείο. Πρόκειται για τη νέα επένδυση της Prosperity Group από την Κύπρο που εισέρχεται έτσι στην ελληνική αγορά ακινήτων, μέσω της αγοράς από την τράπεζα Κύπρου ενός εμβληματικού βιομηχανικού κτιρίου στην Αθήνα, του παλαιού εργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας Τεγόπουλου, χαρακτηρισμένου ως νεότερου μνημείου, ακριβώς απέναντι από την «Μπριτάννια» και πολύ κοντά στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Ν. Φιλαδέλφεια.
Η παρέμβαση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό περίπου 80 οικιστικών μονάδων από 40 ως 100 τ.μ., ενός μικρού μουσείου υφασμάτων αφιερωμένου στην ιστορία της τοπικής χειροτεχνίας, ευέλικτων χώρων εργασίας καθώς και υποδομές όπως υπόγειο πάρκινγκ, χώροι συνάθροισης κοινού (εστιατόριο- καφέ), γυμναστήριο. Εξωτερικά, ένα νέο δημόσιο πάρκο φιλοδοξεί να ενεργοποιήσει τη γύρω περιοχή, «προσφέροντας έναν κοινόχρηστο χώρο για την τοπική κοινότητα», όπως αναφέρεται στη σχετική πρόταση για την οποία προχωρούν τώρα οι αδειοδοτήσεις.
Από πλευράς της Prosperity γίνεται λόγος για μια «νέα στρατηγική επένδυση στην Αθήνα, σε ένα παλαιό εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας – το οποίο θα μεταμορφωθεί σε σύγχρονη, μικτής χρήσης ανάπτυξη στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για μία κίνηση που ευθυγραμμίζεται με τα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας μέσω νέων επενδύσεων σε αναδυόμενες και πολύ υποσχόμενες περιοχές, κοντά σε κέντρα πόλεων».
