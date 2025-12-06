Το νέο trend στην Αθήνα: πίτσα, μπέργκερ, κοκτέιλ και disco
Το νέο trend στην Αθήνα: πίτσα, μπέργκερ, κοκτέιλ και disco
Κάτω από την επιφάνεια της πλατείας, εκεί όπου το Σύνταγμα αφήνει για λίγο τον ρυθμό της μέρας, έχει στηθεί μια νύχτα διαφορετική
Στο Burger Disco Club, λίγα μόλις μέτρα από την Ερμού, χτυπάει η καρδιά αυτού του νέου φαινομένου. Μπαίνεις χαλαρός, παραγγέλνεις ένα burger που επιστρέφει στο σώμα την ενέργεια που χρειάζεται και πριν το καταλάβεις χτυπιέσαι ανελέητα κάτω από τις ακτίνες της ντισκομπάλας. Το φαγητό εδώ είναι το «πρώτο πιάτο» της εμπειρίας. Με δυο λόγια αυτό είναι το soft clubbing: μια νύχτα που δεν απαιτεί προετοιμασία, αλλά δίνει χώρο να αφεθείς.
Snack & Party: Η Αθήνα στο ρυθμό του soft clubbing
Τo line up του φαινομένου συμπληρώνουν δυο ακόμα spots. Το Don’t Be a Dick και το , σερβίρουν pizza, disco και cocktails ενώ μοιάζουν να βγήκαν από περιοδικό που φωτογραφήθηκαν κατά λάθος μέσα στην πραγματική ζωή. Η πίτσα βγαίνει από μάστορες ενώ η ατμόσφαιρα θυμίζει στιγμές από back-stage editorial -είναι χαλαρή, φωτεινή και ανεπιτήδευτη. Τα ποτά είναι αυτό που «λένε» τα καλά cocktails: μια απόλαυση που δεν φωνάζει. Κι ύστερα, απλώνεται σαν κύμα ένα ξέφρενο beat που ξυπνάει το χώρο, όχι για να εντυπωσιάσει αλλά για να ξεσηκώσει.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Snack & Party: Η Αθήνα στο ρυθμό του soft clubbing
Τo line up του φαινομένου συμπληρώνουν δυο ακόμα spots. Το Don’t Be a Dick και το , σερβίρουν pizza, disco και cocktails ενώ μοιάζουν να βγήκαν από περιοδικό που φωτογραφήθηκαν κατά λάθος μέσα στην πραγματική ζωή. Η πίτσα βγαίνει από μάστορες ενώ η ατμόσφαιρα θυμίζει στιγμές από back-stage editorial -είναι χαλαρή, φωτεινή και ανεπιτήδευτη. Τα ποτά είναι αυτό που «λένε» τα καλά cocktails: μια απόλαυση που δεν φωνάζει. Κι ύστερα, απλώνεται σαν κύμα ένα ξέφρενο beat που ξυπνάει το χώρο, όχι για να εντυπωσιάσει αλλά για να ξεσηκώσει.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα