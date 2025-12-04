Συνταξιοδότηση πριν από τα 62: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και με ποια ποσά

Με 40 έτη ασφάλισης και μέσο όρο εισφορών 582,50 ευρώ, η σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.893 ευρώ.Ποιοι μένουν εκτός κινδύνου από μελλοντικές αλλαγέςΔεν πρόκειται να επηρεαστούν από τυχόν νέες μεταβολές στα όρια ηλικίας –όποτε και αν αυτές εφαρμοστούν– οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη «κλειδώσει» δικαίωμα, δηλαδή έχουν συμπληρώσει τόσο το προβλεπόμενο όριο ηλικίας όσο και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε. Με δεδομένο ότι οι επόμενες ανατροπές τοποθετούνται χρονικά γύρω στο 2029-2030, δεν θίγονται όσοι θα έχουν συμπληρώσει ως τότε τα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης.Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από ΟΑΕΕ (και ΕΤΑΑ – άνδρες) με 35ετία έως το 2012:Ηλικία 60 ετών – Έτος συμπλήρωσης και όριο συνταξιοδότησης:2018: σύνταξη στα 612019: σύνταξη στα 61,32020: σύνταξη στα 61,62021: σύνταξη στα 61,92022: σύνταξη στα 62 με 40ετίαΜε 35ετία μετά το 2013, η σύνταξη έρχεται στα 62 με 40 έτη ασφάλισης. Με λιγότερα από 40 έτη, το όριο ανεβαίνει στα 67.Όρια ηλικίας γυναικών στο ΕΤΑΑ χωρίς 35ετίαΑπαιτούμενα έτη έως το 2010:21,6 για ΤΣΑΥ – ΤΣΜΕΔΕ25 για Ταμείο ΝομικώνΗλικία 60 ετών – Έτος και ηλικία συνταξιοδότησης:2018: σύνταξη στα 63,62019: σύνταξη στα 64,52020: σύνταξη στα 65,32021: σύνταξη στα 66,22022: σύνταξη στα 67 ή στα 62 με 40 έτηΜε τα ίδια έτη (21,6-25) από το 2011 και μετά: όριο ηλικίας τα 67 (ή 62 με 40ετία).Όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη μητέρων από Ταμείο ΝομικώνΜε 21,5 έτη έως το 2010 και ανήλικο τέκνο:50 ετών το 2017: σύνταξη στα 58,550 ετών το 2018: σύνταξη στα 60,250 ετών το 2019: σύνταξη στα 61,1050 ετών το 2020: σύνταξη στα 63,750 ετών το 2021: σύνταξη στα 65,350 ετών το 2022: σύνταξη στα 67 (ή 62 με 40 χρόνια)Με 22 έτη το 2011 και ανήλικο τέκνο:55 ετών το 2016: σύνταξη στα 5855 ετών το 2017: σύνταξη στα 59,655 ετών το 2018: σύνταξη στα 6155 ετών το 2019: σύνταξη στα 62,655 ετών το 2020: σύνταξη στα 6455 ετών το 2021: σύνταξη στα 65,655 ετών το 2022: σύνταξη στα 67 (ή 62 με 40 έτη)Συντάξεις επαγγελματιών με βάση τις εισφορές του 2025Μηνιαία εισφορά σύνταξης 2025 – Ενδεικτικά ποσά σύνταξης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης (μικτά):274,95 €33 έτη: 881 €35 έτη: 949 €37 έτη: 1.019 €40 έτη: 1.124 €346,01 €33 έτη: 995 €35 έτη: 1.082 €37 έτη: 1.169 €40 έτη: 1.302 €429,89 €33 έτη: 1.131 €35 έτη: 1.238 €37 έτη: 1.347 €40 έτη: 1.511 €582,50 €33 έτη: 1.377 €35 έτη: 1.523 €37 έτη: 1.670 €40 έτη: 1.893 €Παράθυρα από τα 59 για μειωμένη και από τα 60,5 για πλήρη σύνταξη στο ΔημόσιοΔημόσιοι υπάλληλοι που διορίστηκαν την περίοδο 1983-1992 μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να εκμεταλλευτούν όρια ηλικίας από 59 ετών για μειωμένη σύνταξη και από 60,5 ετών για πλήρη. Στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2025, οκτώ κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άμεση έξοδο:Άνδρες και γυναίκες γεννημένοι το 1962 και το 1963 με συνολικά 35 έτη ασφάλισης το 2020 ή το 2021. Αποχωρούν εντός του 2025 με όρια ηλικίας 61 και 61,6 ετών αντίστοιχα.Άνδρες και γυναίκες γεννημένοι το 1962 και το 1963 με 25ετία έως 31/12/2011 και συνολικά 36 έτη έως το 2021. Φεύγουν με όρια ηλικίας 61 και 61,6 ετών.Άνδρες και γυναίκες γεννημένοι το 1964 και το 1965, με 25ετία έως 31/12/2010 και 37 έτη έως 31/12/2020. Συνταξιοδοτούνται με όρια 59,5 και 60,3 ετών αντίστοιχα.Γονείς (άνδρες και γυναίκες) με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο είτε το 2011 είτε αργότερα, γεννημένοι το 1965, που έκλεισαν τα 52 το 2017.Αποχωρούν με όριο ηλικίας 58 ετών και 5 μηνών.Γονείς με 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2012 ή αργότερα, γεννημένοι το 1963, που συμπλήρωσαν τα 55 το 2018. Αποχωρούν το 2025 με όριο ηλικίας 61 ετών.Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννημένοι το 1965, με 21 έτη ασφάλισης το 2011 και συμπληρωμένο το 52ο έτος το 2017. Βγαίνουν με όριο ηλικίας 58 ετών και 5 μηνών.Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννημένοι το 1962 και το 1963 με 23 έτη το 2012 και συμπληρωμένο το 55ο έτος το 2017 ή το 2018. Αποχωρούν το 2025 με όρια ηλικίας 59,5 και 61 ετών αντίστοιχα.Άνδρες και γυναίκες γεννημένοι από το 1964 έως το 1966 που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα με μειωμένη σύνταξη στα 61, 60 ή 59 έτη, εφόσον τα συμπληρώνουν μέσα στο 2025. Για μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο ισχύουν όρια ηλικίας 56 και 58 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνονται έως το 2022 και ότι υπάρχει 25ετία το 2011 ή το 2012. Π.χ. υπάλληλος με 25ετία το 2011 και ηλικία 56 ετών το 2022 έχει θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης και μπορεί, με αίτηση έως το τέλος του 2025, να βγει στα 59. Αντίστοιχα, υπάλληλος που συμπλήρωσε 25ετία το 2012, έκλεισε τα 58 το 2022 και σήμερα είναι 61 ετών, μπορεί επίσης να αποχωρήσει άμεσα με μειωμένη.Η «αδικία» της 37ετίας για όσους διορίστηκαν πριν από το 1983Όσοι διορίστηκαν στο Δημόσιο την περίοδο 1983-1992 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 37 έτη ασφάλισης, εφόσον αυτά συμπληρώνονται έως το 2021 και είχαν ήδη 25ετία έως το 2010. Με αυτές τις προϋποθέσεις, αποχωρούν πριν τα 62. Στη 37ετία συνυπολογίζεται και τυχόν χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα πριν από το 1983 και πριν τον διορισμό.Η προβληματική διάταξη είναι ότι δεν ισχύει το ίδιο για όσους διορίστηκαν πριν το 1983. Αυτό έχει δημιουργήσει σύγχυση, π.χ. σε νοσηλευτικό προσωπικό που ξεκίνησε με ασφάλιση ΙΚΑ πριν το 1983, αλλά ο χρόνος αυτός αναγνωρίστηκε ως αμιγώς δημόσια υπηρεσία στον μεταγενέστερο διορισμό, με αποτέλεσμα να θεωρούνται διορισμένοι πριν το 1983 και να μην μπορούν να βγουν πριν τα 62. Έτσι, πολλοί με πάνω από 42 χρόνια ασφάλισης δεν έχουν δυνατότητα εξόδου πριν κλείσουν τα 62.Σύνταξη γονέων από το Δημόσιο το 2025 – Ενδεικτικά παραδείγματαΜητέρα ανηλίκου, δημοτική υπάλληλος, με 25ετία το 2010, γεννημένη τον 02/1967, που έκλεισε τα 50 το 2017, μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών μέσα στο 2025.Δημόσιος υπάλληλος, πατέρας ανηλίκου, με 25ετία το 2011, γεννημένος τον 04/1965, που συμπλήρωσε τα 52 το 2017, μπορεί να βγει στη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών το 2025.Τρίτεκνες ή πολύτεκνες μητέρες στο Δημόσιο που είχαν 20ετία το 2010 (ακόμη και με αναγνώριση πλασματικών ετών λόγω τέκνων) μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2025 χωρίς όριο ηλικίας.Ποσά πλήρους και μειωμένης σύνταξης στο ΔημόσιοΝέες συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν το 2025 με 35 έως 40 έτη ασφάλισης και πλήρη σύνταξη:Καθηγητής ΑΕΙ με 40 έτη και συντάξιμο μισθό 3.222 ευρώ: παίρνει σύνταξη 2.048 ευρώ μικτά.Ασφαλισμένος του Δημοσίου με 38 έτη το 2025 και συντάξιμες αποδοχές 2.126 ευρώ: σύνταξη 1.391 ευρώ.Δημόσιος υπάλληλος με 36 έτη το 2025 και συντάξιμες αποδοχές 1.710 ευρώ: σύνταξη 1.117 ευρώ.Για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με 25 έως 30 έτη ασφάλισης το 2025, τα ενδεικτικά μικτά ποσά έχουν ως εξής:Συντάξιμος μισθός 900 €25 έτη: πλήρης 622 €, μειωμένη 491 €Συντάξιμος μισθός 1.260 €27 έτη: πλήρης 703 €, μειωμένη 592 €Συντάξιμος μισθός 1.500 €29 έτη: πλήρης 814 €, μειωμένη 683 €Συντάξιμος μισθός 1.980 €30 έτη: πλήρης 959 €, μειωμένη 828 €Πώς διαμορφώνεται ο συντάξιμος μισθός για αίτηση το 2025Για τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι μικτές μηνιαίες αποδοχές από το 2002 έως τον μήνα πριν τη συνταξιοδότηση. Οι αποδοχές κάθε έτους αναπροσαρμόζονται με τον δείκτη μεταβολής του πληθωρισμού και στη συνέχεια αθροίζονται και διαιρούνται με τους αντίστοιχους μήνες. Έτσι προκύπτει ο μέσος μισθός από το 2002 και μετά, δηλαδή ο «συντάξιμος μισθός» που χρησιμοποιείται για την ανταποδοτική σύνταξη.Για όσους συνταξιοδοτηθούν το 2025, οι μισθοί του 2002 αυξάνονται με δείκτη 1,53, του 2003 με 1,48, του 2004 με 1,44 κ.ο.κ. Η άνοδος αυτή περνά στον συντάξιμο μισθό και, κατά συνέπεια, στο ποσό της σύνταξης.Κερδισμένοι και χαμένοιΚερδισμένοι είναι οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν από 36 έως 40 έτη ασφάλισης. Τα ποσοστά αναπλήρωσης αυξάνονται κατά 2,55% ετησίως και από 39,81% στα 36 έτη φτάνουν στο 50% στα 40 έτη. Πέρα από την 40ετία, η προσαύξηση πέφτει στο 0,5% τον χρόνο, οπότε μειώνεται το κίνητρο παραμονής στην εργασία.Χαμένοι είναι όσοι επιλέξουν μειωμένη σύνταξη πέντε χρόνια νωρίτερα, στα 62 αντί στα 67. Θα έχουν περικοπή 30% στην εθνική σύνταξη. Με 20 έτη ασφάλισης και άνω, η εθνική σύνταξη θα είναι 305,48 ευρώ αντί 436,40 ευρώ – απώλεια 130,92 ευρώ τον μήνα.Αναλυτικά όρια ηλικίας για σύνταξη από το ΔημόσιοΣύνταξη γονέων ανηλίκων με 25ετία το 2011 – Ηλικία 52 ετών:2017: όριο συνταξιοδότησης 58,52018: 60,22019: 61,12020: 63,72021: 65,3Από 1/1/2022: 67Σύνταξη γονέων ανηλίκων με 25ετία το 2012 – Ηλικία 55 ετών:2017: 59,62018: 612019: 62,62020: 642021: 65,6Από 1/1/2022: 67Σύνταξη με 35 έτη συνολικά (25ετία έως το 2010) – Ηλικία στην 35ετία:2019: 58 ετών – σύνταξη στα 60,52020: 58 ετών – σύνταξη στα 612021: 58 ετών – σύνταξη στα 61,5Από 1/1/2022: 58 ετών – σύνταξη στα 62 με 40 έτηΣύνταξη με 37 έτη συνολικά (25ετία έως το 2010) – Ηλικία στην 37ετία:2019: 55 ετών – σύνταξη στα 59,52020: 55 ετών – σύνταξη στα 60,32021: 55 ετών – σύνταξη στα 61,2Από 1/1/2022: 55 ετών – σύνταξη στα 62 με 40 έτηΣύνταξη με 36 έτη συνολικά (25ετία το 2011) – Ηλικία στην 36ετία:2019: 58 ετών – σύνταξη στα 60,52020: 58 ετών – σύνταξη στα 612021: 58 ετών – σύνταξη στα 61,5Από 1/1/2022: 58 ετών – σύνταξη στα 62 με 40 έτηΣύνταξη με 37 έτη συνολικά (25ετία το 2012) – Ηλικία στην 37ετία:2018: 59 ετών – σύνταξη στα 60,62019: 59 ετών – σύνταξη στα 60,112020: 59 ετών – σύνταξη στα 61,32021: 59 ετών – σύνταξη στα 61,8Από 1/1/2022: 59 ετών – σύνταξη στα 62 με 40 έτηΣύνταξη εκπαιδευτικών με διατάξεις 30ετίας (διορισμένοι 1983-1992) – 30 έτη ασφάλισης:2019: απαιτούμενη ηλικία 60 – σύνταξη στα 64,52020: ηλικία 60 – σύνταξη στα 65,32021: ηλικία 60 – σύνταξη στα 66,2Από 1/1/2022: ηλικία 60 – σύνταξη στα 67 (ή στα 62 με 40 έτη)Πλήρης σύνταξη από το Δημόσιο με 36, 38 και 40 έτη το 2025 (μικτά ποσά):Συντάξιμος μισθός 3.222 €36 έτη: 1.719 €38 έτη: 1.883 €40 έτη: 2.048 €2.905 €36 έτη: 1.593 €38 έτη: 1.741 €40 έτη: 1.889 €2.540 €36 έτη: 1.447 €38 έτη: 1.577 €40 έτη: 1.707 €2.212 €36 έτη: 1.317 €38 έτη: 1.430 €40 έτη: 1.543 €2.126 €36 έτη: 1.283 €38 έτη: 1.391 €40 έτη: 1.500 €1.919 €36 έτη: 1.201 €38 έτη: 1.298 €40 έτη: 1.396 €1.765 €36 έτη: 1.139 €38 έτη: 1.229 €40 έτη: 1.319 €1.710 €36 έτη: 1.117 €38 έτη: 1.204 €40 έτη: 1.292 €Πλήρης και μειωμένη σύνταξη με 25 έως 30 έτη το 2025 (μικτά):Συντάξιμος μισθός 1.020 €25 έτη: πλήρης 647 €, μειωμένη 516 €27 έτη: πλήρης 668 €, μειωμένη 537 €29 έτη: πλήρης 693 €, μειωμένη 562 €30 έτη: πλήρης 705 €, μειωμένη 574 €1.140 €25 έτη: πλήρης 671 €, μειωμένη 541 €27 έτη: πλήρης 696 €, μειωμένη 565 €29 έτη: πλήρης 723 €, μειωμένη 592 €30 έτη: πλήρης 737 €, μειωμένη 606 €1.260 €25 έτη: πλήρης 696 €, μειωμένη 565 €27 έτη: πλήρης 723 €, μειωμένη 592 €29 έτη: πλήρης 753 €, μειωμένη 622 €30 έτη: πλήρης 769 €, μειωμένη 638 €1.380 €25 έτη: πλήρης 721 €, μειωμένη 590 €27 έτη: πλήρης 750 €, μειωμένη 619 €29 έτη: πλήρης 784 €, μειωμένη 653 €30 έτη: πλήρης 800 €, μειωμένη 669 €1.500 €25 έτη: πλήρης 746 €, μειωμένη 615 €27 έτη: πλήρης 778 €, μειωμένη 647 €29 έτη: πλήρης 814 €, μειωμένη 683 €30 έτη: πλήρης 832 €, μειωμένη 701 €1.620 €25 έτη: πλήρης 770 €, μειωμένη 640 €27 έτη: πλήρης 805 €, μειωμένη 674 €29 έτη: πλήρης 844 €, μειωμένη 713 €30 έτη: πλήρης 864 €, μειωμένη 733 €1.740 €25 έτη: πλήρης 795 €, μειωμένη 664 €27 έτη: πλήρης 832 €, μειωμένη 701 €29 έτη: πλήρης 874 €, μειωμένη 743 €30 έτη: πλήρης 895 €, μειωμένη 764 €Ευκαιρίες πρόωρης εξόδου έως το τέλος του έτουςΜε όρια ηλικίας από 58,5 έως 62 ετών, συνολικά 28 κατηγορίες ασφαλισμένων από σχεδόν όλα τα Ταμεία μπορούν να επωφεληθούν μέσα στις λίγες μέρες που απομένουν έως τη λήξη του 2025. Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» παρουσιάζει αναλυτικά τις προϋποθέσεις, καθώς και τι αποκομίζει ο κάθε ασφαλισμένος με αίτηση-εξπρές για άμεση έξοδο. Παραδοσιακά, το τελευταίο δίμηνο κάθε έτους παρατηρείται αύξηση αιτήσεων λόγω γήρατος ή αναπηρίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.Μετά και τη δυνατότητα να υποβάλλεται αίτηση συνταξιοδότησης και ταυτόχρονα να συνεχίζεται η εργασία χωρίς μείωση σύνταξης, πολλοί που έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα, αλλά φοβούνται αλλαγές από το 2026, σπεύδουν να καταθέσουν αίτηση ακόμη και για μειωμένη σύνταξη.Τι αλλάζει αν η αίτηση γίνει μέσα στο 2025 ή από το 2026Η χρονική στιγμή της αίτησης παίζει ρόλο για τρεις βασικούς λόγους:Συντάξεις και επίδομα 250 ευρώ: όσοι υποβάλουν αίτηση έως 30 Νοεμβρίου 2025 θεωρούνται συνταξιούχοι με έναρξη πληρωμής τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2025. Στη σύνταξή τους θα προστεθεί αυτόματα η αύξηση του 2026, 2,4%, τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική.Παράλληλα, όσοι αιτηθούν έως 30 Νοεμβρίου 2025 και συμπληρώνουν τα 65 έως τον Δεκέμβριο, θα δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ από τον Νοέμβριο του 2026.Το επίδομα, που καθιερώνεται από φέτος, θα καταβληθεί στις 28 Νοεμβρίου (ή και νωρίτερα) σε όσους έπαιρναν σύνταξη έως τον Σεπτέμβριο του 2025 και είχαν γίνει 65 έως τον Δεκέμβριο του 2024. Όσοι συνταξιοδοτηθούν Οκτώβριο, Νοέμβριο ή Δεκέμβριο και έχουν κλείσει ή θα κλείσουν τα 65 έως το τέλος του 2025, θα λάβουν το 250άρι τον Νοέμβριο του 2026. Όσοι κλείσουν τα 65 μέσα στο 2026 ή δεν έχει οριστικοποιηθεί η σύνταξή τους έως τον Σεπτέμβριο του 2026, θα πληρωθούν το επίδομα τον Νοέμβριο του 2027.Εργασία μετά τη συνταξιοδότηση: αρκετοί νέοι συνταξιούχοι επιλέγουν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, συμπληρώνοντας το εισόδημά τους χωρίς πλέον περικοπή 30% στη σύνταξη, καθώς η σχετική ποινή έχει καταργηθεί.Ασφάλεια απέναντι σε μελλοντικές αλλαγές: η έκδοση σύνταξης λειτουργεί ως «ασπίδα» έναντι πιθανών ανατροπών στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καθώς τυχόν νέες ρυθμίσεις αφορούν όσους παραμένουν ασφαλισμένοι, όχι όμως όσους έχουν ήδη βγει στη σύνταξη.Αν η αίτηση υποβληθεί τον Δεκέμβριο του 2025, η έναρξη πληρωμής θα είναι ο Ιανουάριος του 2026. Σε αυτή την περίπτωση, οι νέοι συνταξιούχοι θα λάβουν την αύξηση 2,4% στην εθνική σύνταξη, αλλά η ανταποδοτική τους θα αρχίσει να αναπροσαρμόζεται από το 2027.Ποιοι μπορούν να αιτηθούν σύνταξη έως το τέλος του 2025Από τις 28 κατηγορίες που μπορούν να αποχωρήσουν πριν ή στο 62ο έτος με αίτηση έως 31/12/2025, οι 8 ανήκουν στο ΙΚΑ, οι 7 σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, οι 8 στο Δημόσιο και οι 5 σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.Από το ΙΚΑ, δικαίωμα για σύνταξη με όρια από 58,5 ετών έχουν, εφόσον αιτηθούν έως το τέλος του 2025:Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν το 1993, με ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010, που συμπλήρωσαν τα 50 το 2017.Μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη στα 58,5.Γυναίκες με τις ίδιες προϋποθέσεις και 5.500 ημέρες το 2011, που έκλεισαν τα 52 το 2017: βγαίνουν με μειωμένη στα 58,5, ενώ όσες συμπλήρωσαν τα 52 το 2018 αποχωρούν στα 60,2.Γυναίκες με 5.500 ημέρες έως το 2010, ανήλικο τέκνο και συμπληρωμένο το 55ο έτος μέχρι το 2017-2018, λαμβάνουν πλήρη σύνταξη με όρια 59,6 και 61 ετών.Γυναίκες με 5.500 ημέρες το 2011, ανήλικο τέκνο και συμπληρωμένο το 57ο έτος έως το 2018, δικαιούνται πλήρη σύνταξη πριν τα 62.Γυναίκες με 5.500 ημέρες το 2012, ανήλικο τέκνο και συμπληρωμένο το 55ο έτος έως το 2017-2018, βγαίνουν άμεσα με μειωμένη σύνταξη.Γυναίκες με 3.600 βαρέα ένσημα και συνολικά 4.500 ημέρες έως το 2012, που αποχωρούν με πλήρη σύνταξη στα 55, 56 ή 57.Άνδρες και γυναίκες με 7.500 βαρέα και συνολικά 10.500 ημέρες στο ΙΚΑ, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται στα 62 με πλήρη και στα 60 με μειωμένη, υπό την προϋπόθεση ότι ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης συμπληρώνεται από 1/1/2015.Άνδρες και γυναίκες με 3.600 βαρέα μετά το 2013 και 4.500 ημέρες συνολικά, που συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη στα 62.Σύνταξη-εξπρές από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζώνΑπό τους ασφαλισμένους σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, αίτηση έως το τέλος του 2025 μπορούν να καταθέσουν επτά κατηγορίες:Όσοι συμπληρώνουν με πραγματικά ή και εξαγοραζόμενα έτη τα 35 έτη έως το 2021. Συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε, με όριο ηλικίας 61,6 ετών.Μητέρες με 25ετία το 2010 και ανήλικο τέκνο που έκλεισαν τα 50 έως το 2017. Αποχωρούν για πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας έως 58,5. Για όσες γίνονται 50 μετά το 2017, τα όρια ανεβαίνουν (60,2 κ.ο.κ.).Μητέρες με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο που έκλεισαν τα 52 έως το 2018. Φεύγουν με πλήρη σύνταξη έως τα 60,2.Μητέρες που είχαν 25ετία και ανήλικο το 2012 και έκλεισαν τα 55 έως το 2018. Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη άμεσα, καθώς έχουν καλύψει το όριο των 61 ετών.Τρίτεκνες μητέρες με 20ετία το 2010, όπως προβλέπουν οι καταστατικές διατάξεις των Ταμείων τους, μπορούν να φύγουν οποτεδήποτε χωρίς όριο ηλικίας.Τρίτεκνες με 20ετία το 2011 που συμπλήρωσαν τα 52 έως το 2017, αποχωρούν με όριο έως 58,5 ετών.Τρίτεκνες με 20ετία το 2012 –ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών– που έκλεισαν τα 55 έως το 2018, αποχωρούν με όριο ηλικίας 61 ετών.Τι κερδίζουν όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2025Οι ασφαλισμένοι που θα βγουν στη σύνταξη το 2025 θα επωφεληθούν από την τιμαριθμοποίηση των συντάξιμων αποδοχών με βάση τον πληθωρισμό του 2024, που φτάνει το 2,7%. Η προσαρμογή αυτή αυξάνει τον συντάξιμο μισθό, άρα και την ανταποδοτική σύνταξη, σε σχέση με όσους αποχώρησαν το 2024 με τον ίδιο χρόνο ασφάλισης. Επιπλέον, οι νέοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 2,4% στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη για το 2026.