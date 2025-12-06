Ράλι στην κτηματαγορά: Στο 3,1 δισ. ευρώ το 2025 οι αγοραπωλησίες ακινήτων
Ράλι στην κτηματαγορά: Στο 3,1 δισ. ευρώ το 2025 οι αγοραπωλησίες ακινήτων
Στις 28.600 οι μεταβιβάσεις, με τις 16.325 να αφορούν διαμερίσματα
Ράλι στην κτηματαγορά αποτυπώνουν καθαρά τα στοιχεία του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τις φετινές αγοραπωλησίες να ξεπερνούν ήδη τα 3 δισ. ευρώ.
Συνολικά καταγράφονται 28.600 μεταβιβάσεις σε όλη τη χώρα, με συνολικό τίμημα που υπερβαίνει τα 3,1 δισ. ευρώ. Από αυτές, οι 16.325 αφορούν διαμερίσματα συνολικής αξίας περίπου 1,6 δισ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η κατοικία -και ειδικά το διαμέρισμα- παραμένει ο κορμός της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Στις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων, από μονοκατοικίες και οικόπεδα μέχρι θέσεις στάθμευσης και επαγγελματικά κτίρια, συναντώνται μεγάλες αποκλίσεις: από συμβόλαια των 20.000 ή 30.000 ευρώ έως πράξεις που φτάνουν τα 5, τα 8 ή ακόμη και τα 10 εκατ. ευρώ. Το εύρος αυτό δείχνει ότι η αγορά κινείται σε πολλές ταχύτητες ταυτόχρονα, με το «κάτω ράφι» να δέχεται πίεση από το Στεγαστικό και το «πάνω ράφι» να ενισχύεται από υψηλό αγοραστικό ενδιαφέρον και ξένα κεφάλαια.
