Το μπάχαλο του εξώστη (συνεχίζεται), οι 4 ημέρες του Πιερρ., το ραντάρ των εργολάβων, το διακομματικό πάρτι του Ινδού και η διαδοχή του Μαρινόπουλου
Χαίρετε, βαίνουμε προς τις εορτές των Χριστουγέννων με σχετική ηρεμία στα πολιτικά, τουλάχιστον αυτά της πρώτης γραμμής που αφορούν την κυβέρνηση, γιατί στην αντιπολίτευση της Αριστεράς γίνεται το σχετικό πανηγύρι, έχουν γίνει… μαλλιά-κουβάρια όλοι μαζί μετά το βιβλίο του Τσίπρα
Λογικό μου φαίνεται, οι άνθρωποι να έχουν χάσει τον μπούσουλα με βάση το παρελθόν τους το οποίο, μεταξύ μας, δεν έδειχνε και καμία στοιχειωδώς σοβαρή συγκρότηση. Οι περισσότεροι κάτι πολιτικολογούντες χαβαλέδες ήταν στα καφενεία, οι οποίοι προσπαθούν να πιαστούν από κάπου, ήτοι τώρα πάλι από τον Τσίπρα, μήπως και καταφέρουν να διατηρήσουν ή να ανακτήσουν κανένα μεροκάματο. Μια θλίψη είναι όλο αυτό, μεταξύ μας, αλλά από την ώρα που δεν υπάρχει αντιπολίτευση και μπαίνουν κι αυτοί οι τύποι στην «πολιτική εξίσωση» μιας μελλοντικής διακυβέρνησης, καθίστανται επικίνδυνοι. Διάβασα χθες ότι παραιτήθηκε ή παραίτησαν τον διευθυντή της Αυγής, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά αναρωτιέμαι σε ένα τόσο μπλεγμένο κουβάρι, πώς να φανταστεί ένας δημοσιογράφος τη γραμμή του κόμματος; Διάβασα και το non-paper του Τσίπρα και με δυσκολία κατάλαβα… τι θέλει να πει ο ποιητής, βασικά γράφουν κάτι για να δικαιολογήσουν τον εξώστη μιας και τους έπεσε βαρύς στην Αριστερά. Στοιχειωδώς, αλήθεια, δεν σκέφτηκε κανείς τους εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Αριστερά να ρωτήσει πού θα τους βάλουν να κάτσουν ή έστω δεν τους πήρε κάποιος δικός τους να τους πληροφορήσει πριν μπουν στην αίθουσα; Ανόητες απορίες έχω, έτσι;
Μπλόκα και ΠΑΣΟΚ
-Τώρα, το θέμα των ημερών παραμένει το αγροτικό, με τα μπλόκα. Γίνεται αρκετή κουβέντα και φασαρία αλλά κατά τη γνώμη μου όχι κάτι πρωτόγνωρο, αν και φέτος όντως οι συνθήκες είναι δυσμενέστερες λόγω της εμπλοκής με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ευλογιάς στα πρόβατα, όντως οι αγρότες είναι πολύ πιο στριμωγμένοι σε σχέση με το παρελθόν. Η κυβέρνηση πάντως, μεθοδικά και ήρεμα, σκοπεύει να το πάει χωρίς να αφήσει κάποιες ακρότητες (που δεν φαίνονται για την ώρα), γιατί ξέρουν ότι όταν πέσει το χρήμα μέχρι τα Χριστούγεννα και όταν αρχίσει η δουλειά ξανά στα χωράφια τέλη Ιανουαρίου, το πράγμα θα μαζευτεί. Σε αυτό το σκηνικό παρατηρώ τη στάση του ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι απολύτως ενδεικτική, γιατί δεν κουνιέται η βελόνα με τίποτα. Έχουν βγει δέκα βουλευτές και έχουν πει… μια απ’ όλα για τα μπλόκα. Άλλος είναι υπέρ, άλλος είναι καλυμμένα κατά (υπέρ του κοινωνικού συνόλου…) και άλλος απλώς καταγγέλλει όσους δημοσιογράφους ρωτούν για προβοκάτορες και όλοι μαζί τον Μητσοτάκη. Εντάξει, θα πείτε, τι να κάνουν οι άνθρωποι; Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, η αντιπολίτευση καβαλάει τα τρακτέρ κάθε Χριστούγεννα.
Τελική ευθεία για Πιερρ
-Πάμε τώρα στα σοβαρά. Την Πέμπτη ψηφίζουν οι 20 Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομίας για πρόεδρο του Eurogroup όπου ο Πιερρακάκης δίνει τη μάχη να κερδίσει τον αντίπαλό του, τον Βέλγο που προέρχεται από το ίδιο κόμμα (ΕΛΚ), και μαζί μια εξαιρετικά σημαντική θέση για τη χώρα αλλά και για τον ίδιο. Από χθες βράδυ ο Πιερρ βρίσκεται στο Παρίσι και φαίνεται ότι εκεί ολοκληρώνει την προεκλογική του καμπάνια μιλώντας με υψηλόβαθμα στελέχη του Μακρόν. Αισιοδοξία υπάρχει, αλλά το ματς τελειώνει στις καθυστερήσεις και συνήθως κρίνεται στις λεπτομέρειες. Πάντως η κινητοποίηση και η προσπάθεια της ελληνικής πλευράς είναι μεγάλη, και φυσικά επικεφαλής της είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Θα είναι, αν επιτευχθεί, κάτι σημαντικό για τη χώρα αν λάβετε υπόψη σας τι έχει συμβεί και τι έχουμε ακούσει την τελευταία 15ετία από τους εταίρους μας. Από το «game over» του Γιούνκερ στον ανεκδιήγητο Παπακωνσταντίνου, από την επική ατάκα του Σαρκοζί στον ΓΑΠ όταν του είπε ότι θέλει να κάνει δημοψήφισμα «είσαι ένας γ…μένος ψυχοπαθής», έως εκείνο το wow του Βαρουφάκη στον Ντάισελμπλουμ, ε δεν είναι και λίγο να διεκδικούμε σήμερα την προεδρία του Eurogroup.
Κοινοβουλευτική Ομάδα
-Σε άλλα νέα, το τραπέζι του Μητσοτάκη με τους βουλευτές της ΝΔ, που ήταν να γίνει την περασμένη Πέμπτη στον «Καραβίτη», φαίνεται δύσκολο να πραγματοποιηθεί λόγω προγράμματος. Αντ’ αυτού μαθαίνω ότι το πρωί της Παρασκευής, με αφορμή και την παρουσία του στη Βουλή για την έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, ο Κ.Μ προγραμματίζει σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας, οπότε θα έχει την ευκαιρία να τα πει με όλους τους βουλευτές. Και πιθανότατα να ακούσει και κάποιους από αυτούς.
Σύνοδος Προέδρων
-Αυτή την περίοδο επίσης ο Κ.Μ προγραμματίζει να… ζεστάνει και τον κομματικό μηχανισμό. Επίσης την Παρασκευή θα συναντήσει στη Βουλή τους νεοεκλεγέντες προέδρους των νομαρχιακών οργανώσεων της ΝΔ. Και το Σαββατοκύριακο θα συγκληθεί στο ΟΑΚΑ η λεγόμενη σύνοδος των προέδρων, δηλαδή η ολομέλεια των νέων προέδρων νομαρχιακών και δημοτικών οργανώσεων της ΝΔ που προέκυψαν από τις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές. Εκεί το «παρών» θα δώσουν ο Μητσοτάκης και όλοι οι υπουργοί.
Μασάζ στους Δημάρχους…
-Μένω στα της ΝΔ, καθώς στις 17 του μήνα θα συγκληθεί η γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ με αντικείμενο το ψήφισμα για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης και τον νέο εκλογικό νόμο που φέρνει ο Λιβάνιος. Πρέπει να σας πω ότι το κόμμα έχει αρχίσει να ασχολείται σοβαρά με τη ζύμωση των δημάρχων, καθώς την τελευταία φορά που αφέθηκαν… χαλαροί στην Αλεξανδρούπολη σηκώθηκαν και έφυγαν κάμποσοι εξ αυτών και έμεινε η παράταξη του Δούκα να «ματσάρει» την παράταξη του προέδρου Κυρίζογλου που ελέγχει στην πραγματικότητα τα 2/3 των δημάρχων. Οπότε τώρα δεν είναι ώρα για χαλαρότητα.
Ο Παπασταύρου στο Kennedy Center Honors
Τα πάνω-κάτω στην Εθνική Ασφαλιστική
-Ο CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτρης Μαζαράκης, μπαίνει ορεξάτος στο νέο περιβάλλον του Ομίλου Πειραιώς επιχειρώντας να αναβαθμίσει τις λειτουργίες της εταιρείας του, στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις των πελατών της. Έτσι λοιπόν θα πρέπει σύντομα να αναμένουμε new entries στην Εθνική Ασφαλιστική μιας και ο Σταύρος Καραγρηγορίου, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, αλλά και ο Διευθυντής Πωλήσεων, Ηρακλής Δασκαλόπουλος, αναμένεται να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους στη μεγάλη ασφαλιστική στο τέλος του τρέχοντος έτους. Και οι δύο θέσεις πολύ σημαντικές για την επόμενη ημέρα, όπου όλα αλλάζουν στην εταιρεία αλλά και στην ασφαλιστική αγορά. Κάτι πάντως θα παραμένει ίδιο: το brand name, μιας και αυτό εκφράζει την ιστορία της σπουδαιότερης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας, όπως επιβεβαίωσε στη γενική συνέλευση των μετόχων της Τρ. Πειραιώς ο CEO Χρήστος Μεγάλου όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ωστόσο, οι αλλαγές σε αυτόν τον όμιλο εκτιμάται πως θα είναι ευρύτερες αν σκεφτεί κανείς την επιχειρησιακή μεταβολή που φέρνει η συγχώνευση της holding με την τράπεζα. Ανακατατάξεις και συνύπαρξη ομοειδών υπηρεσιών αναμένεται να δώσουν μια καινούρια δυναμική στον όμιλο, που εν τέλει την επιδιώκει κιόλας.
Στο «ραντάρ» των εργολάβων
-Την «ουρά» της Ολυμπίας Οδού αναζητούν πλέον οι τεχνικές εταιρείες που υλοποίησαν το Πάτρα-Πύργος, του οποίου τα τελευταία 10 χιλιόμετρα παραδόθηκαν την περασμένη Πέμπτη. Στο έργο συμμετείχαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Άκτωρ και ΑΒΑΞ, που έκαναν “κατοστάρι” την τελευταία τριετία για να ολοκληρώσουν το έργο και πλέον στρέφουν το βλέμμα στο μεγάλο ανεκτέλεστο κομμάτι του οδικού άξονα: Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, συνολικού μήκους περίπου 90 χιλιομέτρων, το οποίο θα ολοκληρώσει οριστικά την Ολυμπία Οδό και τον οδικό δακτύλιο της Πελοποννήσου. Η άσκηση ωστόσο, μόνο απλή δεν είναι. Το έργο «πάγωσε» το 2010 μετά την ακύρωση των περιβαλλοντικών όρων για τη χάραξη στη λίμνη Καϊάφα. Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, η διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού θα προκαλούσε σοβαρή επιβάρυνση στο οικοσύστημα της λίμνης και στην προστατευόμενη περιοχή Natura, η οποία είχε ήδη πληγεί από τις πυρκαγιές του 2007. Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις ενστάσεις κατοίκων και ιδιοκτητών της Ζαχάρως, κρίνοντας πως η χάραξη δεν είχε αξιολογηθεί επαρκώς ως προς τις επιπτώσεις στη χλωρίδα, την πανίδα και τους γειτονικούς οικισμούς. Σήμερα εξετάζονται δύο εναλλακτικές για τη υλοποίηση του δρόμου: μια νέα ανατολική χάραξη μέσω Λαπίθα στη Ζαχάρω με σήραγγα έως 10 χλμ., τεχνικά ασφαλής αλλά οικονομικά δαπανηρή ή η αναβάθμιση της υφιστάμενης διαδρομής με δύο λωρίδες και διαχωριστικό στηθαίο, επιλογή σαφώς φθηνότερη και με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το κόστος του έργου εκτιμάται από 700 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ, ανάλογα με την τεχνική λύση, ποσό που καθιστά δύσκολη τη χρηματοδότηση λόγω και των χαμηλών κυκλοφοριακών φόρτων του οδικού άξονα. Η διαδικασία της κατάθεσης του φακέλου και της αξιολόγησης από την Κομισιόν αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2026, με το προηγούμενο κομμάτι για το Πάτρα-Πύργος να λειτουργεί ως «μπούσουλας». Επειδή όμως οι διαδικασίες αυτές δεν θα είναι γρήγορες, οι κατασκευαστικές στρέφονται στις επόμενες μεγάλες εργολαβίες: τα αντιπλημμυρικά έργα στον άξονα της Ολυμπίας Οδού, τα οποία εκτιμάται ότι θα δώσουν σημαντικό όγκο εργασιών το επόμενο διάστημα.
Το πάρτι του Ινδού
-Η «πλατεία»... και ο «εξώστης» της μαζί βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην ετήσια δεξίωση που παρέθεσε ο Ινδός επιχειρηματίας Ταϊζούν Κορακιγουάλα του Ομίλου Switz στο Ekali Club, γιορτάζοντας αυτή τη φορά τα 10 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, πυροδοτώντας και τις συζητήσεις στα «πηγαδάκια» που είχαν στηθεί για τα τεκταινόμενα στην Αριστερά. Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να μην έδωσε φέτος το «παρών» προκειμένου να μην πυροδοτήσει συζητήσεις, εν τούτοις “εκπροσωπήθηκε” με στενούς συνεργάτες του, όπως τον Δημήτρη Λιάκο, μέλος σήμερα του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Παρόντες και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο Νίκος Παππάς, η Ολγα Γεροβασίλη κ.ά. Από την πλευρά της κυβέρνησης το «παρών», μεταξύ άλλων, έδωσαν οι Αδωνις Γεωργιάδης, Μάκης Βορίδης, Γρηγόρης Δημητριάδης, Λευτέρης Οικονόμου και Γιάννης Σμυρλής. Υπήρξαν όμως και εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και Δημήτρης Μάντζος, ενώ εκεί ήταν και ο Ανδρίκος Παπανδρέου. Στη δεξίωση, από πλευράς του επιχειρηματικού κόσμου, ήταν μεταξύ άλλων ο Φωκίων Καραβίας της Eurobank, ο Νίκος Καραμούζης του SMERC, ο Γιώργος Χατζηνικολάου της Τράπεζας Πειραιώς, ο Περικλής Μαζαράκης της Golden Age Capital όπου ο κ. Κορακιγουάλα έχει επενδύσει, ο Γιάννης Παπαδόπουλος της EOS Capital, ο Τάκης Σολωμός του Elikonos, ο Τζουζέπε Τζιάννο της Euroxx, ο Θανάσης Παπανικολάου και ο Παναγιώτης Θρουβάλας απ’ τη Vivartia, ο Γιώργος Σκούρας, η διοίκηση της Optima Bank, ο Γιώργος Πορτοκαλίδης της Ιωνικής Σφολιάτας, η οικογένεια Μπενάκη της Olympus Foods κ.ά. Ο επικεφαλής του Ομίλου Switz σημείωσε ότι τα έσοδα του Ομίλου Switz φέτος, στις 11 χώρες που δραστηριοποιείται, θα ξεπεράσουν τα 700 εκατ. δολ. με το περιθώριο EBITDA 15%. Το ευρωπαϊκό σκέλος, όπου η Ελλάδα πρωτοστατεί και στο οποίο επικεφαλής είναι ο κ. Ηλίας Ντάβος, φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ σε έσοδα, όπως έλεγε ο τελευταίος.
Η μη διαδοχή Μαρινόπουλου
-Ο Πάνος Μαρινόπουλος, που έφυγε πρόσφατα, στα τέλη Νοεμβρίου, και πρόωρα από τη ζωή, είχε αφήσει το αποτύπωμά του σε διάφορους τομείς του επιχειρείν. Μεταξύ άλλων ήταν και ο βασικός εμπνευστής για το άνοιγμα της αλυσίδας καφέ Starbucks στη χώρα μας. Αν και τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από το προσκήνιο, εξακολουθούσε μέχρι και τον θάνατό του να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Marinopoulos Coffee Company, που διαχειρίζεται το δίκτυο της αμερικανικής φίρμας στην Ελλάδα. Όπως μαθαίνει η στήλη, αμέσως μετά την εκδημία του Πάνου Μαρινόπουλου συνεδρίασε το Δ.Σ. της εταιρείας το οποίο αποφάσισε τη «συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του εκλιπόντος Μέλους Παναγιώτη Ι. Μαρινόπουλου». Στο καταστατικό της άλλωστε υπάρχει σχετική πρόβλεψη ότι «σε περίπτωση θανάτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την έλευση του θανάτου του μέλους και είναι τουλάχιστον τρία». Δεδομένου ότι πληρούνταν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε (και το Δ.Σ. αποφάσισε) τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, έως τη λήξη της θητείας του ΔΣ, χωρίς την αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους, από τα εναπομείναντα τρία με τις ίδιες εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης όπως ορίστηκαν με την από 14.07.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου». Έτσι, στο Δ.Σ. της Marinopoulos Coffee Company συμμετέχουν πλέον ο Στέφανος Μαρινόπουλος (του Ιωάννη) ως πρόεδρος, ο Παναγιώτης Μαρινόπουλος (του Δημητρίου) ως αντιπρόεδρος και ο Ιωάννης Μαρινόπουλος (του Στέφανου) ως μέλος.
Η νέα επένδυση στην Κρήτη
-Ο τουρισμός συνεχίζει να προσελκύει νέα projects - άλλωστε οι επενδύσεις στον κλάδο σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα και κάθε είδους καταλύματα υπολογίζονται σε ετήσια βάση στα 5 δισ. ευρώ, όπως αναφέρθηκε στη γενική συνέλευση των ξενοδόχων της Αθήνας, με βάση τα στοιχεία από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ). Στη «ναυαρχίδα» του κλάδου, την Κρήτη, οι επενδύσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και στο πλαίσιο αυτό προχωρά αδειοδοτικά μία ακόμη τουριστική επένδυση από έναν όμιλο με ιστορία στον κλάδο της φιλοξενίας στο νησί και στα 5άστερα resorts στην περιοχή της Γεωργιούπολης. O λόγος για το project περί τα 50 εκατ. ευρώ για το νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα από την ΑΝΑΞ Ξενοδοχειακή που συνδέεται με τον όμιλο Βανταράκη. Πρόκειται για ξενοδοχείο 5 αστέρων δυναμικότητας 499 κλινών στη θέση «Τζούγκαρης» στη Δημοτική Ενότητα Γεωργιούπολης δήμου Αποκορώνου στο νομό Χανίων. Για το έργο ολοκληρώθηκε τώρα η διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων). Η επένδυση προβλέπεται σε έκταση άνω των 63 στρεμμάτων, με δόμηση 12.778 τ.μ.
Η επίσκεψη της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στο λιμάνι Ηρακλείου
-Η επίσκεψη της αμερικανικής οικονομικής αποστολής στο Λιμάνι Ηρακλείου, όσο κι αν παρουσιάστηκε σε επίσημο επίπεδο ως μια τυπική ενημερωτική συνάντηση, έχει το δικό της παραπολιτικό ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί το λιμάνι, όπως και εκείνο της Ηγουμενίτσας, βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο του ιταλικού ομίλου Grimaldi, με συστηματική παρουσία στην ελληνική ακτοπλοΐα και τα περιφερειακά λιμάνια. Στο παρασκήνιο, λοιπόν, πολλοί βλέπουν την αμερικανική επίσκεψη ως μια κίνηση «χαρτογράφησης» του νέου τοπίου που διαμορφώνεται στα στρατηγικά λιμάνια της χώρας. Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις θαλάσσιες υποδομές της Ανατολικής Μεσογείου, ιδίως όταν εκείνες συνδέονται με διεθνείς ομίλους που έχουν σημαντικό αποτύπωμα στις εμπορευματικές ροές και τις μεταφορές. Δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι οι Αμερικανοί ήθελαν να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για το πώς ο ιταλικός όμιλος σχεδιάζει την επόμενη μέρα των λιμένων Ηρακλείου και Ηγουμενίτσας, ποια projects προωθούνται και κυρίως ποιες ευκαιρίες συνεργασίας ή επιρροής μπορούν να προκύψουν στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, της ψηφιοποίησης και της κρουαζιέρας. Στο «μωσαϊκό» αυτό μπαίνει και ένας ακόμη παράγοντας: η αμερικανική πλευρά δείχνει τα τελευταία χρόνια αυξανόμενο ενδιαφέρον για υποδομές με γεωστρατηγική σημασία - και τα ελληνικά λιμάνια δεν αποτελούν εξαίρεση. Το γεγονός ότι το Ηράκλειο έχει αναβαθμιστεί σε κεντρικό κόμβο κρουαζιέρας και εμπορίου, ενώ παράλληλα «χτίζει» πράσινες υποδομές και ισχυροποιεί τον ρόλο του στην αλυσίδα εφοδιασμού της Μεσογείου, κάνει την παρουσία της αμερικανικής αντιπροσωπείας ακόμη πιο… ενδιαφέρουσα.
Οι στρατηγικές κινήσεις των εφοπλιστών
-Οι Έλληνες πλοιοκτήτες κινούνται με στρατηγική ωριμότητα και όχι με άναρχη επέκταση, όπως επισημαίνουν σε κάθε ευκαιρία αναλυτές και ναυλομεσίτες. Απαλλάσσονται από μεγάλης ηλικίας πλοία που έχουν όσο οι τιμές πώλησης παραμένουν υψηλές, επενδύουν σε νεότερα και πιο αποδοτικά όπου τα fundamentals είναι ισχυρά και διατηρούν έναν ισορροπημένο στόλο, έτοιμο να εκμεταλλευτεί έναν μεσοπρόθεσμα θετικό κύκλο. Συνεχίζουν στοχευμένες επενδύσεις ενώ έχουν αρχίσει να παραλαμβάνουν νεότευκτα, second hand μικρής ηλικίας αλλά και ανοίγματα σε άλλους τύπους πλοίων από εκείνους που δραστηριοποιούνται μέχρι σήμερα. Η GasLog του Πήτερ Λιβανού παρέλαβε το νέο LNG carrier «Woodside Barrumbara», με προηγμένες τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ενισχύοντας τον στόλο της σε περίοδο αυξημένης ζήτησης για ασφαλείς και βιώσιμες μεταφορές. Το νεότευκτο Kamsarmax «Gallia Graeca II» εντάχθηκε στην Angelakos (Hellas) S.A., του καπετάν Στέφανου Αγγελάκου ως το πρώτο από οκτώ περιβαλλοντικά φιλικά Kamsarmax, δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους και πιο προηγμένους περιβαλλοντικά στόλους Kamsarmax παγκοσμίως. Την ίδια στιγμή, η Element Shipmanagement με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Λεμονίδη, επεκτείνεται από τα containerships στο χύδην ξηρό φορτίο με την απόκτηση του M/V «Union Groove», σηματοδοτώντας μια στρατηγικά υπολογισμένη είσοδο σε έναν αναπτυσσόμενο κλάδο. Η Alimia των Θανάση και Οδυσσέα Λασκαρίδη έβαλε παραγγελία για δύο LR2 με παράδοση το πρώτο εξάμηνο του 2027, διευρύνοντας τον στόλο της κοντά στα 40 πλοία, ενώ στη Minerva του Ανδρέα Μαρτίνου jr εισέρχεται για πρώτη φορά LR2 δεξαμενόπλοιο με παράδοση τον Ιανουάριο του 2027.
Η χρυσή τομή στις τράπεζες
-Την εξασθένιση της διάκρισης ανάμεσα σε παγκόσμιους και περιφερειακούς τραπεζικούς ομίλους ανέδειξε η ενδιαφέρουσα συζήτηση του CEO της Πειραιώς, Χρήστου Μεγάλου, με την CEO της ING Bank UK, Alexandra MacMahon, στο κορυφαίο τραπεζικό συνέδριο των Financial Times “Global Banking Summit”, που έγινε στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα. Το πάνελ είχε τίτλο «Παγκόσμιες vs περιφερειακές τράπεζες – Εξακολουθεί η κλίμακα να καθορίζει την επιτυχία;» και στην τοποθέτησή του ο κ. Μεγάλου επισήμανε ότι κερδισμένοι θα είναι όσοι καταφέρουν να συνδυάσουν την ισχυρή υποδομή και το εύρος που εξασφαλίζει η κλίμακα με την ευελιξία και την τοπική τεχνογνωσία που χαρακτηρίζει τους περιφερειακούς οργανισμούς. «Κλειδί είναι ο συνδυασμός κλίμακας και ευελιξίας», τόνισε και σημείωσε ότι «οι τράπεζες μεσαίου μεγέθους αποτελούν τη χρυσή τομή, καθώς είναι αρκετά μεγάλες για να καινοτομούν, αλλά και αρκετά ευέλικτες ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα». Ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα συνδυασμού κλίμακας και ευελιξίας την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) από τη Euronext. «Η ενσωμάτωση του ATHEX στο πανευρωπαϊκό δίκτυο της Euronext όχι μόνο ενισχύει το αποτύπωμα του ομίλου, αλλά δείχνει πώς τα περιφερειακά πλεονεκτήματα μπορούν να πολλαπλασιαστούν όταν συνδέονται με ισχυρότερες πλατφόρμες», είπε και πρόσθεσε ότι «λειτουργεί ως υπόδειγμα για το πώς οι μεσαίου μεγέθους οργανισμοί μπορούν να διατηρούν την τοπική τους εξειδίκευση, αξιοποιώντας ταυτόχρονα ευρύτερους πόρους και βαθύτερες δεξαμενές ρευστότητας». Δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του ως dealmaker ο κ. Μεγάλου, αλλά απαντώντας σε ερωτήσεις για ενδεχόμενες εξαγορές και συγχωνεύσεις, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής λέγοντας ότι «δεν παρουσιάζεται συχνά η ευκαιρία να αποκτήσεις τη Νο1 ασφαλιστική εταιρεία στην εγχώρια αγορά».
Το Υπερταμείο σε πρώτο πλάνο
-Ο Πρωθυπουργός έχει καλέσει σήμερα στο γραφείο του τον υπουργό Ναυτιλίας και τη διοίκηση του Υπερταμείου για να του παρουσιάσουν το τελικό σχέδιο που επεξεργάστηκαν και εισηγούνται για τη νέα πολιτική αναβάθμισης των λιμένων της χώρας. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν σκοπό την ενίσχυση και την αλλαγή τρόπου διοίκησης των λιμανιών με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των ιδιωτικών. Ταυτόχρονα η επανεκκίνηση του διαγωνισμού για το ακίνητο στο Μαρκόπουλο αποκαλύπτει μία ακόμη στρατηγική στροφή που επιχειρεί η διοίκηση του Υπερταμείου. Μετά την ακύρωση του πρώτου διαγωνισμού από το ΣτΕ το 2024, η νέα παρασκευαστική προκήρυξη που ανακοινώθηκε την Παρασκευή αποτελεί μια ουσιαστική αναδιατύπωση που στοχεύει να αποφύγει νέες νομικές παγίδες.
Μέρες κεντρικών τραπεζιτών
-Αύριο και μεθαύριο συνεδριάζει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς της FED και η Wall Street είναι σίγουρη πως θα ανακοινωθεί μία ακόμη μείωση των επιτοκίων του δολαρίου κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας. Την ερχόμενη εβδομάδα, σειρά παίρνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στη Φρανκφούρτη ανυπομονούν να ακούσουν τη συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ στις 14:30 το μεσημέρι της Τετάρτης για να καθορίσουν τη δική τους στρατηγική. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στις ΗΠΑ παραμένει στο 2,8% πολύ πάνω από τον στόχο της Fed για πληθωρισμό 2%. Αυτό σημαίνει ότι ο Αμερικανός Κεντρικός Τραπεζίτης θα ανακοινώσει τη μείωση των επιτοκίων, ταυτόχρονα όμως θα προειδοποιήσει ότι η απόφαση αυτή δεν σηματοδοτεί μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων στις αρχές του επόμενου έτους. Ο σημερινός πρόεδρος της Fed τονίζει, με κάθε αφορμή που του δίνεται, ότι υπάρχουν κίνδυνοι και για τις δύο πλευρές της διπλής εντολής της Fed, σταθερές τιμές και μέγιστη απασχόληση, και η νομισματική πολιτική θα πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτόν τον κίνδυνο. Την ίδια όμως ώρα ο «σκιώδης» κεντρικός τραπεζίτης που θα ανακοινώσει σύντομα ο Τραμπ (και το όνομά του σίγουρα θα είναι Κέβιν), θα πιέζει για μεγαλύτερες μειώσεις επιτοκίων….
To νέο -μεγάλης διάρκειας- σίριαλ του Netflix
-Την Παρασκευή, το Netflix έφερε την έκπληξη στη Wall Street, ανακοινώνοντας ότι σκοπεύει να αγοράσει το κινηματογραφικό στούντιο και τις πλατφόρμες ροής της Warner Bros. Discovery για 83 δισεκατομμύρια δολάρια, μαζί με τα χρέη της. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες αυτή η εξαγορά θεωρούταν ως απίθανο ενδεχόμενο, μπροστά στην αγωνία της Warner Bros να πουλήσει. Τελικά το Netflix πρόσφερε ένα μεγάλο ποσό το οποίο, προς το παρόν τουλάχιστον, έσβησε τις πιθανότητες μιας άλλης συμφωνία της Warner με την Paramount Skydance. Η αλήθεια είναι πως η ανακοίνωση του Netflix δεν προκάλεσε ενθουσιασμό στους μετόχους του και η μετοχή έπεσε -2,9% την Παρασκευή και -6% την τελευταία εβδομάδα. Οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν πως το Netflix πληρώνει υπερβολικά μεγάλο ποσό για τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτήσει, τα οποία περιλαμβάνουν το κινηματογραφικό στούντιο Warner Bros, το HBO και το HBO Max. Στο κοινό δελτίο Τύπου, οι δύο εταιρείες διαφήμισαν τα σχεδόν 90 χρόνια franchise μέσων ενημέρωσης από τον Μάγο του Οζ και την Καζαμπλάνκα μέχρι τα Friends, The Sopranos και τον Χάρι Πότερ. Σε συνδυασμό με τις μεγάλες επιτυχίες του Netflix, όπως το KPop Demon Hunters και το Squid Game, οι δύο εταιρείες εμφανίστηκαν πεπεισμένες ότι θα «καθορίσουν το αφήγημα της ψυχαγωγίας για τον επόμενο αιώνα». Ωστόσο, η μετοχή της Warner Bros. Discovery την Παρασκευή έκλεισε στα 26,08 δολάρια, δηλαδή κάτω από την προσφορά των 27,75 δολαρίων του Netflix. Αυτό σημαίνει πως η αγορά διατηρεί αμφιβολίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Επιπλέον, είναι πιθανό να χρειαστούν 12 έως 18 μήνες και να απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την έγκριση της κυβέρνησης στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη.
