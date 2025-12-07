Πώς τα social media έγιναν ο «έφορος της νύχτας»

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων «διαβάζει» ό,τι ανεβαίνει σε Facebook, TikTok και Instagram από τη νυχτερινή διασκέδαση και τα διασταυρώνει με τον αριθμό των αποδείξεων που περνούν στο myDATA - Αν η ψηφιακή εικόνα της νύχτας δεν ταιριάζει με τον δηλωμένο τζίρο, τότε οι εφοριακοί αναλαμβάνουν δράση