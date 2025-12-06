Από ρεκόρ σε ρεκόρ ο τουρισμός: Στα 23-23,5 δισ. τα έσοδα φέτος

Στα 42 εκατ. οι επισκέπτες στη χώρα, από 40,7 εκατ. που ήταν το 2024 - Η πτώση του Σεπτεμβρίου και η άνοδος του Οκτωβρίου, με τους ταξιδιώτες να ξοδεύουν λιγότερα από πέρυσι