Πώς τα social media έγιναν ο «έφορος της νύχτας»
Πώς τα social media έγιναν ο «έφορος της νύχτας»
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων «διαβάζει» ό,τι ανεβαίνει σε Facebook, TikTok και Instagram από τη νυχτερινή διασκέδαση και τα διασταυρώνει με τον αριθμό των αποδείξεων που περνούν στο myDATA - Αν η ψηφιακή εικόνα της νύχτας δεν ταιριάζει με τον δηλωμένο τζίρο, τότε οι εφοριακοί αναλαμβάνουν δράση
Φωτογραφίες, stories, reels και ό,τι ανεβαίνει σε Facebook, TikTok και Instagram από τη νυχτερινή διασκέδαση αξιοποιούνται πλέον από την Εφορία!
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων (ΑΑΔΕ) διαβάζει τις εικόνες από γεμάτα τραπέζια, τις πίστες που βουλιάζουν από κόσμο, τα λουλούδια που φεύγουν κατά ριπάς και τα sold out που ανακοινώνονται στα social media και τα διασταυρώνει με τον αριθμό των αποδείξεων που περνούν στο myDATA. Αν η ψηφιακή εικόνα της νύχτας δεν ταιριάζει με τον δηλωμένο τζίρο, ο αλγόριθμος ενεργοποιείται και ξεκινούν αμέσως διασταυρώσεις, ακόμη και επιτόπιοι έλεγχοι στα κέντρα διασκέδασης.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων (ΑΑΔΕ) διαβάζει τις εικόνες από γεμάτα τραπέζια, τις πίστες που βουλιάζουν από κόσμο, τα λουλούδια που φεύγουν κατά ριπάς και τα sold out που ανακοινώνονται στα social media και τα διασταυρώνει με τον αριθμό των αποδείξεων που περνούν στο myDATA. Αν η ψηφιακή εικόνα της νύχτας δεν ταιριάζει με τον δηλωμένο τζίρο, ο αλγόριθμος ενεργοποιείται και ξεκινούν αμέσως διασταυρώσεις, ακόμη και επιτόπιοι έλεγχοι στα κέντρα διασκέδασης.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα