Το μπάχαλο του εξώστη (συνεχίζεται), οι 4 ημέρες του Πιερρ., το ραντάρ των εργολάβων, το διακομματικό πάρτι του Ινδού και η διαδοχή του Μαρινόπουλου

Λογικό μου φαίνεται, οι άνθρωποι να έχουν χάσει τον μπούσουλα με βάση το παρελθόν τους το οποίο, μεταξύ μας, δεν έδειχνε και καμία στοιχειωδώς σοβαρή συγκρότηση. Οι περισσότεροι κάτι πολιτικολογούντες χαβαλέδες ήταν στα καφενεία, οι οποίοι προσπαθούν να πιαστούν από κάπου, ήτοι τώρα πάλι από τον Τσίπρα, μήπως και καταφέρουν να διατηρήσουν ή να ανακτήσουν κανένα μεροκάματο. Μια θλίψη είναι όλο αυτό, μεταξύ μας, αλλά από την ώρα που δεν υπάρχει αντιπολίτευση και μπαίνουν κι αυτοί οι τύποι στην «πολιτική εξίσωση» μιας μελλοντικής διακυβέρνησης, καθίστανται επικίνδυνοι. Διάβασα χθες ότι παραιτήθηκε ή παραίτησαν τον διευθυντή της Αυγής, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά αναρωτιέμαι σε ένα τόσο μπλεγμένο κουβάρι, πώς να φανταστεί ένας δημοσιογράφος τη γραμμή του κόμματος; Διάβασα και το non-paper του Τσίπρα και με δυσκολία κατάλαβα… τι θέλει να πει ο ποιητής, βασικά γράφουν κάτι για να δικαιολογήσουν τον εξώστη μιας και τους έπεσε βαρύς στην Αριστερά. Στοιχειωδώς, αλήθεια, δεν σκέφτηκε κανείς τους εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Αριστερά να ρωτήσει πού θα τους βάλουν να κάτσουν ή έστω δεν τους πήρε κάποιος δικός τους να τους πληροφορήσει πριν μπουν στην αίθουσα; Ανόητες απορίες έχω, έτσι;Μπλόκα και ΠΑΣΟΚ-Τώρα, το θέμα των ημερών παραμένει το αγροτικό, με τα μπλόκα. Γίνεται αρκετή κουβέντα και φασαρία αλλά κατά τη γνώμη μου όχι κάτι πρωτόγνωρο, αν και φέτος όντως οι συνθήκες είναι δυσμενέστερες λόγω της εμπλοκής με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ευλογιάς στα πρόβατα, όντως οι αγρότες είναι πολύ πιο στριμωγμένοι σε σχέση με το παρελθόν. Η κυβέρνηση πάντως, μεθοδικά και ήρεμα, σκοπεύει να το πάει χωρίς να αφήσει κάποιες ακρότητες (που δεν φαίνονται για την ώρα), γιατί ξέρουν ότι όταν πέσει το χρήμα μέχρι τα Χριστούγεννα και όταν αρχίσει η δουλειά ξανά στα χωράφια τέλη Ιανουαρίου, το πράγμα θα μαζευτεί. Σε αυτό το σκηνικό παρατηρώ τη στάση του ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι απολύτως ενδεικτική, γιατί δεν κουνιέται η βελόνα με τίποτα. Έχουν βγει δέκα βουλευτές και έχουν πει… μια απ’ όλα για τα μπλόκα. Άλλος είναι υπέρ, άλλος είναι καλυμμένα κατά (υπέρ του κοινωνικού συνόλου…) και άλλος απλώς καταγγέλλει όσους δημοσιογράφους ρωτούν για προβοκάτορες και όλοι μαζί τον Μητσοτάκη. Εντάξει, θα πείτε, τι να κάνουν οι άνθρωποι; Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, η αντιπολίτευση καβαλάει τα τρακτέρ κάθε Χριστούγεννα.Τελική ευθεία για Πιερρ-Πάμε τώρα στα σοβαρά. Την Πέμπτη ψηφίζουν οι 20 Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομίας για πρόεδρο του Eurogroup όπου ο Πιερρακάκης δίνει τη μάχη να κερδίσει τον αντίπαλό του, τον Βέλγο που προέρχεται από το ίδιο κόμμα (ΕΛΚ), και μαζί μια εξαιρετικά σημαντική θέση για τη χώρα αλλά και για τον ίδιο. Από χθες βράδυ ο Πιερρ βρίσκεται στο Παρίσι και φαίνεται ότι εκεί ολοκληρώνει την προεκλογική του καμπάνια μιλώντας με υψηλόβαθμα στελέχη του Μακρόν. Αισιοδοξία υπάρχει, αλλά το ματς τελειώνει στις καθυστερήσεις και συνήθως κρίνεται στις λεπτομέρειες. Πάντως η κινητοποίηση και η προσπάθεια της ελληνικής πλευράς είναι μεγάλη, και φυσικά επικεφαλής της είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Θα είναι, αν επιτευχθεί, κάτι σημαντικό για τη χώρα αν λάβετε υπόψη σας τι έχει συμβεί και τι έχουμε ακούσει την τελευταία 15ετία από τους εταίρους μας. Από το «game over» του Γιούνκερ στον ανεκδιήγητο Παπακωνσταντίνου, από την επική ατάκα του Σαρκοζί στον ΓΑΠ όταν του είπε ότι θέλει να κάνει δημοψήφισμα «είσαι ένας γ…μένος ψυχοπαθής», έως εκείνο το wow του Βαρουφάκη στον Ντάισελμπλουμ, ε δεν είναι και λίγο να διεκδικούμε σήμερα την προεδρία του Eurogroup.Κοινοβουλευτική Ομάδα-Σε άλλα νέα, το τραπέζι του Μητσοτάκη με τους βουλευτές της ΝΔ, που ήταν να γίνει την περασμένη Πέμπτη στον «Καραβίτη», φαίνεται δύσκολο να πραγματοποιηθεί λόγω προγράμματος. Αντ’ αυτού μαθαίνω ότι το πρωί της Παρασκευής, με αφορμή και την παρουσία του στη Βουλή για την έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, ο Κ.Μ προγραμματίζει σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας, οπότε θα έχει την ευκαιρία να τα πει με όλους τους βουλευτές. Και πιθανότατα να ακούσει και κάποιους από αυτούς.Σύνοδος Προέδρων-Αυτή την περίοδο επίσης ο Κ.Μ προγραμματίζει να… ζεστάνει και τον κομματικό μηχανισμό. Επίσης την Παρασκευή θα συναντήσει στη Βουλή τους νεοεκλεγέντες προέδρους των νομαρχιακών οργανώσεων της ΝΔ. Και το Σαββατοκύριακο θα συγκληθεί στο ΟΑΚΑ η λεγόμενη σύνοδος των προέδρων, δηλαδή η ολομέλεια των νέων προέδρων νομαρχιακών και δημοτικών οργανώσεων της ΝΔ που προέκυψαν από τις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές. Εκεί το «παρών» θα δώσουν ο Μητσοτάκης και όλοι οι υπουργοί.Μασάζ στους Δημάρχους…-Μένω στα της ΝΔ, καθώς στις 17 του μήνα θα συγκληθεί η γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ με αντικείμενο το ψήφισμα για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης και τον νέο εκλογικό νόμο που φέρνει ο Λιβάνιος. Πρέπει να σας πω ότι το κόμμα έχει αρχίσει να ασχολείται σοβαρά με τη ζύμωση των δημάρχων, καθώς την τελευταία φορά που αφέθηκαν… χαλαροί στην Αλεξανδρούπολη σηκώθηκαν και έφυγαν κάμποσοι εξ αυτών και έμεινε η παράταξη του Δούκα να «ματσάρει» την παράταξη του προέδρου Κυρίζογλου που ελέγχει στην πραγματικότητα τα 2/3 των δημάρχων. Οπότε τώρα δεν είναι ώρα για χαλαρότητα.Ο Παπασταύρου στο Kennedy Center Honors