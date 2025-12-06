Συνέντευξη με τον γιο του Πάμπλο Εσκομπάρ: “Γενναίος είναι αυτός που δεν δοκιμάζει ναρκωτικά”, μου έλεγε ο πατέρας μου
Με αφορμή την συμπλήρωση 32 χρόνων από τον θάνατο του διαβόητου εμπόρου ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ, ο συνεργάτης του newmoney Θανάσης Διαμαντόπουλος ανασύρει μια παλαιότερη συνομιλία μαζί του στο Παρίσι με τον Σεμπαστιάν Μαροκέν ή αλλιώς Χουάν Πάμπλο Εσκομπάρ Ενάο
Ο Σεμπαστιάν Μαροκέν ασκεί σήμερα το επάγγελμα του αρχιτέκτονα και έχει γράψει δυο βιβλία για τον πατέρα του, το “Pablo Escobar: My Father” που κυκλοφόρησε στα ελληνικά με τον τίτλο “Πάμπλο Εσκομπάρ: Ο πατέρας μου” από τις εκδόσεις Μίνωας το 2016 καθώς και ένα δεύτερο βιβλίο με τίτλο “Πάμπλο Εσκομπάρ: Όσα δεν μου είπε ποτέ ο πατέρας μου”, το οποίο είναι συμπλήρωμα του πρώτου βιβλίου. Σήμερα, είναι ομιλητής που μιλάει δημόσια κατά της χρήσης ναρκωτικών και υπέρ της ειρήνης. Παλιότερα, το 2009, συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ “Sins of My Father”, όπου ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων που ο πατέρας του είχε διατάξει να δολοφονηθούν -καθιστώντας ολοφάνερο ότι έχει καταδικάσει δημόσια τις εγκληματικές δραστηριότητες του πατέρα του.
-Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε τα παιδικά σας χρόνια;
Στην παιδική μου ηλικία, μέχρι την ηλικία των 7, τα χρήματα και η εξουσία ήταν σε αφθονία, αλλά αυτό δεν κράτησε για πολύ, ήταν σαν ένα όνειρο που αργότερα έγινε εφιάλτης. Ο μόνος επιζών, ήταν η μεγάλη αγάπη του πατέρα μου προς την οικογένεια του αλλά και από εμάς προς αυτόν. Ζούσαμε στη χλιδή. Δεν υπήρχε τίποτα που να μην μπορούσαμε να αγοράσουμε εκείνη την εποχή.
