Η επόμενη μέρα στις πληρωμές: Ψηφιακό ευρώ vs δολαριακά stablecoins – Ποιος θα ορίσει τους κανόνες;
Οι κίνδυνοι για τον έλεγχο και την ασφάλεια των συναλλαγών και οι προειδοποιήσεις της ΕΚΤ
Οι πληρωμές αλλάζουν ριζικά μορφή. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει μια ανησυχητική καθυστέρηση στον τομέα των ψηφιακών συναλλαγών, οι ευρωπαϊκές τράπεζες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και προχωρούν στην έκδοση δικών τους κρυπτονομισμάτων. Μια κίνηση που μοιάζει με αμυντικό τείχος απέναντι στην επέλαση των δολαριακών stablecoins, τα οποία έχουν ήδη κατακτήσει τον πλανήτη. Η Ευρώπη αφού δεν μπορεί να μπει μπροστά στις εξελίξεις, αποδέχεται την κίνηση αυτήν εκτιμώντας πως στην αντίθετη περίπτωση η επικυριαρχία του δολαρίου θα είναι πλήρης.
Όμως το τίμημα είναι τεράστιο: ο έλεγχος ξεφεύγει από τις κεντρικές τράπεζες. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν η Ε.Ε. θα καταφέρει να ελέγξει αυτή τη χιονοστιβάδα ή αν η μεταφορά πλούτου θα περάσει οριστικά στα χέρια λίγων ισχυρών παικτών, μετατρέποντας τις θεσμικές και δημοσιονομικές αρχές σε απλούς παρατηρητές ενός νέου χρηματοοικονομικού κόσμου.
Και μέσα σε όλο αυτό, παραμένει αμείλικτο ένα ακόμη ερώτημα: Πόσο ελεγκτέες μπορούν να είναι συναλλαγές που δεν «υπακούν» σε κεντρικό νόμισμα;
